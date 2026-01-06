Rejtélyes eltűnés Hollandiában: hetek óta nem ad életjelet egy magyar családapa!

Hetek óta nem ad életjelet magáról egy Hollandiában élő magyar férfi, B. Richárd. A férfi az eltűnése előtt napi kapcsolatban állt feleségével, ám december eleje óta sem telefonon, sem más módon nem elérhető. Az információink szerint mindkét mobiltelefonja ki van kapcsolva, és már a holland hatóságok is keresik.

Richárd eltűnése miatt már körözést adott ki a rendőrség. Fotó: Police.hu

Rejtélyes eltűnés Hollandiában: keresik a hatóságok!

Az édesapja az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-csoportban közzétett egy bejegyzést, amelyben arról írt, hogy az eltűnés óta semmilyen információjuk nincs a fiukról. Az elmondása alapján a férfi korábban rendszeresen jelentkezett náluk. Az ügy a hozzátartozóknak hála a közösségi oldalakon is egyre nagyobb figyelmet kapott az utóbbi napokban. Ők az Eltűnt Emberekért – megoszthatod csoport egyik legfrissebb bejegyzésében is hangsúlyozzák, hogy Richárd utolsó ismert tartózkodási helye Hollandia volt.

Az egyik rokon lapunknak röviden úgy fogalmazott:

hetek óta nem sikerül kapcsolatba lépni vele, ami korábban soha nem fordult elő.

Az elmondása szerint legutóbb mintegy egy éve járt itthon, akkor a családjával töltött időt, kislányát is akkor látta hosszabb ideig. A családja tehát most kétségbeesetten vár bármilyen életjelet Richárdtól.

A magyar rendőrség hivatalosan is körözi az eltűnt férfit, neve szerepel az eltűnt személyek nyilvántartásában. Az ügyben megkerestük a hatóságokat, hogy megtudjuk, milyen egyeztetések zajlanak jelenleg a magyar és a holland rendőrség között.

A közérdekből nyilvános adatok a police.hu internetes portálon láthatóak. Ezen túlmenően az egyes eljárásokról nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni.

– adták tudomásunkra.

A Bors korábban több alkalommal is beszámolt külföldön eltűnt magyarokról, amelyek közül sajnos nem mind végződött megnyugtató módon. Attilát például szintén Hollandiában látták utoljára, amint mezítláb átvág egy kerten. Bár hosszú napokon keresztül keresték, már csak a férfi holttestét találták meg.