Vasvári Vivien a férje daláról: "Sokszor végig is sírom, de ezek örömkönnyek"

Kevés romantikusabb dolog létezik annál, mint amikor egy férfi dalban vall szerelmet a feleségének. Vasvári Vivien pedig pontosan ezt élhette át, amikor férje, Zsigmond megmutatta neki az Ahol te vagy című dalt, amelyet a házasságukról, de leginkább róla írt.
A dal néhány hete jelent meg, és már most sokakat megérintett, Vivien számára azonban egészen különleges jelentőséggel bír. Az influenszer elárulta, hogy amikor először hallotta, képtelen volt visszatartani a könnyeit.
„Az egyik legmeghatóbb pillanat volt az életemben. Amikor először meghallottam a dalt, azonnal elsírtam magam. Nem a szomorúságtól, hanem attól a mérhetetlen boldogságtól és szeretettől, amit abban a néhány percben éreztem. Ez a dal rólam szól. Arról, ahogyan ő lát engem, arról, amit érzek számára, és arról a szeretetről, ami összeköt minket.”
Minden egyes szava olyan, mintha a szívéből érkezne egyenesen az enyémbe. A mai napig nincs olyan alkalom, hogy meghallgassam, és ne lábadjon könnybe a szemem. Sokszor végig is sírom, de ezek örömkönnyek. Olyan érzés, amit nehéz szavakba önteni.
„Nőként, feleségként és társként azt hiszem, nincs szebb ajándék annál, mint amikor a férjed ilyen őszintén és mélyen fejezi ki az érzéseit irántad. Mindig is nagy álmom volt, hogy egyszer csak nekem énekeljen, és amikor meghallottam ezt a dalt, úgy éreztem, hogy egy álmom vált valóra” – mondta Vasvári Vivien a Borsnak.
Vivien szerint talán éppen azért szeretik annyian a dalt, mert minden sora valódi érzésekből született.
„Talán azért érinti meg ennyire az embereket, mert minden sora valódi érzésekből született. Nincs benne semmi megjátszott vagy kitalált. Ez a dal a szerelmünkről, a kapcsolatunkról és azokról az érzésekről szól, amelyeket Zsigmond irántam érez. Amikor először meghallottam, teljesen elvarázsolt. Nemcsak a hangja vagy a dallam miatt, hanem azért, mert tudtam, hogy minden szó mögött ott van a szíve. Annyira büszke voltam rá, hogy az első gondolatom az volt: ezt másoknak is hallaniuk kell. Rögtön mondtam neki, hogy szeretném, ha felkerülne a Spotifyra, mert ez a dal túl különleges ahhoz, hogy csak mi őrizzük magunknak. Nagyon boldog vagyok, hogy most már mindenki számára elérhető.”
Bár Zsigmond elsősorban üzletemberként ismert, Vivien szerint a zene mindig is fontos része volt az életének.
„Gyerekként énekelt, és szerintem a zene mindig is ott élt benne. Talán csak az élet más irányba sodorta egy időre, de az ilyen dolgok sosem tűnnek el igazán az emberből. Én mindig hittem benne, hogy egyszer újra előveszi ezt az oldalát. Amikor most hallom énekelni, és látom, mennyi érzést, szeretetet és lelket tesz bele, csak még biztosabb vagyok ebben. Hihetetlenül büszke vagyok rá. Büszke vagyok arra a férfira, akivé vált, arra az édesapára, aki a gyermekeink számára, és arra a családra, amit együtt felépítettünk. De talán a legbüszkébb arra vagyok, hogy ennyi év után is képes úgy szeretni engem, hogy abból egy ilyen gyönyörű szerelmi vallomás szülessen. Ez a dal számomra nem egyszerűen egy dal. Ez egy darab a szívéből. Egy emlék. Egy érzés. Egy ajándék, amelyet életem végéig őrizni fogok.”
És hogy hallhatunk-e még hasonló szerelmes dalokat Bodnár Zsigmondtól? Vivien nagyon bízik benne.
„Nagyon remélem, hogy igen. Zsigmond gyerekként is énekelt, és mindig ott volt benne ez a vágy. Én pedig évek óta mondom neki, hogy foglalkozzon újra az énekléssel, mert ez egy olyan tehetség és adottság, amit kár lenne nem megélni. Tudom, hogy az üzleti világ, amelyben dolgozik, nagyon fontos része az életének, de azt gondolom, hogy az éneklés tökéletesen megfér mellette. Sőt, szerintem a kettő nagyon jól kiegészítheti egymást. A zene nemcsak egy hobbi lehet számára, hanem egy olyan világ, ahol ki tudja fejezni mindazt, amit szavakkal talán nem mindig lehet. Én teljes szívemből támogatom ebben, és nagyon bízom benne, hogy ez még csak a kezdet, és sok gyönyörű dalt hallhatunk tőle a jövőben.”
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