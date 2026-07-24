Még az esküvője napján is kemoterápiára ment, így küzd az agydaganattal a fiatal férfi

2024 elején kezdődtek a férfi panaszai, de nem tulajdonított nekik különösebb jelentőséget. Július közepén azonban munka közben epilepsziás rohamot kapott, ezért kórházba szállították. A képalkotó vizsgálatok során agydaganatot találtak, amelyről kezdetben azt gondolták, hogy jóindulatú és alacsony kockázatú. Egy későbbi vizsgálat azonban azt mutatta, hogy a daganat viselkedése jelentősen megváltozott, ezért 2024 szeptemberében sürgősségi műtétet hajtottak végre rajta.

A férfi nem gondolta, hogy tünetei agydaganatot jelezhetnek

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Az agydaganat első jele a fejfájás volt

2024 októberében a szövettani eredmény megerősítette a legrosszabbat: Mitch Jenderkónak IV. fokozatú, agresszív asztrocitómája van. Az orvosok akkor azt mondták neki, várhatóan 18 hónaptól két évig élhet. Mitch és párja, a 32 éves Gemma Jenderko fél évvel a műtét után összeházasodtak, mert minden közös pillanatot szeretnének a lehető legjobban megbecsülni. Azóta újabb örömhír is érkezett: első gyermeküket várják.

A korábban fejvadászként dolgozó Mitch így emlékezett vissza a történtekre:

Fájt a fejem, de azt hittem, csak a mindennapi stressz, a hosszú munkaidő és a pörgős élet miatt. Aztán munka közben rohamot kaptam, és ekkor fedezték fel az agydaganatot. Még az orvosi csapatot is meglepte, hogy végül negyedik stádiumú daganatnak bizonyult. 30 évesen azt hallani, hogy várhatóan már csak 18–24 hónapod van hátra, azt rendkívül nehéz elfogadni.

A kemoterápia sem akadályozta meg az esküvőt

A diagnózis után egy hónappal Mitch megkérte Gemma kezét, majd nyolc hónapon át sugár- és kemoterápiás kezelést kapott. Még az esküvőjük napján, 2025 májusában is kemoterápián vett részt a szertartás előtt. A legutóbbi vizsgálatok szerint jelenleg nem látható daganat, de mivel a betegség gyógyíthatatlan, az orvosok szerint nagy valószínűséggel idővel vissza fog térni. Mitch ennek ellenére kitartó, idén áprilisban lefutotta a brightoni maratont, első gyermekük pedig várhatóan 2027 januárjában születik.

Az Egyesült Királyság egészségügyi szolgálata (NHS) szerint évente több mint 12 000 embernél diagnosztizálnak agydaganatot, amelyeknek körülbelül a fele rosszindulatú. A tünetek attól függnek, hogy az agy mely területét érinti a daganat. Előfordulhat, hogy kezdetben egyáltalán nem jelentkeznek panaszok, vagy csak lassan, fokozatosan alakulnak ki - írja a Mirror.