„Nem hittem, hogy lehetséges a csoda” – a szülők már azt hitték, örökre elveszítik gyermeküket

Életveszélyes állapotban került kórházba a 13 éves Rodion, miután egy orosz támadás során egy FPV-drón repeszdarabja a fejébe csapódott. A sérülés különösen súlyos volt: a fémdarab az egész agyán áthaladt. Mindenki tudta, hogy bármit tehetnek az orvosok, itt csak a csoda segíthet.
A fiút a dniprói Mechnikov Kórházba szállították, ahol azonnal megkezdték az életmentő beavatkozást. Az operáció egész éjszaka tartott. Az orvosok végül sikeresen eltávolították a repeszt, és megmentették a gyermek életét.
A kórház igazgatója, Szerhij Rizsenko szerint a helyzet rendkívül súlyos volt.
Annyira bonyolult volt, hogy nem hittem, hogy lehetséges a csoda. Most már hiszek benne. Rendkívül nehéz műtét volt
– mondta.
Az igazgató hozzátette, hogy a fiú elképesztő kitartásról tett tanúbizonyságot.
Mindent kibírt
– fogalmazott, miközben köszönetet mondott az orvosoknak és az ápolóknak is.
Rodion állapota végül annyira javult, hogy hazaengedhették a kórházból.
A nyugat-ukrajnai Lvivben a Szent Lukács Kórház orvosai egy 44 éves férfi, Jurij Piroh életét mentették meg. A férfi március 24-én sérült meg egy orosz dróntámadás során, miközben 14 éves lányával tartózkodott otthonában.
A támadáskor üvegszilánkok csapódtak a testébe, amelyek közül az egyik mindössze néhány milliméterre állt meg az aortájától. Az orvosok szerint a sérülés rendkívül veszélyes volt, és könnyen tragédiával végződhetett volna.
A két eset jól mutatja, milyen veszélyekkel kell nap mint nap szembenézniük az ukrán civileknek, miközben a kórházak orvosai gyakran embert próbáló körülmények között küzdenek a sérültek életéért – írja az in KORR.
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