Évekig küzdött a súlyával Zsuzsi: így fogyott végül le a kétgyermekes édesanya

Sokakhoz hasonlóan, korábban Zsuzsi is csodaszerekkel és drasztikus diétával próbált lefogyni. Igazi aha-élménye volt, amikor bebizonyosodott számára, hogy a fogyás sokkal egyszerűbb és kivitelezhetőbb, mint valaha gondolta…

Zsuzsi a fogyás előtt

Fotó: Fanny magazin

Zsuzsi rengeteg hullámhegyen és völgyön volt túl, mire megtalálta a számára ideális életmódot.

"Körülbelül 16 évesen kezdődött a hízás folyamata" – árulja el.

"Akkoriban kevés információhoz lehetett hozzájutni ilyen téren is, soha nem hallottam az energia egyensúlyról, vagy kalóriadeficitről. A családban nálunk is jellemző volt a cukros üdítő, pizza, csokoládé. Egyébként szénhidrátra szükség van, a finomított, feldolgozott és a korlátlan szénhidrát bevitel a probléma.

Volt olyan időszak is, amikor nem volt lehetőségünk arra figyelni, hogy egészségesen étkezzünk, hanem csak az volt a lényeg, hogy lakjunk jól, kenyérrel, párizsival. 28 évesen fogytam le először, egészségügyi megfontolásból, de a későbbi várandósággal visszajöttek a kilók.

A fiaim 14 és 12 évesek. Bedőltem azoknak a teóriáknak, miszerint, amit a nő kíván, arra szüksége van a babának, vagy, hogy szoptatás alatt nem lehet mozogni, mert elmegy a tej. Két éves volt a második fiam, amikor el mertem kezdeni sportolni, mert úgy voltam vele, hogy már megkockáztatom a dolgot, hiszen a szoptatás mellett evett mindenfélét."