"Mindent egyedül akart csinálni" – azt hitték, csak influenzás, hetekkel születésnapja előtt halt meg a kétéves kisfiú

Hetekkel születésnapja előtt elhunyt a 2 éves kisfiú. Hudson Martin influenzaszerű tünetei után Kawasaki-betegséget diagnosztizáltak nála. Január 8-án váratlanul összeesett és életét vesztette – közölte a Mirror. A család teljesen összetört.

Összetört a család - összeesett és elhunyt az örökmozgó kisfiú

Fotó: Dmitry Bezrukov / Shutterstock

Kawasaki-betegséget diagnosztizáltak a hirtelen elhunyt kisfiúnál

Múlt héten még otthon játszott az édes kisgyerek, azonban nem sokkal később, január 8-án összeesett és meghalt. A szívszorító tragédia Hudson harmadik születésnapja előtt történt.

A kisfiú halála előtt Kawasaki-betegséget diagnosztizáltak, miután influenzaszerű tünetek jelentkeztek nála.

A ritka betegség sokszor lázzal, kiütéssel és vörös szemmel jelentkezik, végül gyulladást okozhat az erekben és súlyos esetben a szívet is megtámadhatja. További tünetek közé tartozik a kötőhártya-gyulladás, a berepedezett ajkak és a megduzzadt nyirokcsomók.

A kisfiú diagnózisa ellenére teljesen boldog életet élt.

Édesapja, Damien Martin így fogalmazott:

A képekről vagy videókról soha nem lehetett volna megmondani, hogy bármi baj lenne. Mindent könnyedén vett. Imádott mászni, táncolni, szerette a zenét, igazi vakmerő volt.

A kisfiú gyógyszerei miatt sokszor kék-zöld foltok jelentek meg rajta és időnként orrvérzése is volt, de ettől eltekintve úgy élte életét, mint bármelyik másik egészséges gyerek.

Édesanyja, Natalie Smith elmondta:

Mindent egyedül akart csinálni – a legmagasabb csúszdákra mászott fel, állandóan ugrált, és hatalmas egyénisége volt. Szinte kicsattant az élettől.

Hudson aznap lent játszott és miközben megpróbált felmenni az emeletre, hogy segítséget kérjen az édesanyjától, hirtelen összeesett.

A kiérkező mentősök mindent megtettek, hogy megmentsék a kisfiú életét, azonban tragikus módon már nem tudtak segíteni rajta.

A kisfiú családja létrehozott egy GoFundMe-oldalt a temetési költségek fedezésére. Hudson történetével szeretnék felhívni a figyelmet a Kawasaki-betegségre és annak tüneteire. A szülők elmagyarázták, hogy a betegség diagnosztizálására nincs egyetlen, specifikus teszt.

Halála után Hudsont Southamptonba szállították boncolásra, de a szülőknek azt mondták, akár egy évig is eltarthat, mire az eredmények elkészülnek.

Nem tudjuk, mi történt

– mondta Natalie.

Lehetett vérrög, érrepedés – egyszerűen nem tudjuk. Ez a legnehezebb.