Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Anett, Antal névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Elveszítettük a szívünket” - gyilkosság áldozata lett a rákbeteg Vanessa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 07:30
rákhalál
Szívszorító, mi történt a fiatal nővel.

Holtan találták azt a 37 éves Vanessa Sanchezt, aki végül gyilkosság áldozataként hunyt el, miközben élet, s halál harcot vívott negyedik stádiumú mellrákjával. Holttestére egy bőröndbe rejtve találtak rá, gyilkosa egy 28 éves férfi, Damarcus David Jones volt. Vanessa elvesztése összetörte a családját. Úgy emlékeztem meg róla, mint aki betegsége ellenére is teljes szívvel élt és szenvedélyesen szeretett.

Holtan találták a rákkal küzdött fiatal nőt
Holtan találták a rákkal küzdött fiatal nőt. Fotó: GoFundMe

Rendkívüli képessége volt arra, hogy mások szeretve, megbecsülve és fontosnak érezzék magukat

- írták rokonai.

Holtan találták a rákkal küzdött fiatal nőt: nem betegsége végzett vele

Az ismertetett bírósági iratok szerint Vanessát utoljára május 24-én látták életben, amikor lakásának biztonsági kamerái szerint belépett otthonába a 28 évessel. Ezt követően a felvételeken az látszik, ahogy Damarcus két nappal később távozik majd egy gurulós bőrönddel tért vissza. A férfi nem tagadta tettét, sőt azt is elárulta, hogy miután elrejtette Vanessa holttestét direkt kinyitotta a lakás ablakait és bekapcsolva hagyott egy légtisztítót, mert tudta, hogy a holttest idővel bomlásnak indul és szagot fog árasztani.

A rendőrség a férfit Vanessa barátjaként jellemezte, ugyanakkor a nő egyik közeli ismerőse szerint kapcsolatuk nem volt olyan komoly, hogy hivatalosan párkapcsolatnak lehessen nevezni azt. A beteg nő rokonai a tragédia hírét azon az adománygyűjtő oldalon jelentették be, ahol eredetileg a rákkezelések költségeinek fedezésére gyűjtöttek: 

Elveszítettük a szívünket. A világ egy rendkívül ragyogó embert veszített el. Szavakkal nem lehet kifejezni ennek a veszteségnek a nagyságát. Vanessa bátorsággal és méltósággal küzdött meg betegségével

 - idézte őket a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu