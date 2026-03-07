Ceglédberceli gyilkosság: István 27 éve megölte a feleségét, de mégis a férje maradt - ez a rejtély kulcsa

1999 tavaszán F. István bejelentette a környezetében, hogy a felesége, a 25 éves Zita nemes egyszerűséggel faképnél hagyta őt és a 2 esztendős kisfiúkat, Tibikét. A történetet a rendőrségen is előadta, a hatóság pedig kiadta a nő körözését. A múlt héten kiderült, hogy a nőt megölték, ráadásul a ceglédberceli gyilkossággal éppen a férjet gyanúsítják.
Bár Maca, István új élettársa a Borsnak kinyilvánította, hogy a vasutasként dolgozó István a világ egyik legodaadóbb és gondoskodóbb társa, akiről képtelen elképzelni, hogy aljas indokból, különös kegyetlenséggel megölte a feleségét, maga a férfi árulta el az egyenruhásoknak, hol kell keresniük a nő földi maradványait. Maca és István 18 éve alkot egy párt, és azért nem kötöttek házasságot, mert a férfi hivatalosan a mai napig Zita hitvese.
Zita körözését a rendőrség egyébként még nem vonta vissza. Erre az a magyarázat, hogy még hátravan az előkerült holttest azonosítása. Ehhez a családtagoktól – vélhetően Zita fiától - vett DNS-mintát összevetik a csontokéval. A kiértékelés akár heteket is igénybe vehet.
Kérdés, ha István új házasságot szeretett volna kötni, lett volna-e rá lehetősége? Igen, de ahhoz szükség lett volna egy külön eljárásra.
A házasság megszűnik az egyik fél halálával. Ha valaki öt éven keresztül semmilyen életjelet nem ad magáról, kezdeményezni lehet a holttá nyilvánítását
– mondta a Borsnak Balogi Zsófia családjogi ügyvéd, és hozzátette: amennyiben valaki elháríthatatlan akadály miatt nem tud a bíróságon személyesen megjelenni, kirendelhetnek a helyettesítésére egy ügygondnokot, de ez egy eltűnés miatt körözött személy esetében nem járható út.
Amennyiben valóban István az elkövető, nem kizárt, hogy éppen azért nem kezdeményezte a holttá nyilvánítást, mert attól tartott, hogy azzal növeli a lebukás veszélyét. Elképzelhető, hogy a férfi tettére sosem derül fény, ha Zita testvérei egy hagyatéki eljárás miatt, nem veszik fel a kapcsolatot a hatóságokkal a közelmúltban. A rendőrök a negyed évszázados aktát leporolták, és sikeresen megtörték a falujában példás családfőnek tartott férfit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.