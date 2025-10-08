Tűzoltók és mentők a 6-os úton

Közúti baleset miatt lassul a forgalom a 6-os úton Dunaszentgyörgy és Tolna között. Tűzoltók és a mentőszolgálat is a helyszínen van.

Közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és a mentőket a 6-os úton Fotó: Ripost

Közúti baleset okoz fennakadást

Komoly közúti baleset történt a 6-os úton Dunaszentgyörgy és Tolna között, a 125-ös és 126-os kilométerszelvények között – számolt be róla a Teol.hu. Egy személyautó eddig ismeretlen okból letért az úttestről, az árokba sodródott, majd egy fának ütközött – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A helyszínre a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók érkeztek, akik a mentőszolgálat munkatársaival együtt dolgoztak a sérült ellátásán és a mentésen.

A baleset következtében az érintett útszakaszon lelassult a forgalom, a rendőrség torlódásra és fokozott óvatosságra figyelmezteti a közlekedőket.