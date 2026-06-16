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Megtörte a csendet Bagdy Emőke: súlyos döntést hozott a szakpszichológus

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 14:45
Bagdy Emőkegyászfeldolgozás
A gyászról mesélt a neves szakpszichológus.
Bors
A szerző cikkei

Három évvel ezelőtt érkezett a felfoghatatlan hír, hogy gyilkosság áldozata lett Bagdy Emőke fia az Egyesült Államokban. A történtek, érhető módon, teljes összetörték a klinikai szakpszichológust, akinek a gyásza azóta sem múlt el. Erről nemrég ő maga mesélt a Ridikül című műsorban, ahol a gyászfeldolgozás volt a téma.

A gyászról beszélt Bagdy Emőke / Fotó: YouTube

Súlyos döntést hozott Bagdy Emőke

A népszerű pszichológus ekkor elárulta, a történtek után felhagyott a pszichoterápiával, csak szupervíziót vállal:

Számomra evidens lett, hogy nem fogok egyedül maradni azzal, ami velem történt. Nem csak az a boldogság vagy öröm volt bennem, hogy a családom körülvesz, és hogy ott vannak, akik szeretnek, meg akik ezt a támaszt megadják, hanem sajátos támaszfunkcióm is volt a saját lányommal, ikerlányommal, akinek az ikertestvére meghalt. (...) Ezt a kettős helyzetet, ezt a szorítást éltem át úgy, hogy lezártam a folyó terápiáimat. Új terápiát nem kezdtem, és azóta is csak szupervíziót folytatok.

 Bagdy Emőke azt is elmondta, a veszteségek idején különösen fontosak az emberi kapcsolatok és a szakmai segítség, ugyanakkor van egy további kapaszkodó is, amely számára meghatározó szerepet játszik.

Személyesen csak azt tudom mondani, hogy alapvető spiritualitás nélkül nem létezne az ember. Mert vannak, mert léteznek a másik dimenziók, hadd mondjam így, a világnak az a része, amit nem ismerünk...

- magyarázta el a szakpszichológus, hozzátéve, hívő emberként saját életében is megtapasztalta a hit megtartó erejét - írja a Story.

 

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