Most érkezett: rendőrök ásnak egy ceglédberceli kertben - 27 éve eltűnt nő holttestét keresik

Rendőrök jelentek meg február 26-án reggel a ceglédberceli Pesti úton. Az egyenruhások az egyik családi ház lakóival közölték: fel kell ásniuk a kertjüket. Nem sokkal később megjelentek a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat emberei is.
Információink szerint felmerült a gyanú, hogy a kertben áshattak el egy 1999-ben eltűnt nőt. Úgy tudjuk, a kertben ma délig nem találtak emberi maradványokat, de a gyanúsított kihallgatása folyamatban van.
A házban annak idején egy Zita nevű nő lakott. Az egyik szomszédja a Borsnak elmondta: régóta sejtették a környéken, hogy az erdélyi születésű nő nem véletlenül nem ad magáról életjelet ennyi idő óta.
Amikor meghallottam, hogy miről van szó, meghűlt az ereimben a vér
- mondta a szomszéd, majd így folytatta:
- Én már idős ember vagyok és soha nem volt dolgom a rendőrséggel. Hogy Zita milyen körülmények között tűnt el, azt nem tudom, csak azt, hogy ő lakott itt és soha, semmilyen konfliktusunk nem volt – mondta. Egy másik helybéli hozzátette: Zitát nagyon kedvelték.
A ház előtt jelenleg is rendőrautó áll. A kertben nagy a felfordulás.
Borzalmas belegondolni, hogy több, mint egy negyed évszázadon keresztül a közelünkben lehetett egy holttest
- mondat az egyik utcában lakó.
A rendőrség ma is köröz egy 1999-ben eltűnt, Zita nevű hölgyet, aki román állampolgár és az év május 30-án veszett nyoma. Elképzelhető, hogy róla van szó. A rendőrség egyelőre nem ad információkat az ügyről.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.