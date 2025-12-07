„A lelkem nem bírta tovább” – búcsúlevelet írt, majd magára hagyta kisbabáját az anyuka

Az Egyesült Államokban, Kentuckyban tartóztattak le egy anyát, miután magára hagyta kisbabáját, és csupán egy búcsúlevelet hagyott hátra.

Magára hagyta a kisbabáját az anyuka

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A 34 éves Sarah Vickert a hatóságok 12 éves vagy annál fiatalabb gyermek bántalmazásával, valamint kiskorú elhagyásával vádolják.

Levelet írt, majd magára hagyta kisbabáját

A rendőrségi jelentés szerint Vickert szerdán reggel 9 óra körül megetette kislányát, majd alig két órával később étel nélkül, a járókában hagyta őt egy üres házban.

A lakásban mindössze egy televízió és a párjának címzett búcsúlevél maradt. Az anya még az ajtót sem zárta be maga után.

A rendőröknek mintegy két óra kellett, mire nem sokkal arrébb, egy templomnál rátaláltak Vickerre.

A nő a hatóságoknak azt mondta:

A testem és a lelkem nem bírta tovább, ezért elmentem.

Makenzie Davis, a richmondi rendőrség szóvivője elmondta, hogy a cetliből egyértelmű volt, hogy az anya szándékosan távozott, a nyitva hagyott ajtó pedig veszélyes helyzetet teremtett a gyermek számára. Vickertet még szerdán a Madison megyei börtönbe szállították, ahol 10 000 dolláros (3 millió forintos) óvadék ellenében helyezték el - írja a Law&Crime.