Rejtélyes eltűnés Németországban: nyoma veszett Jánosnak, furcsa helyen látták utoljára

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 19:50
rejtélyes eltűnésekmagyar férfiNémetország
János még január elején távozott külföldre, ahol dolgozni szeretett volna, de néhány nappal később nyoma veszett. Az eltűnt magyar férfiért rengetegen aggódnak.

Egy egész család keresi kétségbeesetten az eltűnt hozzátartozóját, az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-csoportban. Az eltűnt férfi Németországban dolgozott, ám már napok óta senki nem tud róla semmit. Czakó János eltűnéséről először édesanyja, Angéla számolt be egy nyilvános Facebook-posztban, amely azóta több száz megosztást kapott. 

eltűnt fotója
Jánost már napok óta keresi a családja / Forrás: Facebook / Eltűnt Emberekért Megoszthatod

Németországban tűnt el a szállásáról

A hozzátartozók szerint János 2026. január 5-én érkezett meg Németországba, ahova dolgozni ment egy magyar vállalkozóval. A család tudomása szerint a szállásuk a németországi Gröningenben volt. Két nappal a megérkezése után azonban a férfi nyomtalanul eltűnt a szállásról. 

Információink szerint a testvérem iratok és mobiltelefon nélkül ment ki Németországba

– írta testvére az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban. Hozzátette, hogy január 7-én ismeretlen okból eltűnt, azóta pedig sem a család, sem a hatóságok nem tudják, hol lehet. A család bejelentést tett a német hatóságoknál, valamint felvették a kapcsolatot a magyar konzulátussal is. Az ügyben egy későbbi fejlemény azonban még több kérdést vet fel János eltűnése kapcsán. 

A hozzátartozók szerint Jánost január 9-én, az Erkner és Brandenburg környéki rendőrség megtalálta. A férfit kórházi vizsgálatra vitték, majd – mivel egészségi állapota megfelelő volt, és bűncselekményt nem követett el – 17 óra körül egyszerűen kitették az erkneri vasútállomáson. 

Az erkneri rendőrségen volt január 9-én! A kórházból 17:00 körül vitték el a helyi vasútállomásra! Azóta semmi nyom! 

– írta feldúlt kommentjében a testvér. 

A család szerint innentől teljes a homály: nincs információ arról, merre indult, kivel találkozott, vagy egyáltalán életben van-e. A helyzetet súlyosbítja, hogy Jánost iratok, pénz, telefon és a gyógyszerei nélkül vitték ki Németországba, pedig asztmás. Azóta úgy tudjuk, hogy egy hozzátartozója maga is elindult keresni Jánost Németországban, abban a reményben, hogy megtalálja a testvérét. 

A rendőrség is körözést adott ki az eltűnt férfi ügyében / Fotó: Facebook / Eltűnt Személyek Keresése

A posztjaikban a családtagok egybehangzóan állítják: János olyan ember, aki biztosan hazajönne, ha tehetné. Éppen ezért különösen nyugtalanító számukra, hogy semmilyen életjelet nem adott még magáról. A kommentekből az is kiderül, hogy János eredetileg fizikai munkára jelentkezett Németországba, ezt az édesanyja is megerősítette, aki már járt a rendőrségen, és minden információt átadott a hatóságoknak. 

Az eltűnt férfit körözi a rendőrség

A magyar rendőrség is körözést adott ki az eltűnt férfi ügyében, amely a police.hu oldalán is elérhető. A hozzátartozók pedig minden lehetséges csatornán próbálnak segítséget kérni, miközben a közösségi oldalakon folyamatosan osztanak meg újabb információkat az eltűnés kapcsán. Lapunk megpróbálta felvenni a kapcsolatot a családdal, és elértük János édesanyját is, aki azonban nem szeretett volna bővebben nyilatkozni az ügyről.  

A család továbbra is abban bízik, hogy valaki látta Jánost, vagy tud olyan információt, amely segíthet őt megtalálni. Aki bármit tud az eltűnt férfi hollétéről, az értesítse a rendőrséget, vagy jelentkezzen a hozzátartozóknál. 

 

