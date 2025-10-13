Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Feszítővágóval kellet kiszabadítani egy embert, három autó karambolozott az M1-esen

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 07:28
mentőfeszítővágó
Hatalmas baleset történt az M1-esen.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy három gépkocsi érintett abban a balesetben, ami az M1-es autópálya 36-os kilométerszelvényénél, Bicske térségében történt, a Győr felé vezető oldalon. A megosztott információk szerint az egyik jármű utasát a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítják ki. Mint kiderült, a forgalmi akadályt okozó balesethez a mentők is kiérkeztek – többet egyelőre nem lehet tudni a balesetről.

 


 

