Ceglédberceli gyilkosság: István 27 éve megölte a feleségét, de mégis a férje maradt - ez a rejtély kulcsa

1999 tavaszán F. István bejelentette a környezetében, hogy a felesége, a 25 éves Zita nemes egyszerűséggel faképnél hagyta őt és a 2 esztendős kisfiúkat, Tibikét. A történetet a rendőrségen is előadta, a hatóság pedig kiadta a nő körözését. A múlt héten kiderült, hogy a nőt megölték, ráadásul a ceglédberceli gyilkossággal éppen a férjet gyanúsítják.

A ceglédberceli gyilkosság után, a feltételezett elkövető új párt talált

Fotó: Kovács Dávid / Bors

Bár Maca, István új élettársa a Borsnak kinyilvánította, hogy a vasutasként dolgozó István a világ egyik legodaadóbb és gondoskodóbb társa, akiről képtelen elképzelni, hogy aljas indokból, különös kegyetlenséggel megölte a feleségét, maga a férfi árulta el az egyenruhásoknak, hol kell keresniük a nő földi maradványait. Maca és István 18 éve alkot egy párt, és azért nem kötöttek házasságot, mert a férfi hivatalosan a mai napig Zita hitvese.

Zita körözését a rendőrség egyébként még nem vonta vissza. Erre az a magyarázat, hogy még hátravan az előkerült holttest azonosítása. Ehhez a családtagoktól – vélhetően Zita fiától - vett DNS-mintát összevetik a csontokéval. A kiértékelés akár heteket is igénybe vehet.

A ceglédberceli gyilkosság 27 évig rejtve maradt

Kérdés, ha István új házasságot szeretett volna kötni, lett volna-e rá lehetősége? Igen, de ahhoz szükség lett volna egy külön eljárásra.

A házasság megszűnik az egyik fél halálával. Ha valaki öt éven keresztül semmilyen életjelet nem ad magáról, kezdeményezni lehet a holttá nyilvánítását

– mondta a Borsnak Balogi Zsófia családjogi ügyvéd, és hozzátette: amennyiben valaki elháríthatatlan akadály miatt nem tud a bíróságon személyesen megjelenni, kirendelhetnek a helyettesítésére egy ügygondnokot, de ez egy eltűnés miatt körözött személy esetében nem járható út.

Amennyiben valóban István az elkövető, nem kizárt, hogy éppen azért nem kezdeményezte a holttá nyilvánítást, mert attól tartott, hogy azzal növeli a lebukás veszélyét. Elképzelhető, hogy a férfi tettére sosem derül fény, ha Zita testvérei egy hagyatéki eljárás miatt, nem veszik fel a kapcsolatot a hatóságokkal a közelmúltban. A rendőrök a negyed évszázados aktát leporolták, és sikeresen megtörték a falujában példás családfőnek tartott férfit.