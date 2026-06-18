Brutális fogyáson van túl, napokig koplalt Herceg Csabi: "Éreztem, hogy remeg a kezem meg a lábam"

Elképesztő formában vág neki a nyári szezonnak az ország egyik legnépszerűbb fiatal véleményvezére, aki az utóbbi időben teljesen háttérbe szorította a korábbi egészségtelen szokásait. A TV2 képernyőjéről is ismert Herceg Csabi alig három hét leforgása alatt szabadult meg több mint tíz kilótól, miután megelégelte, hogy korábbi életmódja miatt már a saját bőrében sem érezte jól magát. Az influenszer ráadásul egyáltalán nem köntörfalazott, és kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról a megosztó módszerről, amelynek segítségével villámgyorsan elérte a látványos eredményt.
A húszas évei elején járó influenszer mindig a legjobb formáját igyekszik nyújtani a kamerák előtt, amelyhez szerinte elengedhetetlen a kifogástalan külső. Herceg Csabi most az Instagram-oldalán büszkélkedett el követőinek a hihetetlen hírrel, miszerint alig három hét alatt sikeresen megszabadult 11 kilótól!
Igazából ott kezdődött az egész, hogy amikor megismertem a feleségemet, 78 kg voltam, kockahasam volt, mindenem eres volt, szóval nagyon jó formában voltam. Aztán megismertem őt, és elkezdődött az, hogy »hát ő nem eszik, ha én sem eszem, ő sem eszik pizzát, ha én sem eszem«, közben előtte egy perccel még mondta, hogy mennyire megenné, és így mindig együtt kellett ennem vele. Aztán amikor felhíztam 90–95 kg-ra, akkor meg már nagyon jól néztem ki, sokan azt hitték, hogy szteroidozok, mert egy kicsit izmosabb, teltebb lettem. Akkor már vékony pólókban is jól néztem ki, az S-es pólót is felvettem 78 kg-mal, és otthon kinevettek: anyám úgy hívott, hogy „kisgyerektestű”, mert annyira vékony voltam. Viszont nyilván, amikor leveszi az ember a pólót, látszódtak az izmok. A 90–95 kg-os időszakban viszont elhanyagoltam az edzést és az étkezést is, nem figyeltem oda semmire, és mivel nem vettem észre, fokozatosan teljes mértékben elhíztam.
Bár ekkor sokan azt hitték, hogy az edzéstől lett izmosabb – sőt, még szteroidhasználattal is megvádolták –, a valóság az volt, hogy két évre teljesen elhanyagolta a testmozgást és az egészséges táplálkozást.
A fordulópontot az jelentette, amikor a pluszkilók már a mindennapi életminőségére is rányomták a bélyegüket.
Nem volt jó a közérzetem. Szerintem ez volt a legfőbb dolog. Nem szerettem ülni, nem szerettem feküdni, nem szerettem sétálni, egyszerűen nem szerettem öltözködni. Nem vettem magamnak olyan ruhákat sem, mert nem éreztem jól magam bennük. A legjobb válasz erre az, hogy nem éreztem jól magam abban a testben
– vallotta be őszintén az influenszer, aki jelenleg 99 kiló, de a célja a fix 95-ös versenysúly elérése.
De vajon mi áll a brutálisan gyors, három hét alatti 11 kilós súlyvesztés mögött? Csabi nem az edzőtermi izzadásnak vagy a szigorú kalóriaszámlálásnak köszöni az eredményt, hanem egy különleges, étvágycsökkentő készítménynek. Ugyan a fogyasztószert nem nevezte meg konkrétan, egy igencsak rejtélyes „cukorkáról” viszont említést tett.
Van egy ilyen ’cukorka’, amit bevettem, s nem voltam tőlük éhes igazából. Arról szól, hogy ha például egy nap alatt megennél húsz hamburgert, és bevennéd ezt a nagyon rossz ízű cukorkát, akkor konkrétan undorodnál az ételtől. A húsz hamburger helyett egy felet sem bírnál megenni egy nap alatt
– magyarázta a megdöbbentő hatást Csabi.
A drasztikus módszernek azonban ára volt: az influenszer elmesélte, hogy előfordult, hogy két napig egyáltalán nem vett magához szilárd táplálékot, és még akkor is hányingere volt a kajától. Végül már a teste is fellázadt a koplalás ellen.
Egyszer már muszáj volt ennem egy banánt, mert éreztem, hogy remeg a kezem meg a lábam. Nyilván két nap után ez normális, ha nem ettem semmit.
Amikor a beszélgetés során viccesen megkérdeztük tőle, hogy ez a csodaszer esetleg egy mentolos rágó-e, Csabi nevetve csak annyit felelt: „Tudni fogják úgyis, hogy nem a mentolos, hanem az epres.” Az influenszer gyorsan sietett leszögezni azt is, hogy semmi illegális dolgot nem vett igénybe a fogyáshoz, a szabályokat igyekszik betartani, még ha a parkolásnál néha el is csábul.
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