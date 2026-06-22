Tragédia történt, miután egy 60 éves hétgyermekes anya életét vesztette kerékpározás közben, amikor egy vonat halálra gázolta. Virginia Girmscheid június 9-én sietett haza, amikor egy Chicago melletti városban bekövetkezett a baleset nem messze az otthonától. Habár azonnal mentőt riasztottak hozzá, a helyszínen már csak a halál beálltának tényét tudták megállapítani. A boncolási jelentések szerint tompa erőbehatás okozta sérülések következtében vesztette életét.

Tragédia: vonatgázolás áldozata lett egy hétgyermekes családanya. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A hatóságok közlése szerint a baleset helyszínén gyalogos sorompók működtek, valamint olyan figyelmeztető táblák voltak kihelyezve, amelyek jelezték, hogy a vonatok ezen a szakaszon nem használják a kürtjüket. Bár a körülményeket továbbra is vizsgálják, Virginia férje, Tim Girmscheid hangsúlyozta, hogy jelenleg nem hibást keres, egyszerűen csak gyászolni akar:

Amikor az ember ilyen mély, szívszaggató gyászt él át, mint mi most, rájön, hogy nem is napról napra kell túlélni, hanem óráról órára, percről percre, pillanatról pillanatra.

Szívszorító tragédia történt a síneken

Virginia és Tim 39 éve éltek házasságban. A nő nemcsak hét gyermek édesanyja volt, hanem egy emberkereskedelem és szexuális kizsákmányolás áldozatait segítő nonprofit szervezet igazgatójaként is dolgozott. Ezen felül pedig tavaly egy ritka vérrákkal is diagnosztizálták, írja a People.