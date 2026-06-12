A botox után alig kapott levegőt az édesanya – attól rettegett, hogy álmában meghal

Egy amerikai édesanya azt állítja, hogy súlyos egészségügyi problémákat tapasztalt egy botox kezelést követően, és annyira megijedt a tüneteitől, hogy attól tartott, álmában meghalhat.

Nem sült el jól a botox kezelés.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Életveszélyesnek tűnő tüneteket okozott a botox

A 41 éves Jen Hauer először a koronavírus-járvány idején kezdett el érdeklődni a botox iránt. Elmondása szerint a Zoom-hívások során egyre többet figyelte saját arcát és zavarták a szeme körül megjelenő ráncok. Első kezelését 2020 májusában kapta, amikor kis mennyiségű botoxot fecskendeztek a szeme környékére. Mivel nem tapasztalt problémát, ugyanazon év decemberében újabb kezelést kért, ezúttal a homlokára és a szemkörnyékére is.

Mum with Botox couldn't breathe after cosmetic procedure and feared she'd die if she fell asleephttps://t.co/RrgZOX2IkN pic.twitter.com/Si7mgT182r — The Mirror (@DailyMirror) June 10, 2026

Jennél még aznap este légzési és nyelési nehézségek jelentkeztek. A nő az interneten keresett magyarázatot a tüneteire és attól kezdett tartani, hogy botulizmus alakult ki nála. A botulizmus ritka, de életveszélyes állapot, ami a botulinum toxin hatásával függ össze. Bár a tünetek miatt pánikba esett, nem ment kórházba. Elmondása szerint attól félt, hogy nem veszik majd komolyan a panaszait. Az egész éjszakát ébren töltötte, mert rettegett attól, hogy nem ébred fel, ha elalszik.

Másnapra légzése javulni kezdett, de állítása szerint a következő hetekben erős migrénes fejfájás és állkapocsfájdalom jelentkezett nála. Később bizonyos ételek fogyasztása után csalánkiütések is kialakultak. Jen úgy véli, a problémák összefüggésben állhattak a botox kezeléssel. A Mirror cikke szerint egy 2023-as kutatásban a megkérdezettek 69 százaléka számolt be valamilyen hosszú távú mellékhatásról a botulinum toxin alkalmazását követően.

A nő végül nem fordult orvoshoz a tüneteivel kapcsolatban, ugyanakkor azt állítja, hogy életmódváltással, étrendi változtatásokkal fokozatosan javult az állapota. Saját elmondása szerint két év kellett ahhoz, hogy ismét teljesen egészségesnek érezze magát. A történtek után Jen úgy döntött, hogy többet nem vesz igénybe botox kezelést. Szerinte fontos lenne, hogy az emberek részletesebb tájékoztatást kapjanak a lehetséges kockázatokról, mielőtt hasonló beavatkozás mellett döntenének. A nő azt mondja, az eset hatására sokkal elfogadóbb lett saját külsejével kapcsolatban és ma már természetes módon tekint az öregedésre.