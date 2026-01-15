Rejtélyes eltűnés Németországban: nyoma veszett Jánosnak, furcsa helyen látták utoljára

Egy egész család keresi kétségbeesetten az eltűnt hozzátartozóját, az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-csoportban. Az eltűnt férfi Németországban dolgozott, ám már napok óta senki nem tud róla semmit. Czakó János eltűnéséről először édesanyja, Angéla számolt be egy nyilvános Facebook-posztban, amely azóta több száz megosztást kapott.

Jánost már napok óta keresi a családja / Forrás: Facebook / Eltűnt Emberekért Megoszthatod

Németországban tűnt el a szállásáról

A hozzátartozók szerint János 2026. január 5-én érkezett meg Németországba, ahova dolgozni ment egy magyar vállalkozóval. A család tudomása szerint a szállásuk a németországi Gröningenben volt. Két nappal a megérkezése után azonban a férfi nyomtalanul eltűnt a szállásról.

Információink szerint a testvérem iratok és mobiltelefon nélkül ment ki Németországba

– írta testvére az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban. Hozzátette, hogy január 7-én ismeretlen okból eltűnt, azóta pedig sem a család, sem a hatóságok nem tudják, hol lehet. A család bejelentést tett a német hatóságoknál, valamint felvették a kapcsolatot a magyar konzulátussal is. Az ügyben egy későbbi fejlemény azonban még több kérdést vet fel János eltűnése kapcsán.

A hozzátartozók szerint Jánost január 9-én, az Erkner és Brandenburg környéki rendőrség megtalálta. A férfit kórházi vizsgálatra vitték, majd – mivel egészségi állapota megfelelő volt, és bűncselekményt nem követett el – 17 óra körül egyszerűen kitették az erkneri vasútállomáson.

Az erkneri rendőrségen volt január 9-én! A kórházból 17:00 körül vitték el a helyi vasútállomásra! Azóta semmi nyom!

– írta feldúlt kommentjében a testvér.

A család szerint innentől teljes a homály: nincs információ arról, merre indult, kivel találkozott, vagy egyáltalán életben van-e. A helyzetet súlyosbítja, hogy Jánost iratok, pénz, telefon és a gyógyszerei nélkül vitték ki Németországba, pedig asztmás. Azóta úgy tudjuk, hogy egy hozzátartozója maga is elindult keresni Jánost Németországban, abban a reményben, hogy megtalálja a testvérét.

A rendőrség is körözést adott ki az eltűnt férfi ügyében / Fotó: Facebook / Eltűnt Személyek Keresése

A posztjaikban a családtagok egybehangzóan állítják: János olyan ember, aki biztosan hazajönne, ha tehetné. Éppen ezért különösen nyugtalanító számukra, hogy semmilyen életjelet nem adott még magáról. A kommentekből az is kiderül, hogy János eredetileg fizikai munkára jelentkezett Németországba, ezt az édesanyja is megerősítette, aki már járt a rendőrségen, és minden információt átadott a hatóságoknak.