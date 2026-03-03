Ceglédberceli gyilkosság: 27 éves titokra derülhet fény

Ceglédbercel főútján, a Pesti úton rendkívüli események zajlottak: az egyik családi ház kertjét rendőrök ásták fel, mert információjuk szerint ott tüntette el gyilkosa az 1999 óta, vagyis immár csaknem 27 éve eltűntként nyilvántartott F. Zita holttestét. Ott végül nem találtak emberi maradványokat, néhány kilométerrel arrébb, egy erdős területen azonban igen. A gyanú szerint a csontok a nőtől származnak. Az azonosítás még hátravan, ezért F. Zitát továbbra is körözik eltűnés miatt. A ceglédberceli gyilkosság áldozata Erdélyből, Szentegyházáról költözött Magyarországra.

A ceglédberceli gyilkosság áldozatát 27 évig eltűntként tartották nyilván

Fotó: Kovács Dávid / Bors

A családi ház környezetében lakó szomszédok nagy része 27 év alatt elköltözött vagy elhunyt. A ma ott élők közül már nem sokan emlékeznek Zitára, de aki igen, egy kifejezetten csinos és megnyerő nőként jellemzi.

Hogy Istvánnak volt-e oka a féltékenységre, azt nem tudhatom,

„De azt kijelenthetem, hogy Zitát kedvelték a férfiak. 1999-ben, miután István bejelentette a felesége eltűnését, mindannyian együttéreztünk vele, hiszen azt terjesztette magáról, hogy a felesége elhagyta egy másik férfiért” – mondta a Borsnak egy idős asszony.

A ceglédberceli gyilkosság elkövetője a tette után új életet kezdett

Egyesek tudni vélik, hogy Zita és férje kapcsolata megromlott, és az asszony kilátásba helyezte, hogy elköltözik a közös gyermekükkel, Tiborral. Ezt a vasutasként dolgozó családfő mindenképpen meg akarta akadályozni. A ma már 29 éves férfit az apja már egy új nővel nevelte fel, akit a helyiek szerint a fiú el is fogadott.

Maca egy szorgalmas nő, masszőrként dolgozik egy fővárosi kórházban. Néha az otthonában is fogadott klienseket. Istvánnal pedig példamutató párként viselkedtek. Személy szerint nemigen tudom elképzelni Pistáról, hogy képes lett volna bárkit is különös kegyetlenséggel, aljas indokkal megölni

– szögezte le egy másik helybéli.

A Bors felkereste István új párját, de nem találta otthon. A nő a telefonját sem vette fel. Tibor ugyancsak bezárkózott.

Az ismerőseik szerint a fiatal férfi a rajongásig szerette az édesapját, és csupán most szembesült azzal, hogy az idős férfi 3 évtizeddel ezelőtt mit követhetett el.

Hogy István végül börtönbe kerül, még akkor sem biztos, ha végül bebizonyosodik, hogy valóban ő követte el a szörnyű bűnt. Az emberölés alapesetei ugyanis ennyi idő alatt elévülnek, a minősítő körülményeket, vagyis az aljas indokot és a különös kegyetlenséget pedig a nyomozóknak és az ügyészségnek kell bizonyítaniuk. Ha sikerrel járnak, elképzelhető, hogy a férfi soha többé nem szívhat szabad levegőt.