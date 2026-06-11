Risztov Éva tanácsai életet menthetnek: „Megfog, rád akaszkodik, kapálózik és téged is leránt”

Risztov Éva úszóként természetesen nem aggódik, ha csobbanni akar egyet nyáron, legyen szó strandról vagy nyílt vízről. Éppen ezért azt is pontosan tudja, hogy ha valaki óvatlan, vagy éppen nem túl gyakorlott úszó, akkor milyen gyorsan tragédiába fordulhat a családi pancsolás. Ennek kapcsán Bochkor Gábor műsorvezetőtársa most adott néhány tanácsot, hogy hogyan kerüljük el a bajt, vagy ha már megtörtént a legrosszabb, akkor mit tehetünk.

Risztov Éva fiatalon kezdte az úszást, így mára mindent tud a veszélyeiről is (Fotó: Arpad Kurucz)

A napokban derült ki, hogy halálos kimenetelű gondatlan bűncselekmény vádjával állítják bíróság elé azt az édesanyát és két úszómestert, akik szinte napra pontosan két évvel ezelőtt felügyelet nélkül hagytak egy 5 éves kisfiút az egyik budapesti strandon, aki emiatt vízbe fulladt. A témáról Bochkor Gábor és Risztov Éva is elmondta a véleményét, sőt a sportoló tanácsot is adott, hogyan kerülhetjük el, hogy tragédia történjen.

„Az üzemeltető részéről nagyon sok olyan dolog van, amit a megelőzésért tehet. Van ugye az alap házirend, amit, ha megveszed a jegyet, automatikusan elfogadsz, és amit még soha, senki nem olvasott el. Ez fent van a honlapon, de kifüggesztve is meg lehet találni, bárhol, de ugye ez 30 oldal, tehát nem fogják elolvasni, nem életszerű” – kezdte Évi.

Az úszómestereknek van egy vizsgarendszere, amit el kell végezni. Van például egy nagyon komoly úszástudás teszt, tehát 200 métert egy bizonyos időtartam alatt meg kell csinálni megállás nélkül, fürdőruhában, és felöltözve is, szóval nehezített körülmények között. Emellett persze az elsősegélynyújtásban is otthon kell lenniük. Van egy olyan szabály egyébként, amit úgy hívnak, hogy 10/20, mert 10 másodperce van felmérni azt, hogy baj van és 20 másodperce van odaérni, mert alapvetően egy fulladásnál olyan 30 másodperc és egy perc közötti az az idő, ami alatt megtörténik a baj, és onnantól vége

– részletezte a strand felelősségét.

A Bochkor mai adásában Risztov Éva Bochkor Gábornak mesélt a fulladás elkerüléséről (Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport)

Risztov Éva olimpiai bajnokként a nyílt vízre is tud tanácsot adni

A strandhelyzet mellett a sportoló azzal kapcsolatban is megosztott néhány hasznos információt, ha valaki nem a mesterséges fürdő helyeket választja.