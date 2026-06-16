Vasvári Vivien a férje daláról: "Sokszor végig is sírom, de ezek örömkönnyek"

Kevés romantikusabb dolog létezik annál, mint amikor egy férfi dalban vall szerelmet a feleségének. Vasvári Vivien pedig pontosan ezt élhette át, amikor férje, Zsigmond megmutatta neki az Ahol te vagy című dalt, amelyet a házasságukról, de leginkább róla írt.

Vasvári Vivien nemrég elutazott a férjével romantikázni (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien férje dalt írt szerelméről

A dal néhány hete jelent meg, és már most sokakat megérintett, Vivien számára azonban egészen különleges jelentőséggel bír. Az influenszer elárulta, hogy amikor először hallotta, képtelen volt visszatartani a könnyeit.

„Az egyik legmeghatóbb pillanat volt az életemben. Amikor először meghallottam a dalt, azonnal elsírtam magam. Nem a szomorúságtól, hanem attól a mérhetetlen boldogságtól és szeretettől, amit abban a néhány percben éreztem. Ez a dal rólam szól. Arról, ahogyan ő lát engem, arról, amit érzek számára, és arról a szeretetről, ami összeköt minket.”

Minden egyes szava olyan, mintha a szívéből érkezne egyenesen az enyémbe. A mai napig nincs olyan alkalom, hogy meghallgassam, és ne lábadjon könnybe a szemem. Sokszor végig is sírom, de ezek örömkönnyek. Olyan érzés, amit nehéz szavakba önteni.

„Nőként, feleségként és társként azt hiszem, nincs szebb ajándék annál, mint amikor a férjed ilyen őszintén és mélyen fejezi ki az érzéseit irántad. Mindig is nagy álmom volt, hogy egyszer csak nekem énekeljen, és amikor meghallottam ezt a dalt, úgy éreztem, hogy egy álmom vált valóra” – mondta Vasvári Vivien a Borsnak.

Vivien szerint talán éppen azért szeretik annyian a dalt, mert minden sora valódi érzésekből született.

„Talán azért érinti meg ennyire az embereket, mert minden sora valódi érzésekből született. Nincs benne semmi megjátszott vagy kitalált. Ez a dal a szerelmünkről, a kapcsolatunkról és azokról az érzésekről szól, amelyeket Zsigmond irántam érez. Amikor először meghallottam, teljesen elvarázsolt. Nemcsak a hangja vagy a dallam miatt, hanem azért, mert tudtam, hogy minden szó mögött ott van a szíve. Annyira büszke voltam rá, hogy az első gondolatom az volt: ezt másoknak is hallaniuk kell. Rögtön mondtam neki, hogy szeretném, ha felkerülne a Spotifyra, mert ez a dal túl különleges ahhoz, hogy csak mi őrizzük magunknak. Nagyon boldog vagyok, hogy most már mindenki számára elérhető.”