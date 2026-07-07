„Cserbenhagytak az orvosok, és most attól félek, hogy a fiam teljesen egyedül marad”

Egy tinédzser, akinek édesapja kilencéves korában meghalt, most egyedül maradhat, mivel édesanyja negyedik stádiumú rákkal küzd. Candice Powell korábban már legyőzte a rákot egy 2019-es diagnózis után, amikor egy méhnyakszűrés abnormális sejteket mutatott ki.

Fotó: GoFundMe

Akkoriban a fia miatt aggódott, és a félelmei most újra felszínre törtek, ahogy a rák visszatért. 2019-ben Candice gyakori vérzéstől, hátfájástól és vizelési nehézségektől szenvedett. A 39 éves Candice így nyilatkozott: „Annyira ijedt voltam és aggódtam a fiam miatt – kilencévesen már elveszítette az apukáját, és nagyon sok mindenen ment keresztül. Csak meg akartam védeni őt.”

Kimerítő sugár- és kemoterápiás kezelések után Candice-nek 2020-ban azt mondták, hogy remisszióban van. Az édesanya, aki a testvérével közösen egy takarítócéget vezetett, ezt mondta: „Túl voltam a nehezén, kezdtem visszatérni a normális kerékvágásba, építettem a vállalkozásomat, és aztán minden teljesen megállt. Olyan ez, mintha kettőt léptem volna előre, és tízet hátra.”

Múlt év májusában Candice a Maidstone Kórházba ment, miután gyakori hányást, fájdalmat tapasztalt, és úgy érezte, „valami nincs rendben”. Az orvosok CT-vizsgálatot végeztek, majd közölték vele, hogy gyomorhurutja (gastritis) van, és elbocsátották.

Ám miután a tünetei továbbra is fennálltak, két hónappal később, júliusban visszatért, ahol egy újabb vizsgálatot végeztek, és ismét azt mondták neki, hogy jól van, majd hazaküldték. Candice elmesélte: „Bemész a kórházba, ott ülsz, és elkezded azt gondolni: 'Tulajdonképpen jól vagyok – csak túlreagálom', de a testem jól jelzett. Felhívtak a reggelen, miután hazamentem, és azt mondták, hogy történt egy keveredés.”

Az első vizsgálat során semmilyen aggály nem merült fel. A második viszont egy olyan elváltozást (masszát) mutatott ki, amely aggodalomra adott okot, és amelyet az első vizsgálaton nem lehetett azonosítani. Így nyilatkozott: „Amikor ténylegesen megmondták – az sokkoló volt. Cserbenhagytak. Nekik kellett volna vigyázniuk rám. Nyilvánvalóan remisszióban voltam, de minden évben visszajár az ember. Azt gondolná az ember, hogy valakinél, akinek rákja volt, biztosra mennek.”