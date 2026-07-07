„Cserbenhagytak az orvosok, és most attól félek, hogy a fiam teljesen egyedül marad”

Egy tinédzser, akinek édesapja kilencéves korában meghalt, most egyedül maradhat, mivel édesanyja negyedik stádiumú rákkal küzd. Candice Powell korábban már legyőzte a rákot egy 2019-es diagnózis után, amikor egy méhnyakszűrés abnormális sejteket mutatott ki.
Akkoriban a fia miatt aggódott, és a félelmei most újra felszínre törtek, ahogy a rák visszatért. 2019-ben Candice gyakori vérzéstől, hátfájástól és vizelési nehézségektől szenvedett. A 39 éves Candice így nyilatkozott: „Annyira ijedt voltam és aggódtam a fiam miatt – kilencévesen már elveszítette az apukáját, és nagyon sok mindenen ment keresztül. Csak meg akartam védeni őt.”
Kimerítő sugár- és kemoterápiás kezelések után Candice-nek 2020-ban azt mondták, hogy remisszióban van. Az édesanya, aki a testvérével közösen egy takarítócéget vezetett, ezt mondta: „Túl voltam a nehezén, kezdtem visszatérni a normális kerékvágásba, építettem a vállalkozásomat, és aztán minden teljesen megállt. Olyan ez, mintha kettőt léptem volna előre, és tízet hátra.”
Múlt év májusában Candice a Maidstone Kórházba ment, miután gyakori hányást, fájdalmat tapasztalt, és úgy érezte, „valami nincs rendben”. Az orvosok CT-vizsgálatot végeztek, majd közölték vele, hogy gyomorhurutja (gastritis) van, és elbocsátották.
Ám miután a tünetei továbbra is fennálltak, két hónappal később, júliusban visszatért, ahol egy újabb vizsgálatot végeztek, és ismét azt mondták neki, hogy jól van, majd hazaküldték. Candice elmesélte: „Bemész a kórházba, ott ülsz, és elkezded azt gondolni: 'Tulajdonképpen jól vagyok – csak túlreagálom', de a testem jól jelzett. Felhívtak a reggelen, miután hazamentem, és azt mondták, hogy történt egy keveredés.”
Az első vizsgálat során semmilyen aggály nem merült fel. A második viszont egy olyan elváltozást (masszát) mutatott ki, amely aggodalomra adott okot, és amelyet az első vizsgálaton nem lehetett azonosítani. Így nyilatkozott: „Amikor ténylegesen megmondták – az sokkoló volt. Cserbenhagytak. Nekik kellett volna vigyázniuk rám. Nyilvánvalóan remisszióban voltam, de minden évben visszajár az ember. Azt gondolná az ember, hogy valakinél, akinek rákja volt, biztosra mennek.”
A Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust szóvivője elmondta, hogy Candice közvetlenül velük is megosztotta aggályait, ők pedig válaszoltak az általa felvetett problémákra, és továbbra is kapcsolatban maradnak vele. Augusztus elejére megerősítést nyert, hogy Candice méhnyakrákja visszatért. Ez most negyedik stádiumú.
A testében három helyen is áttét képződött, az egyik a bal lábában az ülőideg közelében helyezkedik el. Novemberben a londoni The Royal Marsden Kórházban megműtötték, hogy eltávolítsák a daganatot, amely addigra egy vécépapír-guriga méretűre nőtt. Hysterectomián (méheltávolításon) is átesett, és colostomás (sztóma) zsákot helyeztek fel nála.
Candice így fogalmazott: „Néha arra gondolok, talán ha korábban szólnak, és akkor kapom meg a kezelést, amikor szükségem volt rá, mindez megtörtént volna? Megváltozott volna a testem úgy, ahogy most? Van egy fiam itt kint, akinek szüksége van rám – elveszítette az apját. Azért mész a kórházba, hogy segítséget kapj, és nem kapod meg.”
A jövő hónapban az édesanya kemoterápiás kezelést kezd, de mivel a rák agresszíven terjed és a prognózis rossz, ez várhatóan csak meghosszabbítja az életét, semmint meggyógyítja. Ám miután alternatívák után kutattak, találtak egy németországi, dornstetteni székhelyű magán onkológiai központot, a Hallwang Klinikát, amely segíthetne rajta. Legalább 50 000 fontra van szükségük ahhoz, hogy egyáltalán elkezdhessék az immunterápiás kezelést. A források előteremtésének segítésére egy GoFundMe oldalt hoztak létre. Candice azt mondta: „Csak egy normális ember akarok lenni – csak el akarok menni dolgozni, hazamenni, és csak tenni a dolgomat. Nem akarok senkitől segítséget kérni. Utálom. Egyszerűen fura nekem, hogy ténylegesen ezt kell tennem. De sietnem kell – az idő nem nekem dolgozik, de van valaki odaát, aki tud segíteni rajtam.”
Az édesanya attól tart, hogy ha nem tudja összegyűjteni a pénzt, 17 éves fia, Charlie – akit a „legjobb barátjaként” jellemez – mindkét szülőjét elveszíti. A kezelésről szólva elmondta: „Ez reményt ad nekem, de szükségem van a pénzre, hogy eljussak oda. Az emberek negyedik stádiumú rákkal sétálnak be abba a klinikára, és rákmentesen vagy remisszióban sétálnak ki. Meg kell tennem ezt a barátaimért, a családomért és a fiamért – ő a legfőbb prioritásom.”
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