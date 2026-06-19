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Puskás-Dallos Bogi őszintén vallott: „Úgy éreztem, elvesztettem a személyiségem egy darabját”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 13:00
Puskás-Dallos BogiPuskás-Dallos Peti
Megrendítően őszinte vallomást tett az énekesnő. Puskás-Dallos Bogi szerencsésnek érzi magát, hiszen a férjével tökéletes köztük a harmónia, a fia szépen cseperedik, de elárulta, hogy mindez járt némi lemondással.
Bors
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Kívülről nézve Puskás-Dallos Bogi élete szinte tökéletesnek tűnik. Sikeres karrier, harmonikus házasság, egy tündéri kisfiú és egy szeretettel teli család. Az énekesnő azonban most őszintén beszélt arról, hogy még az életének legboldogabb pillanataiban is volt valami, ami hiányzott.

Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti
Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti között mindig is megvolt a harmónia (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Puskás-Dallos Bogi Puskás Peti megismerése után érezte ezt először

A Lelkizünk podcastban arról mesélt, hogy amikor megismerte férjét, Puskás Petit, és szerelembe estek, az valóban élete egyik legcsodálatosabb időszaka volt. Mégis, ezzel párhuzamosan furcsa érzések is kavarogtak benne.

„Amikor megismertem a férjemet, és szerelembe estünk egymással, az a világ legcsodálatosabb érzése volt. De közben mégiscsak azt éreztem, hogy a személyiségemnek egy darabját egy időre egy kicsit elvesztettem.”

Puskás-Dallos Bogi és Peti kapcsolata mindig is nagyon szoros volt. Nemcsak az életben, hanem a munkában is szinte mindent együtt csináltak, közös műsorokban szerepeltek, és ahogy az énekesnő fogalmazott, egy idő után szinte teljesen összeolvadt az életük.

„Azáltal, hogy mindent együtt csináltunk egy csomó mindenben összeolvadtunk, és aztán a kisfiam születésével ez még inkább így lett.”

Puskás-Dallos Bogi
Puskás-Dallos Bogi úgy érzi, mostanában kezd visszatalálni a régi énjéhez (Fotó: Szabolcs László)

Puskás-Dallos Bogi gyereke három éves lesz

Sokan azt gondolhatnák, hogy egy ilyen mély és szeretetteljes kapcsolatban nincs helye hiányérzetnek, Bogi azonban arra világított rá, hogy a legszebb dolgoknak is lehet árnyoldala. Hiszen miközben feleség és édesanya lett, egy időre háttérbe szorult az a lány, aki korábban volt: az álmodozó, céltudatos és önálló Bogi. Az énekesnő szerint ez nem egyik napról a másikra történt, és a visszaút sem az. Évek kellettek hozzá, hogy újra megtalálja önmagát.

„Nekem ez egy út volt, egy idő volt, és talán most kezdek el oda elérni így, hogy most már 3 éves az Ábel is, kezdek visszatérni a munkába, építgetni a saját dolgaimat, hogy azt érzem, hogy van egy ilyen kis levegőm. Kezdem megtalálni újra azt a hangomat, amiben én mondjuk tiniként hittem.”

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