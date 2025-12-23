„Elment kihúzni a kukákat, és azóta nem láttuk” – Aggódva várják haza testvérei Kispest legkedveltebb gondnokát

Egy hete veszett nyoma K. László kispesti lakosnak. A férfi még múlt kedden reggel, 8 óra körül tűnt el a XIX. kerületi, Batthyány utcai lakásából. Azóta sem a családja, sem az ismerősei nem tudnak róla semmit. A rendőrség körözést adott ki ellene: eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként tartják nyilván.

Az eltűnt férfit a rendőrség is keresi - Fotó: Police.hu

Eltűnt K. László: egy hete nincs nyoma

Az eltűnt férfit a környéken mindenki ismerte: gondnokként dolgozott abban a házban, ahol lakott is. Minden jel szerint, László aznap reggel is, a szokásos feladatát végezte. A családja értetlenül áll László eltűnése előtt.

Elment kihúzni a kukákat, és azóta nem láttuk

– mondta a Borsnak Csaba, az eltűnt férfi testvére, aki megkeresésünkre további részleteket osztott meg. Az elmondása szerint Lászlónak nem voltak olyan barátai vagy szokásai, amelyek magyarázatot adhatnának a hirtelen eltűnésére.

Én nem tudok róla, hogy bárkihez ment volna. Ha lett volna ilyen, biztosan tudnék róla

– fogalmazott Csaba.

A rendőrség is keresi a férfit, a körözése jelenleg is érvényben van, ám eddig a hatóságok munkája nem vezetett eredményre. Információink szerint, bár folyamatosan dolgoznak az ügyön, de egyelőre semmi nyoma Lászlónak.

Az eltűnés különösen aggasztó a hozzátartozói számára, mivel László, a munkája mellett, fekvőbeteg édesanyjáról is gondoskodott. Az ismerősei állítása szerint, egy csupaszív férfi, aki mindig becsületesen végzi a munkáját, nincs konfliktusa senkivel, higgadt minden helyzetben.