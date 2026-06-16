Váratlan fordulat a kalapácshintából kizuhant Krisztofer ügyében: "Már nagyon szerettünk volna az egészen túl lenni"

Minden jel szerint élete végéig viselnie kell a balesete következményeit annak a férfinek, aki 2017. szeptember 2-án kizuhant a kalapácshinta nevű játékból, majd fejjel a padkának csapódott. Életveszélyes állapotban szállították kórházba, ám az orvosoknak sikerült megmenteniük. Agysérülése következtében azonban folyamatosan romlik a látása, és az egyik kezét is képtelen használni. Mindebből következik, hogy dolgozni sem tud, hiszen nem nagyon létezik olyan feladat, amit rá mernének bízni ilyen állapotban.

Krisztofer már bánja, hogy beült a kalapácshinta játékba

"A fiam gyakran mondogatja, mennyivel egyszerűbb lenne az életünk, ha neki is lenne egy rendszeres fizetése. Akkor legalább meg tudná venni magának, amire vágyik. Nem kell túl komoly dolgokra gondolni, Krisztofer már annak örülne, ha csokit vagy cukorkát vásárolhatna önállóan" – mondta a Borsnak Dia, a férfi édesanyja.

A férfi családja egyébként beperelte a kalapácshinta üzemeltetőjét és azt a szakembert is, aki a játékot használatra alkalmasnak minősítette. A bíróságon a felek ma találkoztak volna, de a tárgyalás elmaradt.

A fiam gondnokság alatt áll, ezért a dokumentumokat a gyámjának is alá kell írnia. Ez a hiányosság nem derült ki időben, ezért kellett elhalasztani. Már nagyon szerettünk volna az egészen túl lenni, de úgy tűnik, ez még várat magára.

A kalapácshinta már nem Krisztofer kedvenc játéka

Krisztofer képes önállóan közlekedni, persze jobb, ha van kísérője, mert a járása elég bizonytalan.

Néha olyan, mint egy kisgyerek, akit figyelmeztetni kell, hogy nézzen körbe

– magyarázta Dia.

Információink szerint Krisztofer jogi képviselője egy olyan összeget követel a megsérült férfi számára, amiből egészen biztonságosan megalapozhatná a jövőjét.