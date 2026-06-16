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"Vajon látom majd felnőni a gyerekeimet?" - Halálos rákkal küzd az édesanya, aki soha nem dohányzott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 15:30
tüdőrákorvosédesanya
Nem akart hinni a fülének, amikor közölték vele a hírt. A kétgyermekes édesanya korábban makkegészséges volt, ám most egy potenciálisan halálos betegséggel, a tüdőrákkal kénytelen megküzdeni.
Bors
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Második gyermeke születése után figyelt fel arra egy fiatal édesanya, hogy valami nagyon nincs rendben. A 39 éves Mayya Grinberg 2024 júliusában kezdett szokatlan köhögést , megmagyarázhatatlan fogyást és rendkívüli fáradtságot tapasztalni, amit az orvosok eleinte a szülés utáni felépülésnek tulajdonítottak, ám a nő biztos volt benne, hogy a teste valamit üzenni szeretne ezekkel a tünetekkel. Idővel kiderült, hogy egy potenciálisan halálos betegség állt a háttérben.

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Halálos betegséggel küzd az addig makkegészséges édesanya / Fotó: bixstock /  Shutterstock 

Halálos betegséggel küzd az addig makkegészséges édesanya

Mayya panaszai 2025 áprilisának végére sem akartak megszűnni, ezért időpontot egyeztetett a háziorvosával. Mivel sosem dohányzott és alapvetően egészséges életmódot folytatott, komolyabb betegségek fel sem merültek, ám a nőt így is zavarta a tény, hogy nem veszik őt és a tüneteit elég komolyan.

A háziorvosom allergiára vagy gyomorégésre gyanakodott

- emlékezett vissza a kétgyermekes édesanya, hozzátéve, az orvos köptetőt és forró zuhanyt javasolt neki.

Mayya ezután a sürgősségi osztályon mellkasröntgenen és vérvizsgálaton is átesett, ám ezek sem hoztak meggyőző eredményt.

A mellkasröntgenem nem mutatott ki egyértelmű daganatot. A vérképem tökéletesnek tűnt. Csak egy kis homály volt a tüdőmön, ezért a szakemberek tüdőgyulladásra gondoltak, és antibiotikumot írtak fel

- mondta el az anya, akinek a panaszai a kezelés ellenére sem enyhültek, így egyre biztosabb lett abban, az orvosok egyszerűen nem vesznek észre valamit.

2025-re, anyák napjára Mayyának választania kellett: a családjával ünnepli ezt a napot, vagy ismét orvosi segítséget kér.

Egyedül mentem vissza a sürgősségire, míg a férjem otthon maradt a gyerekeinkkel

– idézte fel Mayya.

A nő vizsgálati eredményei még ekkor is viszonylag normálisnak tűntek, mialatt az orvos további vérvizsgálatokat rendelt el. Ezek az eredmények már feltűnően rendellenesek voltak, így az édesanyát közvetlenül a sürgősségire küldték. A sürgősségi osztályon az orvosok eleinte tüdőembóliára gyanakodtak, és CT-vizsgálatot rendeltek el. Ekkor derült ki, hogy Mayyának egy csomó van a mellkasában, majd a további vizsgálatok során rákot találtak a nyirokcsomókban, a tüdőnyálkahártyában és a csontokban. A diagnózis még ugyanebben a hónapban hivatalossá vált, miután egy biopszia megerősítette a 4. stádiumú ALK-pozitív tüdőrákot, egy ritka altípust, amely a tüdőrákos esetek kevesebb mint 5%-át teszi ki, és gyakrabban fordul elő fiatalabbaknál, valamint olyanoknál, akik soha életükben nem dohányoztak.

Emlékszem, arra gondoltam: ’Hogy lehetséges ez?’ Egy hároméves fiam és egy 7 hónapos babám volt. Arra gondoltam, vajon látom majd felnőni a gyerekeimet? Vajon elég sokáig élek ahhoz, hogy halljam, ahogy a babám először kimondja: ’anya’?

- mondta el a nő.

Soha nem dohányoztam. Rendszeresen edzettem. Egészséges ételeket főztem. Mindent úgymond jól csináltam, és mégis itt voltam

- tette hozzá Mayya.

Az édesanya jelenleg kemoterápia és célzott terápia kombinációját kapja, amelyet kifejezetten a rák ennek az altípusára fejlesztettek ki, és amit határozatlan ideig folytatni fog, amíg hatástalanná nem válik. Mindeközben kénytelen megbékélni a folyamatos bizonytalansággal is.

Felhagytam azzal a kérdést, hogy ’Mennyi időm maradt még hátra?’, és azt kezdtem kérdezgetni, hogy ’Ki akarok lenni, amíg itt vagyok?’. A válasz az, hogy az az anya, akitől a gyerekeim mély szeretetet kapnak, akár 45, akár 95 évig élek. Azt akarom, hogy teljes mértékben ismerjék a szeretetemet, ami ezután örökre velük marad majd

- emelte ki Mayya, aki emellett a története megosztásával igyekszik arra biztatni mindenkit: ne féljenek harcolni az igazukért, ha egyszer biztosak abban, valami nincsen rendben – írja a People.

@mayyapapayya6 10 things I learned too late about lung cancer: Save this because you really never know who might need to hear it. 1. If you have lungs, you can get lung cancer. That’s really it. Young mom, healthy, a into fitness, never smoked, it dont matter as much as people think. 2. Lung cancer is the deadliest cancer. More people die from lung cancer than breast, colon, and pancreatic cancers put together. For women, it takes way too many lives too. But somehow people dont talk about it enough. 3. You do NOT need a smoking history. A lot of people are shocked to hear this, but many people with lung cancer never smoked. It happens alot more than people realize, especially in women and younger women. 4. Pregnancy/postpartum can hide symptoms. For me, people thought it was just being a tired new mom. Hormones, stress, postpartum stuff, all of it got blamed on that. And honestly, I believed it to. 5. The symptoms can be really hard to notice. Mine seemed small at first. Allergies. Heartburn. A little cough. Feeling tired in a weird way. Not gaining enough pregnancy weight. Nothing really made me think “this is serious,” which is kinda the scary part. 6. “You’re too young” is not a diagnosis. And neither is “it’s probably nothing.” If something feels wrong, keep asking questions even if people brush it off. 7. If treatment isn’t helping, ask more questions. If allergy medicine isn’t helping, or reflux medicine isnt helping, or things just keep feeling weird, go back and ask again. 8. One doctor believing you can change everything. One doctor finally listened to me. One ordered scans. One changed my whole life, even though I wish things had happened sooner. 9. Second opinions are not rude. Good doctors want answers too. A good doctor shouldnt be upset if you want another opinion. 10. Trust yourself a little more. I kept telling myself my symptoms had normal reasons because thats what made sense at the time. But I wish I listened more to that little voice in my head saying something wasnt right. I’m not posting this to scare anybody. I’m posting this because if even one person asks more questions sooner, or gets a second opinion, or realizes lung cancer doesn’t always have a certain “look,” then maybe something good can come from all this. #lungcancer #cancer #cancerawareness ♬ Self Aware - Temper City

 

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