Szállodahajó ütközött állóhajónak Esztergomnál –150 utas sérülhetett volna meg

Esztergomnál egy szállodahajó csapódott neki az exKOMÁROM dokkolóhajónak. A dokkolóhajó oldalának ütközött, a part felé tolta igen nagy erővel. A turisták halálra rémültek, de szerencsére mindannyian épségben megúszták az ütközést. Több millió forint kár keletkezett, a Dunai Vízirendészet eljárást indított.

Az exKOMÁROM állóhajó oldala. Közel 30 méteren keletkezett sérülés a hajó oldalán. Fotó: Facebook / Hernádi Ádám

Több milliós kár keletkezett az exKOMÁROM állóhajón, szerencsére senki sem sérült meg

Csütörtök délután (október 9-én) történt a baleset a Dunán, Esztergomnál. A szállodahajó neki ütközött az exKOMÁROM állóhajónak, amely rendezvényhelyszínként is szolgál. Az egész hajótestet a part felé tolta. A külföldi szállodahajó utasai megijedtek, az esztergomi úszómű szerencsére üres volt, csak szombaton lett volna rendezvény. Olyankor viszont 150 vendég is lehet a dokkoló hajón, ennyien is megsérülhettek volna, ha épp rendezvény zajlik a baleset idejében.

A felvételeken látszik az anyagi kár is. Csaknem 30 méteren keletkezett sérülés, a korlátok teljesen benyomódtak, a hajó orra telibe elkapta az oldalfalat. Az üzemeltető szerint a tartórész sérült meg a legjobban. A károsodás során a támasztó gerenda is elhajlott, a több tonnás bejáró híd is felgyűrődött. A károkat az önkormányzat segítségével állítják helyre.

Értesülések szerint egy horgász és egy étterem tulajdonosa jelezte az ütközést. A rendőrség írásban közölte, hogy elrontott kikötési manőver okozta a balesetet. Az exKOMÁROM fontos események színhelye, viszont most egy ideig szüneteltetik a rendezvényeket. A várakozások szerint még októberben újra nyithat a hajó.

Néhány évvel ezelőtt, 2019. május 29-én egy hasonló balesetben sajnos emberveszteség is történt. A Duna budapesti szakaszán, a Margit hídnál a Viking Sigyn svájci szállodahajó letarolta a Hableány nevű rendezvényhajót, amelyen a baleset időpontjában 35 ember tartózkodott. Az érintettekből 7 embert élve emeltek ki a vízből, huszonheten haltak meg, egyvalakit pedig azóta eltűntként keresnek.

