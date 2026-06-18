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„Folyamatosan azon aggódik, hogyan fogja kerekesszékből gondozni újszülött kisfiát” – rosszul sikerült rablás áldozata lett egy 18 éves kismama

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 15:00
rablásáldozat
Egy idegennel megbeszélt találkozó vett tragikus fordulatot.

Tragikus eset miatt küzd az életéért az a kismama, aki egy rosszul sikerült rablás áldozata lett. A 18 éves Angel épp 19 éves párjával volt, hogy találkozzanak valakivel, akivel Snapchaten keresztül vették fel a kapcsolatot. Az illető azonban fegyvert fogott rájuk és pénzt követelt, mire a fiatal szerelme megpróbálta kicsavarni a fegyvert a támadó kezéből, aki erre leadott egy lövést. A golyó pedig  26 hetes várandós Angelt találta el először a bal karján, majd mellkasán. Isteni csoda folytán a magzat nem sérült meg, a nő azonban lebénult. Épp ezért családja most adománygyűjtéssel próbál segíteni neki, hogy legalább az anyagiak miatt ne kelljen aggódnia.

Rosszul sikerült rablás áldozata lett a kismama
Rosszul sikerült rablás áldozata lett a kismama Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 12. csigolyájánál gerinctörést szenvedett, ezért most lebénult. Ez önmagában is rendkívül nehéz lenne. Ráadásul a jobb karját sem tudja rendesen használni és úton van a kisbabája

- nyilatkozta Angel édesanyja. Kiemelte, hogy az adományokból a kórházi költségeket akarják fedezni, a baba érkezésével kapcsolatos kiadásokat, valamint otthonuk akadálymentesítését a leendő fiatal anya számára, aki sajnos kerekesszékbe kényszerült.

Rosszul sikerült rablás áldozata lett a kismama

Az adománygyűjtő oldalon azt is közölték, hogy a lövés következtében Angelnél korai vajúdás indult meg.

Az orvosi csapat vészhelyzetként kezeli az esetet, és valószínűnek tartják, hogy a baba jóval a kiírt időpont előtt megszületik, de Angel ébren van. Mindig is attól rettegett, hogy egyszer járásképtelen lesz. Most pedig ezzel a valósággal kell szembenéznie, miközben óriási stressz alatt áll. Folyamatosan azon aggódik, hogyan fogja kerekesszékből gondozni újszülött kisfiát. A világ legrosszabb érzése látni, hogy a gyermeked szenved, és nem tudsz tenni semmit érte.

Az ohiói hatóságok jelenleg is körözik az elkövetőt. Habár a tragikus lövöldözés után azonnal átvizsgálták a tetthely környékét, addigra a férfi elmenekült, írja a People

 

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