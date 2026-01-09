Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Kétségbeesve keresi családja a 18 éves fiút – a sárospataki vasútállomásnál látták utoljára

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 13:20
Napok óta keresi családja a 18 éves Rostás Oszkárt, aki még január 7-én hajnalban tűnt el Sárospatakon. Ott a fiatal férfit egy térfigyelő kamera is rögzítette. Az eltűnése óta semmilyen életjelet nem adott magáról, telefonja elérhetetlen, hozzátartozói pedig kétségbeesetten várják a hazaérkezését.

Aggódva keresi a családja és ismerősei egyaránt a 18 éves Rostás Oszkárt, aki január 7-én hajnalban tűnt el, és azóta nem adott életjelet magáról. A fiatal férfit utoljára a sárospataki vasútállomás környékén látták. Eltűnésének körülményei egyelőre tisztázatlanok. 

A 18 éves Rostás Oszkár eltűnése előtt
A fiatal férfiért rengetegen aggódnak, de a családja reménykedik a legjobbakban Fotó: Facebook / Eltűnt Személyek Keresése

Oszkár családja értetlenül áll a férfi eltűnése előtt, hiszen az elmondásuk szerint soha korábban nem tűnt még el, mindig jelezte, merre jár, és ha nem tudott hazamenni, azonnal segítséget kért. Ezúttal azonban telefonja elérhetetlen, és napok óta semmilyen hírt nem ad magáról. 

Oszkár végül nem tért haza  

A hozzátartozók elmondása szerint Oszkár eredetileg ügyintézés céljából indult el pácini otthonából, Sárospatak felé. Beszámolóik alapján a fizetését akarta felvenni, valamint orvosi vizsgálatokat intézni ment. Az információik szerint ezeket el is végezte, majd egy ismerőséhez ment, akinek később azt mondta, hogy most már hazafelé veszi az irányt. Ám végül nem érkezett meg. 

A családi állapota jó volt, jó viszonyban volt a szüleimmel. Nem tudjuk, miért indult el egyedül, és mi történhetett vele

 – nyilatkozta lapunknak Vivien, az eltűnt fiatal hozzátartozója. 

Kamera rögzítette a férfit Sárospatakon! 

A családjától megtudtuk, hogy egy, a rendőrség által nekik megmutatott térfigyelő kamerafelvételen  Oszkár jól beazonosítható volt. Tudomásunk szerint az édesanyját hívták be a rendőrségre, ahol egy ilyen felvételen felismerte a fiát. Arról egyelőre nincs információ, hogy a fiú felszállt-e bármilyen tömegközlekedési eszközre, vagy hogy pontosan merre indult tovább. 

„Nem volt oka eltűnni” - Mi állhat az eltűnés hátterében?

A család hangsúlyozta, hogy Oszkár nem volt beteg, valószínűleg nem volt dezorientált, az eltűnését megelőző időszakban semmi nem utalt arra, hogy el akarna tűnni vagy bajban lenne. 

Soha nem fordult elő, hogy ne tudasson magáról. A kisfia miatt sem tenné meg, hogy nem jelentkezik

 – mondták. A családja azóta helyi kórházakat, vendéglátóhelyeket, busz- és vasútállomásokat is végigjárt, plakátokat ragasztanak ki, és minden lehetséges módon próbálnak a szerettük nyomára bukkanni. Annyit tudunk, hogy eddig a kórházak nem jelezték, hogy ilyen nevű személyt láttak volna el. 

A közösségi médiában is aktívan keresik Oszkárt. A családja több csoportban közzétette az eltűnését Fotó: Facebook / Eltűnt Személyek Keresése

A rendőrség körözést rendelt el 

Az ügyben a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság rendelte el a körözést, amely a Police.hu oldalán is megjelent. Lapunk megkérdezte a hozzátartozókat arról is, mit üzennek Oszkárnak, ha esetleg ő maga olvasná cikkünket: 

Nagyon várjuk haza, csak adjon életjelet magáról! Az egész család és a kisfia is otthon várja, épségben.

 – zárták szavaikat.

Oszkár személyleírása 

  • Magassága kb. 170 cm, testsúlya kb. 85 kg. 
  • További ismertetőjegyei: van egy kereszttetoválás a mellkasán és egy tetoválás a kezén. 
  • Az eltűnésekor fekete cipőt, fekete nadrágot, fekete pulcsit viselt (amelyen egy fehér csík van), és egy fekete, vélhetően prémes kabátot. 

Segítsünk együtt megtalálni Oszkárt! 

Ha bárki látta Rostás Oszkárt, vagy bármilyen információval rendelkezik az eltűnésével kapcsolatban, kérjük, jelentkezzen a rendőrségen, vagy hívja a családját a 06 70 232 9522 telefonszámon. 

 

 

