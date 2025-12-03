Majdnem megölte kéthetes kislányát egy nő, mert idegesítette a sírása

Döntésével az ítélőtábla - egyetértve a fellebbviteli főügyészség álláspontjával - helybenhagyta az első fokon eljáró Szombathelyi Törvényszék határozatát. A bíróság kizárta a nőt a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből és megszüntette szülői felügyeleti jogát.
A tényállás szerint a nő és az élettársa kapcsolatából 2024-ben egy egészséges kislány született. Miután hazatértek a kórházból, a nőt egyre jobban idegesítette a gyermek sírása. Kezdetben csak kiabált vele, majd bántalmazta.
A nő három alkalommal hónaljánál fogva megrázta a síró kisbabát, akinek a feje előre-hátra csapódott. Előfordult, hogy a síró csecsemő száját befogta, a hason fekvő gyermek fejét közepes erővel belenyomta a kiságy matracába, amitől koponyacsonttörést szenvedett.
Április 9-én az anya észlelte, hogy a gyermeke aluszékonnyá, étvágytalanná vált, ezért a védőnő tanácsára másnap elvitte orvoshoz, aki azonnal kórházba szállíttatta.
A nő bántalmazásától az alig kéthetes gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg, de önmaga ellátására soha nem lesz képes.
A nő élettársa látta a bántalmazást, észlelte annak nyomait és a gyermek állapotának romlását is, de nem tett semmit, ezért őt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.
A Győri Ítélőtábla indoklása szerint a büntetése szükséges, ezért azt nem enyhítette.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.