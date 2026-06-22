Tragédia: vonatgázolás áldozata lett egy hétgyermekes családanya.

Tragédia történt, miután egy 60 éves hétgyermekes anya életét vesztette kerékpározás közben, amikor egy vonat halálra gázolta. Virginia Girmscheid június 9-én sietett haza, amikor egy Chicago melletti városban bekövetkezett a baleset nem messze az otthonától. Habár azonnal mentőt riasztottak hozzá, a helyszínen már csak a halál beálltának tényét tudták megállapítani. A boncolási jelentések szerint tompa erőbehatás okozta sérülések következtében vesztette életét.
A hatóságok közlése szerint a baleset helyszínén gyalogos sorompók működtek, valamint olyan figyelmeztető táblák voltak kihelyezve, amelyek jelezték, hogy a vonatok ezen a szakaszon nem használják a kürtjüket. Bár a körülményeket továbbra is vizsgálják, Virginia férje, Tim Girmscheid hangsúlyozta, hogy jelenleg nem hibást keres, egyszerűen csak gyászolni akar:
Amikor az ember ilyen mély, szívszaggató gyászt él át, mint mi most, rájön, hogy nem is napról napra kell túlélni, hanem óráról órára, percről percre, pillanatról pillanatra.
Virginia és Tim 39 éve éltek házasságban. A nő nemcsak hét gyermek édesanyja volt, hanem egy emberkereskedelem és szexuális kizsákmányolás áldozatait segítő nonprofit szervezet igazgatójaként is dolgozott. Ezen felül pedig tavaly egy ritka vérrákkal is diagnosztizálták, írja a People.
Hat hónapnyi kemoterápián ment keresztül, és igazi harcosként küzdött. Úgy tűnt, győzelemre áll a betegséggel szemben. Mostanában a kerékpározás számára inkább békés kikapcsolódást jelentett számára, ráadásul a mozgás jót tett neki. Erős hite volt. Fény volt számunkra. Példát mutatott mindannyiunknak.
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