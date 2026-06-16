"Vajon látom majd felnőni a gyerekeimet?" - Halálos rákkal küzd az édesanya, aki soha nem dohányzott

Második gyermeke születése után figyelt fel arra egy fiatal édesanya, hogy valami nagyon nincs rendben. A 39 éves Mayya Grinberg 2024 júliusában kezdett szokatlan köhögést , megmagyarázhatatlan fogyást és rendkívüli fáradtságot tapasztalni, amit az orvosok eleinte a szülés utáni felépülésnek tulajdonítottak, ám a nő biztos volt benne, hogy a teste valamit üzenni szeretne ezekkel a tünetekkel. Idővel kiderült, hogy egy potenciálisan halálos betegség állt a háttérben.
Mayya panaszai 2025 áprilisának végére sem akartak megszűnni, ezért időpontot egyeztetett a háziorvosával. Mivel sosem dohányzott és alapvetően egészséges életmódot folytatott, komolyabb betegségek fel sem merültek, ám a nőt így is zavarta a tény, hogy nem veszik őt és a tüneteit elég komolyan.
A háziorvosom allergiára vagy gyomorégésre gyanakodott
- emlékezett vissza a kétgyermekes édesanya, hozzátéve, az orvos köptetőt és forró zuhanyt javasolt neki.
Mayya ezután a sürgősségi osztályon mellkasröntgenen és vérvizsgálaton is átesett, ám ezek sem hoztak meggyőző eredményt.
A mellkasröntgenem nem mutatott ki egyértelmű daganatot. A vérképem tökéletesnek tűnt. Csak egy kis homály volt a tüdőmön, ezért a szakemberek tüdőgyulladásra gondoltak, és antibiotikumot írtak fel
- mondta el az anya, akinek a panaszai a kezelés ellenére sem enyhültek, így egyre biztosabb lett abban, az orvosok egyszerűen nem vesznek észre valamit.
2025-re, anyák napjára Mayyának választania kellett: a családjával ünnepli ezt a napot, vagy ismét orvosi segítséget kér.
Egyedül mentem vissza a sürgősségire, míg a férjem otthon maradt a gyerekeinkkel
– idézte fel Mayya.
A nő vizsgálati eredményei még ekkor is viszonylag normálisnak tűntek, mialatt az orvos további vérvizsgálatokat rendelt el. Ezek az eredmények már feltűnően rendellenesek voltak, így az édesanyát közvetlenül a sürgősségire küldték. A sürgősségi osztályon az orvosok eleinte tüdőembóliára gyanakodtak, és CT-vizsgálatot rendeltek el. Ekkor derült ki, hogy Mayyának egy csomó van a mellkasában, majd a további vizsgálatok során rákot találtak a nyirokcsomókban, a tüdőnyálkahártyában és a csontokban. A diagnózis még ugyanebben a hónapban hivatalossá vált, miután egy biopszia megerősítette a 4. stádiumú ALK-pozitív tüdőrákot, egy ritka altípust, amely a tüdőrákos esetek kevesebb mint 5%-át teszi ki, és gyakrabban fordul elő fiatalabbaknál, valamint olyanoknál, akik soha életükben nem dohányoztak.
Emlékszem, arra gondoltam: ’Hogy lehetséges ez?’ Egy hároméves fiam és egy 7 hónapos babám volt. Arra gondoltam, vajon látom majd felnőni a gyerekeimet? Vajon elég sokáig élek ahhoz, hogy halljam, ahogy a babám először kimondja: ’anya’?
- mondta el a nő.
Soha nem dohányoztam. Rendszeresen edzettem. Egészséges ételeket főztem. Mindent úgymond jól csináltam, és mégis itt voltam
- tette hozzá Mayya.
Az édesanya jelenleg kemoterápia és célzott terápia kombinációját kapja, amelyet kifejezetten a rák ennek az altípusára fejlesztettek ki, és amit határozatlan ideig folytatni fog, amíg hatástalanná nem válik. Mindeközben kénytelen megbékélni a folyamatos bizonytalansággal is.
Felhagytam azzal a kérdést, hogy ’Mennyi időm maradt még hátra?’, és azt kezdtem kérdezgetni, hogy ’Ki akarok lenni, amíg itt vagyok?’. A válasz az, hogy az az anya, akitől a gyerekeim mély szeretetet kapnak, akár 45, akár 95 évig élek. Azt akarom, hogy teljes mértékben ismerjék a szeretetemet, ami ezután örökre velük marad majd
- emelte ki Mayya, aki emellett a története megosztásával igyekszik arra biztatni mindenkit: ne féljenek harcolni az igazukért, ha egyszer biztosak abban, valami nincsen rendben – írja a People.
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