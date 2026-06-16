"Vajon látom majd felnőni a gyerekeimet?" - Halálos rákkal küzd az édesanya, aki soha nem dohányzott

Második gyermeke születése után figyelt fel arra egy fiatal édesanya, hogy valami nagyon nincs rendben. A 39 éves Mayya Grinberg 2024 júliusában kezdett szokatlan köhögést , megmagyarázhatatlan fogyást és rendkívüli fáradtságot tapasztalni, amit az orvosok eleinte a szülés utáni felépülésnek tulajdonítottak, ám a nő biztos volt benne, hogy a teste valamit üzenni szeretne ezekkel a tünetekkel. Idővel kiderült, hogy egy potenciálisan halálos betegség állt a háttérben.

Halálos betegséggel küzd az addig makkegészséges édesanya / Fotó: bixstock / Shutterstock

Halálos betegséggel küzd az addig makkegészséges édesanya

Mayya panaszai 2025 áprilisának végére sem akartak megszűnni, ezért időpontot egyeztetett a háziorvosával. Mivel sosem dohányzott és alapvetően egészséges életmódot folytatott, komolyabb betegségek fel sem merültek, ám a nőt így is zavarta a tény, hogy nem veszik őt és a tüneteit elég komolyan.

A háziorvosom allergiára vagy gyomorégésre gyanakodott

- emlékezett vissza a kétgyermekes édesanya, hozzátéve, az orvos köptetőt és forró zuhanyt javasolt neki.

Mayya ezután a sürgősségi osztályon mellkasröntgenen és vérvizsgálaton is átesett, ám ezek sem hoztak meggyőző eredményt.

A mellkasröntgenem nem mutatott ki egyértelmű daganatot. A vérképem tökéletesnek tűnt. Csak egy kis homály volt a tüdőmön, ezért a szakemberek tüdőgyulladásra gondoltak, és antibiotikumot írtak fel

- mondta el az anya, akinek a panaszai a kezelés ellenére sem enyhültek, így egyre biztosabb lett abban, az orvosok egyszerűen nem vesznek észre valamit.

2025-re, anyák napjára Mayyának választania kellett: a családjával ünnepli ezt a napot, vagy ismét orvosi segítséget kér.

Egyedül mentem vissza a sürgősségire, míg a férjem otthon maradt a gyerekeinkkel

– idézte fel Mayya.

A nő vizsgálati eredményei még ekkor is viszonylag normálisnak tűntek, mialatt az orvos további vérvizsgálatokat rendelt el. Ezek az eredmények már feltűnően rendellenesek voltak, így az édesanyát közvetlenül a sürgősségire küldték. A sürgősségi osztályon az orvosok eleinte tüdőembóliára gyanakodtak, és CT-vizsgálatot rendeltek el. Ekkor derült ki, hogy Mayyának egy csomó van a mellkasában, majd a további vizsgálatok során rákot találtak a nyirokcsomókban, a tüdőnyálkahártyában és a csontokban. A diagnózis még ugyanebben a hónapban hivatalossá vált, miután egy biopszia megerősítette a 4. stádiumú ALK-pozitív tüdőrákot, egy ritka altípust, amely a tüdőrákos esetek kevesebb mint 5%-át teszi ki, és gyakrabban fordul elő fiatalabbaknál, valamint olyanoknál, akik soha életükben nem dohányoztak.

Emlékszem, arra gondoltam: ’Hogy lehetséges ez?’ Egy hároméves fiam és egy 7 hónapos babám volt. Arra gondoltam, vajon látom majd felnőni a gyerekeimet? Vajon elég sokáig élek ahhoz, hogy halljam, ahogy a babám először kimondja: ’anya’?

- mondta el a nő.

Soha nem dohányoztam. Rendszeresen edzettem. Egészséges ételeket főztem. Mindent úgymond jól csináltam, és mégis itt voltam

- tette hozzá Mayya.