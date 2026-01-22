Top 5 korcsolyapálya Magyarországon – Itt mindig fagyos a pálya és remek a hangulat

Ez itt az 5 legjobb korcsolyapálya Magyarországon, a korcsolyázás szerelmeseinek. Ezeken a helyeken mindig fagyott pályák, hangulatos fények, jó zene, forró italok és kellemes társaságra számíthatunk. Ahogy beköszönt a valódi tél és ránk szakad a hó, itt az ideje elővenni a korcsolyánkat és kicsit kimozdulni a szabadba a négy fal közül. Legyen szó városi forgatagról, családi kikapcsolódásról vagy egy szép balatoni panorámáról, hazánkban rengeteg fantasztikus pálya vár ránk. A Fanny magazin az alábbiakban összegyűjtötte a top 5 korcsolyapályát, ahol a jég mindig fagyos és a hangulat garantált!

Az 5 legjobb korcsolyapálya Magyarországon: ide menj, ha kimozdulnál a gyerekekkel!

Fotó: Andrew Angelov / Shutterstock

Városi és szabadtéri pályák lenyűgöző környezetben.

Ezek kezdőknek és haladóknak egyaránt ideális helyszínek.

Garantált téli hangulat és a felhőtlen kikapcsolódás.

Mutatjuk, melyik az 5 legjobb korcsolyapálya Magyarországon

Jégvarázs a város szívében: A Városligeti műjégpálya kihagyhatatlan élmény!

Ha a téli Budapest lelkét keressük, a Városligetben találjuk meg: itt terül el ugyanis a műjégpálya, Európa legnagyobb szabadtéri mesterséges jégfelülete, több mint tizenkétezer négyzetméteren, közvetlenül a csónakázótó medrében. Az élményt tovább fokozza, hogy miközben a köröket rójuk a jégen, a kivilágított Vajdahunyad vára és a város fényei ölelnek körül bennünket, mintha egy élő téli képeslapba csöppennénk. A több mint másfél évszázada működő pálya nemcsak sportlétesítmény, hanem ikonikus találkozóhely is, illetve a magyar jégsport egyik bölcsője is egyben.

Hol? 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.

Infó: mujegpalya.hu

Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó.

Fotó: Máthé Zoltán / Fanny magazin/MTI

Színes kavalkád a Csepeli Jégparkban

A Csepeli Jégparkban új értelmet nyer a téli csúszkálás fogalma, ugyanis Magyarország első, több szintes pályáján lejtőkön és emelkedőkön kanyaroghatunk végig, mintha egy jégből épült élményparkban járnánk. A megújult fényrendszer, a modern vizuális elemek és az új fotópontok gondoskodnak arról, hogy minden kör egy kicsit más legyen, miközben a legkisebbeket pingvin- és macisegédek támogatják, a bátrabbak pedig egy izgalmas jégfolyosón tehetik próbára magukat.