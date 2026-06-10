Hét hátborzongató jel utal arra, hogy halott szeretted üzenni akar a túlvilágról

Egy bizonyos dal. Egy ismerős illat. Egy pislákoló villanykörte. Ez csak néhány hátborzongató élmény, amiről a gyászoló hozzátartozók azt állítják, hogy az elhunyt szerettük megpróbálja felvenni velük a kapcsolatot.
Bill és Judy Guggenheim kutatók a „halál utáni kommunikáció” (ADC) koncepcióját tanulmányozzák. Több mint 2000 embert kérdeztek meg, felfedezve egy sor furcsa jelenséget, amelyek akkor történnek, amikor valaki azt hiszi, hogy közvetlenül kapcsolatba lépett vele egy ismerős szellem.
A gyakori jelek közé tartozik a hirtelen ismerős illatok érzékelése, az elhunyt családtaggal kapcsolatos élénk álmok, az elektronikai eszközök furcsa viselkedése és az állatok viselkedésének megváltozása.
A Guggenheim család, egy független kutatópáros, akik az 1980-as és 1990-es években készítették interjúikat, hozzátették, hogy sok esetben a családtagok érezték a szellem érintését, furcsa helyeken találtak pénzérméket vagy ismerős dalok csendültek fel teljesen váratlanul.
A kutatók szerint: „Becslések szerint 60-120 millió amerikai – az Egyesült Államok lakosságának 20-40 százaléka – tapasztalt már ADC-t.”
A kutatás szerint ezek az incidensek gyakran stresszes pillanatokban, évfordulókon vagy akkor történnek, amikor a gyászoló személy esetleg támogatást keresett.
Mivel a tudósok eddig nem tudták bizonyítani a túlvilág létezését, a szkeptikusok és kutatótársaik azt állítják, hogy ezek az események gyásszal kapcsolatos hallucinációk vagy véletlen egybeesések voltak, nem pedig egy szeretett személlyel való kapcsolatfelvétel.
Valójában egy 2020-ban a Schizophrenia Bulletinben megjelent tanulmány több éves kutatást tekintett át, és megállapította, hogy az érzékszervi élmények, amelyeket az embereknél egy elhunyt szeretett személy okozott, a gyászoló rokonok 30-60 százalékánál fordulnak elő. A gyászolók nagy része ezeket a jeleket megnyugtatónak tartja, a kutatók szerint pedig csak a gyászfeldolgozás játszik az ember agyával.
A halálközeli élményeket átélők azonban továbbra is elmesélik állítólagos túlvilági utazásaikat, és ismételten megjegyezték, hogy találkoztak elhunyt szeretteikkel, akik egy másik birodalomban várták őket.
A 37 éves utahi Landon Dennis nemrégiben megosztotta halálközeli élményét, amelyben azt állította, hogy 2022-ben, egy traumás fejsérülés következtében haldokolva találkozott nagyapja és unokahúga szellemével a túlvilágon.
Azt mondta, képes volt felismerni nagyapja jelenlétét, amint az ebben a birodalomban felemelkedő fényes fények közül előbukkan. Eközben egy lilás fényt látott, amelyet azonnal felismert unokahúga szellemeként, akinek kedvenc színe a lila volt.
Dennis a The Mirrornak elmondta: „Egy dolgot biztosan elmondhatok: van élet a halál után. Amit teszünk, az számít. Ha hiányzik egy családtagod, újra látni fogod.”
Az agyműtétet túlélő története hasonló volt több mint 3300 első kézből származó beszámolóhoz, amelyeket a Guggenheim család gyűjtött olyan emberektől, akik úgy vélik, hogy egy szeretett személyük felvette velük a kapcsolatot a túlvilágról.
Bill Guggenheim 2023-as halála előtt a kutatók egy nyilatkozatban elárulták: „A fizikai testüket elhagyók látogatásainak, kapcsolatfelvételeinek és jeleinek célja, hogy vigaszt, megnyugvást és reményt nyújtsanak szüleiknek, házastársuknak, testvéreiknek, gyermekeiknek, unokáiknak, más családtagjaiknak és barátaiknak.”
„Azt akarják tudatni veled, hogy még élnek, és hogy újra találkozni fogsz velük, amikor rád kerül a sor, hogy elhagyd a földi életedet. Biztosítani akarnak arról, hogy ott lesznek, hogy találkozzanak veled és üdvözöljenek – sőt, talán még segíteni is fognak – tették hozzá weboldalukon, részletezve az ADC-vel kapcsolatos kutatást .
Az ilyen találkozásokat átélő emberek leggyakrabban a halott szerettük szellemétől kapott üzenetek között szerepelt: „Jól vagyok”, „Szeretlek”, „Ne aggódj miattam” és „Viszlát”.
A hét jel közül az egyik leggyakoribb, ami arra utalt, hogy egy szeretett személy a túlvilágról kommunikál, az volt, amikor a gyászoló rokon egy, a személyhez kapcsolódó illattal találkozott, amire nem volt magyarázat, például a parfümjével, a borotválkozás utáni arcszeszével vagy kedvenc ételével.
Egy másik jel, amikor valaki élénk álmot lát egy elhunyt szerettéről. A Guggenheim család elárulta, hogy az álmodó azt mondta, hogy rokona egészségesnek és boldognak tűnik, gyakran megölelte, vagy üzenetet küldött.
Egy másik gyakori jelenség valaki halála után az elektronikai eszközök furcsa viselkedése, beleértve a lámpák, tévék, rádiók vagy telefonok meghibásodását, amikor az ember elkezd gondolni az adott szeretett személyre. Gyakori esetek közé tartozik a pislákoló lámpák, a rádió hirtelen elkezdi játszani a szeretett ember dalát, vagy a tévé magától bekapcsol egy fontos időpontban, ami miatt a pillanat túl tökéletesnek tűnik ahhoz, hogy véletlenszerű legyen.
A Guggenheim család arra a következtetésre jutott, hogy a szeretteik szellemei fizikai hatással vannak az élő állatokra, és zavarják őket. Az állatok bizonyítottan érzékenyebbek a szellemvilágra. Néhány első kézből származó beszámoló szerint egy személy kutyája egy üres helyre bámult, és a semmire csóválta a farkát.
A szellem jelenlétének egy másik fizikai megnyilvánulása az érmék megjelenése olyan helyeken, ahol semmi keresnivalójuk nem volt, különösen a tízcentesek, amelyek hirtelen és minden magyarázat nélkül felbukkantak, még olyan területeken is, amelyeket frissen tisztítottak meg.
Két másik hátborzongató jel, ami arra utal, hogy egy szeretett személy kapcsolatba próbál lépni az élőkkel, a szeretett személy emlékéhez kapcsolódó dalok, amelyek látszólag a megfelelő pillanatban szólalnak meg, és egy érintés vagy fizikai jelenlét érzése a szobában...bár senki sincs ott.
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