Brutális fogyáson van túl, napokig koplalt Herceg Csabi: "Éreztem, hogy remeg a kezem meg a lábam"

Elképesztő formában vág neki a nyári szezonnak az ország egyik legnépszerűbb fiatal véleményvezére, aki az utóbbi időben teljesen háttérbe szorította a korábbi egészségtelen szokásait. A TV2 képernyőjéről is ismert Herceg Csabi alig három hét leforgása alatt szabadult meg több mint tíz kilótól, miután megelégelte, hogy korábbi életmódja miatt már a saját bőrében sem érezte jól magát. Az influenszer ráadásul egyáltalán nem köntörfalazott, és kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról a megosztó módszerről, amelynek segítségével villámgyorsan elérte a látványos eredményt.

Herceg Csabi párja mellett kezdte el felszedni a kilókat (Fotó: Herceg Csabi)

A Kőgazdag Fiatalok sztárja, Herceg Csabi elhanyagolta magát

A húszas évei elején járó influenszer mindig a legjobb formáját igyekszik nyújtani a kamerák előtt, amelyhez szerinte elengedhetetlen a kifogástalan külső. Herceg Csabi most az Instagram-oldalán büszkélkedett el követőinek a hihetetlen hírrel, miszerint alig három hét alatt sikeresen megszabadult 11 kilótól!

Igazából ott kezdődött az egész, hogy amikor megismertem a feleségemet, 78 kg voltam, kockahasam volt, mindenem eres volt, szóval nagyon jó formában voltam. Aztán megismertem őt, és elkezdődött az, hogy »hát ő nem eszik, ha én sem eszem, ő sem eszik pizzát, ha én sem eszem«, közben előtte egy perccel még mondta, hogy mennyire megenné, és így mindig együtt kellett ennem vele. Aztán amikor felhíztam 90–95 kg-ra, akkor meg már nagyon jól néztem ki, sokan azt hitték, hogy szteroidozok, mert egy kicsit izmosabb, teltebb lettem. Akkor már vékony pólókban is jól néztem ki, az S-es pólót is felvettem 78 kg-mal, és otthon kinevettek: anyám úgy hívott, hogy „kisgyerektestű”, mert annyira vékony voltam. Viszont nyilván, amikor leveszi az ember a pólót, látszódtak az izmok. A 90–95 kg-os időszakban viszont elhanyagoltam az edzést és az étkezést is, nem figyeltem oda semmire, és mivel nem vettem észre, fokozatosan teljes mértékben elhíztam.

Bár ekkor sokan azt hitték, hogy az edzéstől lett izmosabb – sőt, még szteroidhasználattal is megvádolták –, a valóság az volt, hogy két évre teljesen elhanyagolta a testmozgást és az egészséges táplálkozást.