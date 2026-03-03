Megszólalt a ceglédberceli gyilkossággal gyanúsított férfi élettársa

Maca és István 18 éve alkot egy párt. A nő a legnagyobb szeretetben nevelte a férfi előző kapcsolatából származó gyermekét, és a legrosszabb rémálmában sem gondolta volna, hogy élettársa bárkit is képes bántani. A ceglédberceli gyilkossággal a 27 éve eltűntként nyilvántartott F. Zita férjét gyanúsítja a rendőrség.

27 éve eltűnésként indult a ceglédberceli gyilkosság ügye / Fotó: Kovács Dávid / bors

Rendőrök jelentek meg a múlt héten egy ceglédberceli családi háznál, és közölték, felássák a kertet, mert feltételezik, hogy ott találják a nő holttestét. Az egyenruhásokat a szóban forgó F. Zita 29 éves fia engedte be, aki egy szót nem értett az egészből. Ő egész életében úgy tudta, hogy az édesanyja elhagyta a családot.

A ceglédberceli gyilkosság ügye összeroppantotta a családot

Maca most a Borsnak mesélt arról, hogyan éli meg az elmúlt napok eseményeit:

Bárki elképzelheti, min megyek keresztül. Istvánról csak jót tudok mondani. Ő a legkiválóbb társ, aki csak létezik. Soha nem volt agresszív, végtelenül gyengéden viselkedett velem

– mondta az összetört nő, aki szintén úgy tudta, hogy kedvesét a felesége faképnél hagyta az akkor alig kétéves kisfiával együtt. Ma is ezt a verziót tartja valósnak.

Egyszerűen nem tudom Istvánról elképzelni, hogy megölte Zitát. A kapcsolatunk eleje óta a felesége nem került szóba. Azt tűrtem, hogy a házasságuk a mai napig érvényben van, hiszen nem tudtak elválni. Ezt a kérdést nem is firtattam

– vallotta be Maca.

"A faluban mindenfélét beszélnek, de a pletykákkal nem foglalkozom. Az biztos, hogy egyelőre a házunkban maradok, már csak azért is, mert István fiát, vagy inkább a fiamat, támogatnom kell. Tibor ment be tegnap a börtönbe az édesapjához, hogy vigyen neki némi ruházatot. Ha tehetem, én is meglátogatom a páromat" – csuklott el az élettárs hangja, és hozzátette: az ő életük már sosem lesz olyan, mint korábban.

Maca kész a bíróságon is kiállni a párja mellett.