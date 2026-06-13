Anyukát és gyermekeit sodorta el a tenger, ötéves kislányt keresnek kétségbeesetten

Hullámok sodortak el egy édesanyát és két gyermekét a dél-kaliforniai Laguna Beach partján, az ötéves kislányt továbbra is nagy erőkkel keresik a hatóságok.
A baleset helyi idő szerint kedden este fél 7 körül történt a Treasure Island nevű partszakaszon, ahol a család a víz közelében sétált. Mark Orgill, Laguna Beach polgármestere szerint egy hirtelen felcsapó, nagy erejű hullám mindhármukat a tengerbe rántotta. A közelben lévők azonnal a segítségükre siettek, és sikerült kimenteniük az anyát és a fiút.
A kislányt elsodorták a hullámok - a Laguna Beach Marine Safety egységei, az Orange megyei seriffhivatal kikötői járőrei és az Egyesült Államok parti őrsége egész éjjel és reggel folytatták a kutatást. Légi felvételek szerint reggel 8 óra körül is mentőalakulatok voltak a vízben.
Két szemtanú, akik részt vettek az anya és a fiú kimentésében, könnyebb sérülésekkel kórházba került, állapotuk stabil.
A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat korábban figyelmeztetést adott ki a part menti veszélyek miatt, mivel a hullámmagasság folyamatosan emelkedik.
Az erős áramlatok gyorsan elsodorhatják az úszókat a parttól, a nagy hullámok pedig veszélyes körülményeket teremtenek mindenkinek, aki a víz közelében tartózkodik
- írta Laguna Beach városa az incidens előtt néhány órával az Instagramon. (New York Times)
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