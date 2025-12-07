Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„A lelkem nem bírta tovább” – búcsúlevelet írt, majd magára hagyta kisbabáját az anyuka

bűncselekmény
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 21:30
gyermekbántalmazógyermekbántalmazás
A rendőröknek órákba telt, mire rátaláltak a nőre. Az anya nem mutatott megbánást amiatt, hogy magára hagyta kisbabáját egy üres házban.
CJA
Az Egyesült Államokban, Kentuckyban tartóztattak le egy anyát, miután magára hagyta kisbabáját, és csupán egy búcsúlevelet hagyott hátra.

Magára hagyta kisbabáját az anyuka
Magára hagyta a kisbabáját az anyuka
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A 34 éves Sarah Vickert a hatóságok 12 éves vagy annál fiatalabb gyermek bántalmazásával, valamint kiskorú elhagyásával vádolják.

Levelet írt, majd magára hagyta kisbabáját

A rendőrségi jelentés szerint Vickert szerdán reggel 9 óra körül megetette kislányát, majd alig két órával később étel nélkül, a járókában hagyta őt egy üres házban.

A lakásban mindössze egy televízió és a párjának címzett búcsúlevél maradt. Az anya még az ajtót sem zárta be maga után.

A rendőröknek mintegy két óra kellett, mire nem sokkal arrébb, egy templomnál rátaláltak Vickerre.

A nő a hatóságoknak azt mondta:

A testem és a lelkem nem bírta tovább, ezért elmentem.

Makenzie Davis, a richmondi rendőrség szóvivője elmondta, hogy a cetliből egyértelmű volt, hogy az anya szándékosan távozott, a nyitva hagyott ajtó pedig veszélyes helyzetet teremtett a gyermek számára. Vickertet még szerdán a Madison megyei börtönbe szállították, ahol 10 000 dolláros (3 millió forintos) óvadék ellenében helyezték el - írja a Law&Crime.

