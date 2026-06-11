Risztov Éva tanácsai életet menthetnek: „Megfog, rád akaszkodik, kapálózik és téged is leránt”

Risztov Éva úszóként természetesen nem aggódik, ha csobbanni akar egyet nyáron, legyen szó strandról vagy nyílt vízről. Éppen ezért azt is pontosan tudja, hogy ha valaki óvatlan, vagy éppen nem túl gyakorlott úszó, akkor milyen gyorsan tragédiába fordulhat a családi pancsolás. Ennek kapcsán Bochkor Gábor műsorvezetőtársa most adott néhány tanácsot, hogy hogyan kerüljük el a bajt, vagy ha már megtörtént a legrosszabb, akkor mit tehetünk.
A napokban derült ki, hogy halálos kimenetelű gondatlan bűncselekmény vádjával állítják bíróság elé azt az édesanyát és két úszómestert, akik szinte napra pontosan két évvel ezelőtt felügyelet nélkül hagytak egy 5 éves kisfiút az egyik budapesti strandon, aki emiatt vízbe fulladt. A témáról Bochkor Gábor és Risztov Éva is elmondta a véleményét, sőt a sportoló tanácsot is adott, hogyan kerülhetjük el, hogy tragédia történjen.
„Az üzemeltető részéről nagyon sok olyan dolog van, amit a megelőzésért tehet. Van ugye az alap házirend, amit, ha megveszed a jegyet, automatikusan elfogadsz, és amit még soha, senki nem olvasott el. Ez fent van a honlapon, de kifüggesztve is meg lehet találni, bárhol, de ugye ez 30 oldal, tehát nem fogják elolvasni, nem életszerű” – kezdte Évi.
Az úszómestereknek van egy vizsgarendszere, amit el kell végezni. Van például egy nagyon komoly úszástudás teszt, tehát 200 métert egy bizonyos időtartam alatt meg kell csinálni megállás nélkül, fürdőruhában, és felöltözve is, szóval nehezített körülmények között. Emellett persze az elsősegélynyújtásban is otthon kell lenniük. Van egy olyan szabály egyébként, amit úgy hívnak, hogy 10/20, mert 10 másodperce van felmérni azt, hogy baj van és 20 másodperce van odaérni, mert alapvetően egy fulladásnál olyan 30 másodperc és egy perc közötti az az idő, ami alatt megtörténik a baj, és onnantól vége
– részletezte a strand felelősségét.
A strandhelyzet mellett a sportoló azzal kapcsolatban is megosztott néhány hasznos információt, ha valaki nem a mesterséges fürdő helyeket választja.
„Gyerekek esetében sem a karúszó, sem az úszógumi nem nyújt akkora biztonságot. Egyrészről szájjal fújod fel, levegő van benne, bármikor kidurranhat, másrészről kicsúszhat a gyerek keze stb., főleg ha be van kenve naptejjel. Illetve ha a hasára fordul, beleteszi a fejét, vizet nyel, valaki beleugrik, hullámot csinál és meg is van a baj” – sorolta Risztov Évi kifejezetten a szülőknek.
„Nyílt vízen, pici gyerekeknek csak a mentőmellényt javaslom, mert az nem lyukad ki, és az úgy van kitalálva, hogy a megfulladás esélye nagyon kicsi. Egyébként maga a fulladás egy abszolút csendes folyamat, főleg természetes vízben, és az is nagyon fontos, hogy ha látjuk, hogy valaki nem tud úszni, és természetes közegben elkezd fuldokolni, akkor ne az legyen az első dolog, hogy te beszaladsz hozzá, mert aztán csak azt lehet olvasni, hogy ketten elhunytak” – folytatta.
Hiába ismered, hogy hogyan kell kihúzni valakit, egy pánikoló, kapálózó embernél ezt csak akkor tudod megcsinálni, ha van nálad valami, ami téged is fenntart, mint David Hasselhoffnál az a piros bója. És ez nem vicc! Mert megfog, rád akaszkodik, kapálózik és téged is leránt. Én sem tudnám kihúzni. Szóval az alap az, minden esetben, hogy szólni kell az úszómesternek, mert adottan minden nyílt terepen kell legyen, ahol szabad fürödni
– jelentette ki nyomatékosan a Retro Rádió műsorvezetője.
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