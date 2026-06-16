"Napról napra élünk" – azért könyörög a rákbeteg édesanya, hogy megérhesse lánya bálját

A 44 éves, brit Jess Duggan kétségbeesve kér segítséget annak érdekben, hogy hozzáférhessen egy olyan gyógyszerhez, amely meghosszabbítaná az életét legalább annyi időre, hogy lássa még a lánya iskolai szalagavató bálját. A középkorú nő évek óta küzd mellrákkal, amely sajnos mára testének más területeire is átterjedt. Egyetlen reménye jelenleg egy Enhertu nevű gyógyszer lenne, amelyhez azonban nem fér hozzá annak ellenére, hogy Európa számos országában ingyenes.

Már csak hetei lehetnek hátra a rákos anyának Fotó: Pexels

Az Enhertu olyan gyógyszer, amely bizonyos előrehaladott emlőrákos betegek esetében hónapokkal vagy akár évekkel is meghosszabbíthatja az életet. Jess szerint azonban Angliában, Walesben és Észak-Írországban sok beteg nem fér hozzá:

Szó szerint meghalunk, miközben arra várunk, hogy ez a gyógyszer elérhetővé váljon

– jelentette ki, hozzátéve, hogy két gyermeke még csak 12 és 15 éves.

Attól félek, már csak néhány hetem van. A kemoterápia, amit kapok jelenleg, az utolsó esélyem. Imádkozom, hogy működjön. Ha nem, akkor lehet, hogy csak néhány hetem maradt.

Azért könyörög a rákos anya, hogy megérhesse lánya iskolai bálját

Jesst először 2017-ben diagnosztizálták mellrákkal. A kezelés során mindkét mellét eltávolították, petefészkeit is megoperálták, emellett kemoterápiát és sugárkezelést kapott. Ezután hat évig rákmentes volt. 2023-ban azonban egy csomót fedezett fel a kulcscsontjánál. A vizsgálatok kimutatták, hogy a rák visszatért, és már a nyirokrendszerére, a csontjaira és a tüdejére is átterjedt.

Olyan érzés volt, mintha megnyílna alattam a föld. Az ember azonnal tudja, mit jelent egy ilyen diagnózis. Most ott tartunk, hogy napról napra, hétről hétre élünk. Ahelyett, hogy egy szép nyarat terveznénk a gyerekekkel, csak reméljük és imádkozunk, hogy megélhessem ezeket a fontos pillanatokat velük. A bált, a közelgő születésnapjaikat

- idézte őt a Mirror.