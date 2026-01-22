Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Top 5 korcsolyapálya Magyarországon – Itt mindig fagyos a pálya és remek a hangulat

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 17:15
Ideje belevetni magunkat a téli sportok világába! Csatoljuk hát fel a korcsolyát, és indulhat a csúszkálás: hangulatos fények között mozgathatjuk át magunkat 2026-ban is. Íme az 5 legjobb korcsolyapálya Magyarországon!
Bors
A szerző cikkei

Ez itt az 5 legjobb korcsolyapálya Magyarországon, a korcsolyázás szerelmeseinek. Ezeken a helyeken mindig fagyott pályák, hangulatos fények, jó zene, forró italok és kellemes társaságra számíthatunk. Ahogy beköszönt a valódi tél és ránk szakad a hó, itt az ideje elővenni a korcsolyánkat és kicsit kimozdulni a szabadba a négy fal közül. Legyen szó városi forgatagról, családi kikapcsolódásról vagy egy szép balatoni panorámáról, hazánkban rengeteg fantasztikus pálya vár ránk. A Fanny magazin az alábbiakban összegyűjtötte a top 5 korcsolyapályát, ahol a jég mindig fagyos és a hangulat garantált!

Magyarországon az egyik legjobb korcsolyapálya, ahol az édesanya kislányával gyakorol a jégen.
Az 5 legjobb korcsolyapálya Magyarországon: ide menj, ha kimozdulnál a gyerekekkel!
Fotó: Andrew Angelov /  Shutterstock 
  • Városi és szabadtéri pályák lenyűgöző környezetben.
  • Ezek kezdőknek és haladóknak egyaránt ideális helyszínek.
  • Garantált téli hangulat és a felhőtlen kikapcsolódás.

Mutatjuk, melyik az 5 legjobb korcsolyapálya Magyarországon

Jégvarázs a város szívében: A Városligeti műjégpálya kihagyhatatlan élmény!

Ha a téli Budapest lelkét keressük, a Városligetben találjuk meg: itt terül el ugyanis a műjégpálya, Európa legnagyobb szabadtéri mesterséges jégfelülete, több mint tizenkétezer négyzetméteren, közvetlenül a csónakázótó medrében. Az élményt tovább fokozza, hogy miközben a köröket rójuk a jégen, a kivilágított Vajdahunyad vára és a város fényei ölelnek körül bennünket, mintha egy élő téli képeslapba csöppennénk. A több mint másfél évszázada működő pálya nemcsak sportlétesítmény, hanem ikonikus találkozóhely is, illetve a magyar jégsport egyik bölcsője is egyben.

Hol? 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.

Infó: mujegpalya.hu

A Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó tele emberekkel, akik korcsolyáznak a jégen.
Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó.
Fotó: Máthé Zoltán / Fanny magazin/MTI

Színes kavalkád a Csepeli Jégparkban

A Csepeli Jégparkban új értelmet nyer a téli csúszkálás fogalma, ugyanis Magyarország első, több szintes pályáján lejtőkön és emelkedőkön kanyaroghatunk végig, mintha egy jégből épült élményparkban járnánk. A megújult fényrendszer, a modern vizuális elemek és az új fotópontok gondoskodnak arról, hogy minden kör egy kicsit más legyen, miközben a legkisebbeket pingvin- és macisegédek támogatják, a bátrabbak pedig egy izgalmas jégfolyosón tehetik próbára magukat. 

Hol? 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 89–91.

Infó: csepelijegpark.com

A Csepeli Jégpark légi felvételről, felülnézetből.
Csepeli Jégpark.
Fotó:  Fanny magazin

Nincs kifogás a Csabai Rendezvénypajtában!

Ha az új évet lendületesen szeretnénk kezdeni, akkor ehhez tökéletes választás a békéscsabai fedett korcsolyapálya, ahol hatszáz négyzetméternyi jég vár ránk. Nem számít, hogy kint esik, fúj vagy köd ül a városra, a hangulatos, fedett csarnokban felszabadultan csúszkálhatunk. Akkor sincs baj, ha nincs saját korcsolyánk, hiszen helyben bérelhetünk, sőt éleztethetünk is. Ha pedig elfáradunk, irány a Hütte, ahol egy csésze teával, forró csokival, forralt borral vagy egy kézműves hamburgerrel koronázhatjuk meg a napot.

Hol? 5600, Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

Infó: rendezvenypajta.hu

A Csabai Rendezvénypajta, ahol az emberek korcsolyáznak a jégen.
Csabai Rendezvénypajta.
Fotó:  Fanny magazin

Családi kikapcsolódásnak is tökéletes a Nemesvámosi műjégpálya

A nemesvámosi műjégpálya ideális családi és baráti kikapcsolódást kínál, ahol a bizonytalanabb első csúszásoktól a rutinos körözésig mindenki megtalálhatja a saját tempóját. A korcsolyázásban megfáradva délutánonként a büfében melegedhetünk át, forró italokkal és frissítő falatokkal a kézben. Így a téli sportélmény mellé igazi, közösen eltöltött minőségi idő és sok nevetés is társul.

Hol? Nemesvámos, Forrás u. 10, 8248

Infó: sportregio2026.hu

Nemesvámosi műjégpályán gyakorol az egész család.
Műjégpálya Nemesvámoson.
Fotó:  Fanny magazin

Páratlan balatoni panoráma a Siófoki Jégpályán

Ha a magyar tengerre gondolunk, legtöbbünknek először a lángos, a naptej illata és a vízibiciklik jutnak az eszünkbe. A Siófoki Jégpályának köszönhetően azonban a Balaton-part a hidegebb hónapokban is megtelik élettel, hiszen páratlan panorámával kísérve róhatjuk a köröket a jégen. A hangulatos fények, a téli balatoni látkép és a forró italok együtt igazi különlegességgé teszik a siófoki csúszkálást.

Hol? 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Infó: hellobalaton.hu

A Siófoki Jégpálya, ami a balatonparton helyezkedik el, az óriáskerék lábánál.
Siófoki Jégpálya
Fotó:  Fanny magazin

Ha szívesen ellesnél pár trükköt kezdőként a jégről, az alábbi videót feltétlenül nézd végig:

