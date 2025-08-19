Nem is sejtette, hogy terhes: gyermeket szült családi nyaraláson

Egy anyukát élete legnagyobb meglepetése fogadta, amikor anélkül, hogy tudott volna róla, hogy terhes, gyermeket szült egy családi nyaraláson. A 45 éves Helen Green éppen Kanadában nyaralt, amikor a hotel fürdőszobájában, egyedül kellett életet adnia babájának.

Gyermeket szült családi nyaraláson, nem is sejtette, hogy terhes

Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

A brit édesanya férjével, Michaellel és lányukkal, Darcyval Torontóban vakációzott, ahonnan végül négyen tértek haza, egy újszülöttel. Helen hajnali egykor erős gyomorfájdalmakra ébredt, és amikor leült a vécére, úgy érezte, teste teljesen átvette az irányítást. Néhány perccel később, két erős tolófájás után, világra jött a baba.

Fogalmam sem volt, mi történik. Két hatalmas lökés után megszületett a baba, kivettem a vécéből, és a karjaimba vettem

- mesélte Helen, aki Bristolból származik, és a pénzügyi szektorban dolgozik.

Férje, Michael először azt hitte, a szomszédból hallatszik újszülött sírása, de amikor belépett a fürdőbe, döbbenten látta meg feleségét egy kisbabával a karjában.

Teljesen kábán álltunk ott, alig fogtuk fel, mi történt

- mondta a szintén 45 éves Michael.

Azonnal hívták a mentőket, akik beszállították őket a legközelebbi kórházba. A pár ekkor még azt sem tudta, kisfiuk vagy kislányuk született-e, és azt sem, hogy időre jött-e a baba, Helen ugyanis nem tudta, hogy terhes. Amikor a kórházban a terhességről kérdezték őket, Michael nem tudott mit mondani. Szerencsére a baba, egy 3,7 kg-os kislány, teljesen egészségesen született. A szülők az Olivia nevet adták neki, és hamar megosztották a hírt a családdal.

Helennek már van egy 18 éves fia, Harry, és több vetélésen is átesett, miután Darcy megszületett. Elmondása szerint korábbi terhességei során mindig nagy volt a pocakja, most azonban semmi nem utalt arra, hogy várandós lenne. Rendszeresen edzett, hetente négyszer járt edzőterembe.

Olivia érkezése teljesen váratlan volt, de azonnal szeretet vette körül. A hazatérés azonban nem volt egyszerű ugyanis a családnak Kanadában kellett maradnia, amíg elintézték a baba születési anyakönyvi kivonatát és útlevelét.