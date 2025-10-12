Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Baleset a Kossuth Lajos utcában ezúttal 4 ember forgott veszélyben

Kossuth Lajos utca
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 16:35
KatasztrófavédelemBalassagyarmatkarambol
Irányítás mellett halad a forgalom a karambol miatt.
Összeütközött két gépkocsi Balassagyarmaton, a Kossuth Lajos utca és az Ady Endre utca sarkán. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. A baleset miatt félpályán lezárták az érintett útszakaszt, irányítás mellett halad a közlekedés - írja a Katasztrófavédelem.

