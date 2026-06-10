Hét hátborzongató jel utal arra, hogy halott szeretted üzenni akar a túlvilágról

Egy bizonyos dal. Egy ismerős illat. Egy pislákoló villanykörte. Ez csak néhány hátborzongató élmény, amiről a gyászoló hozzátartozók azt állítják, hogy az elhunyt szerettük megpróbálja felvenni velük a kapcsolatot.

A szeretteink megpróbálnak nekünk üzenni a túlvilágról

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Bill és Judy Guggenheim kutatók a „halál utáni kommunikáció” (ADC) koncepcióját tanulmányozzák. Több mint 2000 embert kérdeztek meg, felfedezve egy sor furcsa jelenséget, amelyek akkor történnek, amikor valaki azt hiszi, hogy közvetlenül kapcsolatba lépett vele egy ismerős szellem.

A gyakori jelek közé tartozik a hirtelen ismerős illatok érzékelése, az elhunyt családtaggal kapcsolatos élénk álmok, az elektronikai eszközök furcsa viselkedése és az állatok viselkedésének megváltozása.

A Guggenheim család, egy független kutatópáros, akik az 1980-as és 1990-es években készítették interjúikat, hozzátették, hogy sok esetben a családtagok érezték a szellem érintését, furcsa helyeken találtak pénzérméket vagy ismerős dalok csendültek fel teljesen váratlanul.

A kutatók szerint: „Becslések szerint 60-120 millió amerikai – az Egyesült Államok lakosságának 20-40 százaléka – tapasztalt már ADC-t.”

A kutatás szerint ezek az incidensek gyakran stresszes pillanatokban, évfordulókon vagy akkor történnek, amikor a gyászoló személy esetleg támogatást keresett.

Mivel a tudósok eddig nem tudták bizonyítani a túlvilág létezését, a szkeptikusok és kutatótársaik azt állítják, hogy ezek az események gyásszal kapcsolatos hallucinációk vagy véletlen egybeesések voltak, nem pedig egy szeretett személlyel való kapcsolatfelvétel.

Valójában egy 2020-ban a Schizophrenia Bulletinben megjelent tanulmány több éves kutatást tekintett át, és megállapította, hogy az érzékszervi élmények, amelyeket az embereknél egy elhunyt szeretett személy okozott, a gyászoló rokonok 30-60 százalékánál fordulnak elő. A gyászolók nagy része ezeket a jeleket megnyugtatónak tartja, a kutatók szerint pedig csak a gyászfeldolgozás játszik az ember agyával.

A halálközeli élményeket átélők azonban továbbra is elmesélik állítólagos túlvilági utazásaikat, és ismételten megjegyezték, hogy találkoztak elhunyt szeretteikkel, akik egy másik birodalomban várták őket.