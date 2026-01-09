Kétségbeesve keresi családja a 18 éves fiút – a sárospataki vasútállomásnál látták utoljára

Aggódva keresi a családja és ismerősei egyaránt a 18 éves Rostás Oszkárt, aki január 7-én hajnalban tűnt el, és azóta nem adott életjelet magáról. A fiatal férfit utoljára a sárospataki vasútállomás környékén látták. Eltűnésének körülményei egyelőre tisztázatlanok.

A fiatal férfiért rengetegen aggódnak, de a családja reménykedik a legjobbakban Fotó: Facebook / Eltűnt Személyek Keresése

Oszkár családja értetlenül áll a férfi eltűnése előtt, hiszen az elmondásuk szerint soha korábban nem tűnt még el, mindig jelezte, merre jár, és ha nem tudott hazamenni, azonnal segítséget kért. Ezúttal azonban telefonja elérhetetlen, és napok óta semmilyen hírt nem ad magáról.

Oszkár végül nem tért haza

A hozzátartozók elmondása szerint Oszkár eredetileg ügyintézés céljából indult el pácini otthonából, Sárospatak felé. Beszámolóik alapján a fizetését akarta felvenni, valamint orvosi vizsgálatokat intézni ment. Az információik szerint ezeket el is végezte, majd egy ismerőséhez ment, akinek később azt mondta, hogy most már hazafelé veszi az irányt. Ám végül nem érkezett meg.

A családi állapota jó volt, jó viszonyban volt a szüleimmel. Nem tudjuk, miért indult el egyedül, és mi történhetett vele

– nyilatkozta lapunknak Vivien, az eltűnt fiatal hozzátartozója.

Kamera rögzítette a férfit Sárospatakon! A családjától megtudtuk, hogy egy, a rendőrség által nekik megmutatott térfigyelő kamerafelvételen Oszkár jól beazonosítható volt. Tudomásunk szerint az édesanyját hívták be a rendőrségre, ahol egy ilyen felvételen felismerte a fiát. Arról egyelőre nincs információ, hogy a fiú felszállt-e bármilyen tömegközlekedési eszközre, vagy hogy pontosan merre indult tovább.

„Nem volt oka eltűnni” - Mi állhat az eltűnés hátterében?

A család hangsúlyozta, hogy Oszkár nem volt beteg, valószínűleg nem volt dezorientált, az eltűnését megelőző időszakban semmi nem utalt arra, hogy el akarna tűnni vagy bajban lenne.

Soha nem fordult elő, hogy ne tudasson magáról. A kisfia miatt sem tenné meg, hogy nem jelentkezik

– mondták. A családja azóta helyi kórházakat, vendéglátóhelyeket, busz- és vasútállomásokat is végigjárt, plakátokat ragasztanak ki, és minden lehetséges módon próbálnak a szerettük nyomára bukkanni. Annyit tudunk, hogy eddig a kórházak nem jelezték, hogy ilyen nevű személyt láttak volna el.