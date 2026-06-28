Évekig küzdött a súlyával Zsuzsi: így fogyott végül le a kétgyermekes édesanya

Sokakhoz hasonlóan, korábban Zsuzsi is csodaszerekkel és drasztikus diétával próbált lefogyni. Igazi aha-élménye volt, amikor bebizonyosodott számára, hogy a fogyás sokkal egyszerűbb és kivitelezhetőbb, mint valaha gondolta…
Zsuzsi rengeteg hullámhegyen és völgyön volt túl, mire megtalálta a számára ideális életmódot.
"Körülbelül 16 évesen kezdődött a hízás folyamata" – árulja el.
"Akkoriban kevés információhoz lehetett hozzájutni ilyen téren is, soha nem hallottam az energia egyensúlyról, vagy kalóriadeficitről. A családban nálunk is jellemző volt a cukros üdítő, pizza, csokoládé. Egyébként szénhidrátra szükség van, a finomított, feldolgozott és a korlátlan szénhidrát bevitel a probléma.
Volt olyan időszak is, amikor nem volt lehetőségünk arra figyelni, hogy egészségesen étkezzünk, hanem csak az volt a lényeg, hogy lakjunk jól, kenyérrel, párizsival. 28 évesen fogytam le először, egészségügyi megfontolásból, de a későbbi várandósággal visszajöttek a kilók.
A fiaim 14 és 12 évesek. Bedőltem azoknak a teóriáknak, miszerint, amit a nő kíván, arra szüksége van a babának, vagy, hogy szoptatás alatt nem lehet mozogni, mert elmegy a tej. Két éves volt a második fiam, amikor el mertem kezdeni sportolni, mert úgy voltam vele, hogy már megkockáztatom a dolgot, hiszen a szoptatás mellett evett mindenfélét."
Drasztikus diéta és sport segítségével sikerült lefogynia, amit évekig tartott is. Azonban amikor ülőmunkára váltott, ismét gyarapodni kezdett a súlya.
"Nem értettem, hogy történhet, hiszen hetente nyolcszor sportoltam" – magyarázza a Fanny magazinnak.
"Olyan önámításokat találtam ki, amiket sokan mások is előszeretettel használnak. Például, hogy biztos a hormonok miatt, biztos a korom miatt, biztos a perimenopauza tünetei. Természetesen ezek igenis hatással lehetnek az étvágyra, energiaszintre, amik akadályokat görgethetnek a fogyás folyamatába, de az energia egyensúly törvényét ezek sem írják felül.
Szimplán azért híztam, mert többet ettem, mint amit felhasználtam. A másik probléma az volt, hogy azt hittem, hogy egészséges ételeket fogyasztok. Azt gondoltam, hogy mogyoróvajból bármennyit ehetek, és hogy a mindennapos cukormentes csokoládé fogyasztás is rendben van.
Egy nagyon jó barátnőm, Cherestes Noémi nyitotta fel a szememet, aki táplálkozástudományt tanult a Westminster Egyetemen. Tavaly májusban kezdtem el vele a közös munkát, ami azzal indult, hogy megkért, egy héten át, írjam össze, hogy mit eszek. Megállapította, hogy rengeteg feldolgozott élelmiszert, rengeteg felesleges zsírt, szénhidrátot fogyasztok. Összeállított nekem egy egyéni étrendet, amit hetente igazítottunk, korrigáltunk, a tapasztalataim alapján."
Zsuzsi aktívan sportol, heti három súlyzós edzése van, mellette úszik, fut, pilatesezik és jógázik. Az étrendjét pedig már ő saját magának állítja össze.
"Nagyon hálás vagyok azért a tudásért, ami kaptam" – meséli.
"Az internetről lehetetlenség lett volna ezt összeszedni, mert egyénenként változik, épp emiatt ellentétes információk keringenek. Sokan azért is nem vágnak bele az életmódváltásba, mert azt hiszik, hogy koplalniuk kell vagy, hogy ki kell zárniuk valamit az étrendjükből, vagy, hogy sport nélkül nem lehet lefogyni. Megtanultam, hogyan tudom saját magamnak úgy variálni az étrendemet, hogy az épp aktuális igényeknek megfeleljen. Tudom, hogyan működik a testem, ami óriási magabiztosságot ad.
Fél év alatt úgy fogytam le, hogy zsírból ment le a felesleg, és nem izomból. Sőt, nagyon jó látni a tükörben, hogy olyan izmok és formák jelennek meg, amiknek a létezéséről sem tudtam korábban.
És az is nagyon jó érzés, hogy követendő példa lehetek a gyerekeim számára…"
Zsuzsi számára az volt a legnagyobb kihívás, hogy minden napra főzzön magának.
"Sokkal könnyebb és egyszerűbb volt kivenni a fagyasztóból a pizzát, vagy bedobni a mikróba egy félkész ételt" – meséli.
"Soha nem voltam az a főzőcskézős háziasszony típus, most sem vagyok az. Az elején elmondtam Noéminek, hogy fél, egy óránál többet nem vagyok hajlandó a konyhában tölteni, mert dolgozok, gyerekeim vannak, sportolok, nem érek rá, hogy három órán át pepecseljek egy étellel. Minden receptje könnyű és gyors volt, nem kellett hozzá hat edény. Ráadásul olyan ízvilágot és kombinációkat rakott össze, hogy alig vártam, hogy egyek, de nem azért, mert éhes voltam, hanem mert annyira finom ételek voltak. Olyan egyszerű alapanyagokat használtam, amit bármelyik kisboltban megkap az ember. Az étrendemben szerepel zöldség, gyümölcs, hús, hal, tejtermékek, tojás, hüvelyesek, zab, krumpli, rizs, tészta. Sokan azt gondolják, hogy akár ezek közül sem lehet mindent enni, pedig lehet, de fontos az egyénre szabott, jól összeállított étrend."
Zsuzsi szerint jóval több energiát kellene fordítani az emberek edukációjára, mert rengeteg a tévhit.
"Sokan megkérdezik, hogy csináltam" – meséli.
"Olyan, mintha az emberek valamilyen csodamódszerre, csoda pirulára, csoda termékre várnának.
A válasz pofonegyszerű: egyél kevesebbet, mint amennyi energiát felhasználsz. Épp emiatt lehet úgy is fogyni, hogy csak süteményt eszik az ember, ha a kalória deficit megvan. Viszont nagyon nem mindegy, hogy valaki zsírból vagy izomból fogy le.
Hiába vékony valaki, ha nincs megfelelő izomzata és magas a testzsír százaléka. Lehet, hogy a mérleg szerint jól mutat, de a zsigeri zsír és a magas testzsír arány miatt sok betegségnél magas rizikófaktort jelent. Ezért nagyon fontos, hogy az étrendünk tartalmazzon mindent, amire szükségünk van. Sajnos sok termék is félrevezető tud lenni. Például, sokan azt hiszik, hogy amire rá van írva, hogy „high protein” az biztosan egészséges és bármennyit ehetünk belőle. Sokkal jobb, hogy ha inkább megvesszük az alapanyagokat, túrót, joghurtot, gyümölcsöket és mi magunk készítünk belőle valamilyen édességet."
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