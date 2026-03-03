Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszólalt a ceglédberceli gyilkossággal gyanúsított férfi élettársa

gyilkos
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 13:47 / FRISSÍTÉS: 2026. március 03. 13:55
gyászélettársi kapcsolattragédia
Megszólalt a Borsnak a felesége megölésével gyanúsított férfi élettársa. Maca kinyilvánította: István egy végtelenül gyengéd és előzékeny férfi, aki mellett a végsőkig kiáll. A ceglédberceli gyilkosság feltételezett, letartóztatott elkövetőjét tegnap a fia látogatta meg a börtönben.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Maca és István 18 éve alkot egy párt. A nő a legnagyobb szeretetben nevelte a férfi előző kapcsolatából származó gyermekét, és a legrosszabb rémálmában sem gondolta volna, hogy élettársa bárkit is képes bántani. A ceglédberceli gyilkossággal a 27 éve eltűntként nyilvántartott F. Zita férjét gyanúsítja a rendőrség.

ceglédberceli gyilkosság
27 éve eltűnésként indult a ceglédberceli gyilkosság ügye / Fotó: Kovács  Dávid / bors

Rendőrök jelentek meg a múlt héten egy ceglédberceli családi háznál, és közölték, felássák a kertet, mert feltételezik, hogy ott találják a nő holttestét. Az egyenruhásokat a szóban forgó F. Zita 29 éves fia engedte be, aki egy szót nem értett az egészből. Ő egész életében úgy tudta, hogy az édesanyja elhagyta a családot.

A ceglédberceli gyilkosság ügye összeroppantotta a családot

Maca most a Borsnak mesélt arról, hogyan éli meg az elmúlt napok eseményeit:

Bárki elképzelheti, min megyek keresztül. Istvánról csak jót tudok mondani. Ő a legkiválóbb társ, aki csak létezik. Soha nem volt agresszív, végtelenül gyengéden viselkedett velem

 – mondta az összetört nő, aki szintén úgy tudta, hogy kedvesét a felesége faképnél hagyta az akkor alig kétéves kisfiával együtt. Ma is ezt a verziót tartja valósnak.

Egyszerűen nem tudom Istvánról elképzelni, hogy megölte Zitát. A kapcsolatunk eleje óta a felesége nem került szóba. Azt tűrtem, hogy a házasságuk a mai napig érvényben van, hiszen nem tudtak elválni. Ezt a kérdést nem is firtattam

 – vallotta be Maca.

"A faluban mindenfélét beszélnek, de a pletykákkal nem foglalkozom. Az biztos, hogy egyelőre a házunkban maradok, már csak azért is, mert István fiát, vagy inkább a fiamat, támogatnom kell. Tibor ment be tegnap a börtönbe az édesapjához, hogy vigyen neki némi ruházatot. Ha tehetem, én is meglátogatom a páromat" – csuklott el az élettárs hangja, és hozzátette: az ő életük már sosem lesz olyan, mint korábban.

Maca kész a bíróságon is kiállni a párja mellett.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu