Laura szerint a nőknek a konyhában a helye: "Arra tanítom a nőket, hogy legyen jó feleségek"

Megosztja az internet népét az a 37 éves Laura Zachary, aki úgy véli, a modern házasságok eltávolodtak a hagyományos értékektől. Épp ezért ő "tradicionális" feleségként egy olyan vállalkozást indított, ahol azt tanítja meg nőtársainak, hogyan válhatnak "felső kategóriás feleséggé". Hisz ugyanis abban, hogy több nőnek kellene arra törekednie, hogy nyugodt és harmonikus otthont teremtsen, ahelyett, hogy a partnerével versengene. Ő például tudja, hogy feladata férje, Zion Zachary támogatása, míg párja gondoskodik a család anyagi hátteréről, fizeti a számlákat, és meghozza a fontos döntéseket. Erről pedig még a házasság előtt megállapodtak.

Az asszony úgy véli, több nőnek kellene "tradicionális feleségként" élnie

Fotó: YouTube

Ő teljes felelősséget vállal a dolgokért, így én biztonságban vagyok, és arra a területre összpontosíthatok, amelyre természetem szerint hivatott vagyok, anélkül, hogy stresszelnék vagy elveszíteném a nőiességemet. Nem próbálom átvenni az irányítást, vagy megmondani neki, mit tegyen. Hagyom, hogy betöltse a saját szerepét. Ha hibázik, hagyom hibázni. Ha korrekcióra van szüksége, majd Isten korrigálja őt. Ez nem az én feladatom

– nyilatkozta Laura, akinek saját vállalkozása mellett a legfőbb feladata a háztartás vezetése: a főzés, mosás, takarítás, bevásárlás; míg Zion a pénzügyekről gondoskodik és a nagyobb családi kiadásokról dönt, mint például egy új autó vásárlásról.

Fontosak ezek az értékek, mert hisszük, hogy Isten terve szerint kell élnünk

– részletezte Laura, akit keresztény hite vezérel ezen az úton.

Arra tanítja a nőket, hogy legyenek tradicionális feleségek

Laura szerint sok nő állandóan panaszkodik a házasságára, és nem tanulta meg, hogyan bánjon jól a férjével:

Arra tanítom a nőket, hogy dicsérjék a férjüket, élvezzék a házasságukat, és száműzzék a modern feminista gondolkodást a kapcsolatukból. A kurzusaimon olyan témákról beszélünk, mint a megbocsátás, a kommunikáció, önmegjelenés, külső ápoltság, a férj támogatása és bátorítása. Megtanítom nekik, miért fontos jól kinézni a férjük számára, hogyan beszéljenek vele, és hogyan bátorítsák őt

– idézte őt a Mirror.