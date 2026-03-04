Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Gyászba borult a filmvilág, elhunyt a Disney legendás sztárja

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 14:40
Számos sikerfilm fűződik a nevéhez. Andrew Gunn a hírek szerint ALS-ben szenvedett, majd egy fertőző anaerob stádiumban elhunyt.
Bors
Újabb hatalmas veszteség érte a filmvilágot, miután Andrew Gunn 58 éves korában elhunyt. A Disney producere – aki olyan sikerfilmeken dolgozott, mint a Nem férek a bőrödbe, a Szörnyella és a Szuper felsőtagozat –, amiotrófiás laterálszklerózisban (ALS) szenvedett, és egy fertőző anaerob stádiumban vesztette életét.

Mindössze 58 évesen elhunyt a legendás producer / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt a világhírű producer

Andrew Gunn öröksége messze túlmutat majd a filmjein; ő a „keresztapja” több írónak, producernek, rendezőnek és vezetőnek, mint ahányat össze tudok számolni. Nagyon sokan köszönhetjük a karrierünket Andrew Gunnnak

- írta a producer előtti tisztelgésében Blaise Hemingway filmíró.

Andrew Gunn 2024-ben kapta meg a Lou Gehrig-kórként is ismert neurológiai degeneratív rendellenességről szóló diagnózist. A hírek szerint a producer az otthonában, a családja körében hunyt el Torontóban. 

Gunn egyébként kulcsszerepet játszott a fantasztikus vígjáték, a Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan főszereplésével készült Nem férek a bőrödbe című film sikeréhez: ő vetette fel az ötletet az akkori stúdióvezetőnek, a film pedig végül hatalmas sikernek bizonyult. 

Andrew Gunnt a  gyermekei, a felesége, Jane, az édesanyja, Anne, valamint a testvérei: Hilary Knight, Graeme Gunn és Cameron Gunn gyászolják - írja a Mirror.


 


 

 

