Most érkezett: rendőrök ásnak egy ceglédberceli kertben - 27 éve eltűnt nő holttestét keresik

Rendőrök jelentek meg február 26-án reggel a ceglédberceli Pesti úton. Az egyenruhások az egyik családi ház lakóival közölték: fel kell ásniuk a kertjüket. Nem sokkal később megjelentek a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat emberei is.

Ceglédberceli családi ház kertjében keresik az eltűnt nő holttestét Fotó: Kovács Dávid / Bors

Egy 27 éve eltűnt nőt keresnek

Információink szerint felmerült a gyanú, hogy a kertben áshattak el egy 1999-ben eltűnt nőt. Úgy tudjuk, a kertben ma délig nem találtak emberi maradványokat, de a gyanúsított kihallgatása folyamatban van.

A házban annak idején egy Zita nevű nő lakott. Az egyik szomszédja a Borsnak elmondta: régóta sejtették a környéken, hogy az erdélyi születésű nő nem véletlenül nem ad magáról életjelet ennyi idő óta.

Amikor meghallottam, hogy miről van szó, meghűlt az ereimben a vér

- mondta a szomszéd, majd így folytatta:

- Én már idős ember vagyok és soha nem volt dolgom a rendőrséggel. Hogy Zita milyen körülmények között tűnt el, azt nem tudom, csak azt, hogy ő lakott itt és soha, semmilyen konfliktusunk nem volt – mondta. Egy másik helybéli hozzátette: Zitát nagyon kedvelték.

A ház előtt jelenleg is rendőrautó áll. A kertben nagy a felfordulás.

Borzalmas belegondolni, hogy több, mint egy negyed évszázadon keresztül a közelünkben lehetett egy holttest

- mondat az egyik utcában lakó.

Hogy ki lehet az eltűnt nő?

A rendőrség ma is köröz egy 1999-ben eltűnt, Zita nevű hölgyet, aki román állampolgár és az év május 30-án veszett nyoma. Elképzelhető, hogy róla van szó. A rendőrség egyelőre nem ad információkat az ügyről.