„Elment kihúzni a kukákat, és azóta nem láttuk” – Aggódva várják haza testvérei Kispest legkedveltebb gondnokát

Egy hete veszett nyoma K. László kispesti lakosnak. A férfi még múlt kedden reggel, 8 óra körül tűnt el a XIX. kerületi, Batthyány utcai lakásából. Azóta sem a családja, sem az ismerősei nem tudnak róla semmit. A rendőrség körözést adott ki ellene: eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként tartják nyilván.
Az eltűnt férfit a környéken mindenki ismerte: gondnokként dolgozott abban a házban, ahol lakott is. Minden jel szerint, László aznap reggel is, a szokásos feladatát végezte. A családja értetlenül áll László eltűnése előtt.
Elment kihúzni a kukákat, és azóta nem láttuk
– mondta a Borsnak Csaba, az eltűnt férfi testvére, aki megkeresésünkre további részleteket osztott meg. Az elmondása szerint Lászlónak nem voltak olyan barátai vagy szokásai, amelyek magyarázatot adhatnának a hirtelen eltűnésére.
Én nem tudok róla, hogy bárkihez ment volna. Ha lett volna ilyen, biztosan tudnék róla
– fogalmazott Csaba.
A rendőrség is keresi a férfit, a körözése jelenleg is érvényben van, ám eddig a hatóságok munkája nem vezetett eredményre. Információink szerint, bár folyamatosan dolgoznak az ügyön, de egyelőre semmi nyoma Lászlónak.
Az eltűnés különösen aggasztó a hozzátartozói számára, mivel László, a munkája mellett, fekvőbeteg édesanyjáról is gondoskodott. Az ismerősei állítása szerint, egy csupaszív férfi, aki mindig becsületesen végzi a munkáját, nincs konfliktusa senkivel, higgadt minden helyzetben.
Senki sem hiszi, hogy László önszántából tűnt volna el.
Ez egyszerűen nem vall rá
– írta egyik ismerőse, míg egy másik, ugyanabban a házban élő lakó szerint Lászlót egy rendkívül megbízható, lelkiismeretes embernek ismeri.
Ő nem az volt, aki csak úgy eltűnik
– fogalmazott.
Az eltűnt férfit a közösségi médiában is keresik. Egy felhívást is tettek közzé az ismerősei az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban.
Aki bármilyen információval rendelkezik K. László hollétéről, kérik, hogy hívja a 06 30 642 4854-es telefonszámot, vagy értesítse a rendőrséget.
Az ügy kapcsán eddig továbbra is több a kérdés, mint a válasz. A családja és az ismerősei is remélik, hogy a férfi mielőbb épségben előkerül. Lászlónak egy fiú-, valamint egy lánytestvére is van, mindannyian hazavárják.
