Baleset a Kossuth Lajos utcában ezúttal 4 ember forgott veszélyben

Összeütközött két gépkocsi Balassagyarmaton, a Kossuth Lajos utca és az Ady Endre utca sarkán. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. A baleset miatt félpályán lezárták az érintett útszakaszt, irányítás mellett halad a közlekedés - írja a Katasztrófavédelem.
