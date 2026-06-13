„Elveszítettük a szívünket” - gyilkosság áldozata lett a rákbeteg Vanessa

Holtan találták azt a 37 éves Vanessa Sanchezt, aki végül gyilkosság áldozataként hunyt el, miközben élet, s halál harcot vívott negyedik stádiumú mellrákjával. Holttestére egy bőröndbe rejtve találtak rá, gyilkosa egy 28 éves férfi, Damarcus David Jones volt. Vanessa elvesztése összetörte a családját. Úgy emlékeztem meg róla, mint aki betegsége ellenére is teljes szívvel élt és szenvedélyesen szeretett.

Holtan találták a rákkal küzdött fiatal nőt. Fotó: GoFundMe

Rendkívüli képessége volt arra, hogy mások szeretve, megbecsülve és fontosnak érezzék magukat

- írták rokonai.

Holtan találták a rákkal küzdött fiatal nőt: nem betegsége végzett vele

Az ismertetett bírósági iratok szerint Vanessát utoljára május 24-én látták életben, amikor lakásának biztonsági kamerái szerint belépett otthonába a 28 évessel. Ezt követően a felvételeken az látszik, ahogy Damarcus két nappal később távozik majd egy gurulós bőrönddel tért vissza. A férfi nem tagadta tettét, sőt azt is elárulta, hogy miután elrejtette Vanessa holttestét direkt kinyitotta a lakás ablakait és bekapcsolva hagyott egy légtisztítót, mert tudta, hogy a holttest idővel bomlásnak indul és szagot fog árasztani.

A rendőrség a férfit Vanessa barátjaként jellemezte, ugyanakkor a nő egyik közeli ismerőse szerint kapcsolatuk nem volt olyan komoly, hogy hivatalosan párkapcsolatnak lehessen nevezni azt. A beteg nő rokonai a tragédia hírét azon az adománygyűjtő oldalon jelentették be, ahol eredetileg a rákkezelések költségeinek fedezésére gyűjtöttek:

Elveszítettük a szívünket. A világ egy rendkívül ragyogó embert veszített el. Szavakkal nem lehet kifejezni ennek a veszteségnek a nagyságát. Vanessa bátorsággal és méltósággal küzdött meg betegségével

- idézte őket a People.