Szívszorító utolsó látogatás: a nagybeteg magyar futball-legendát ünnepelték a pálya szélén - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 14:35
Még egyszer ellátogatott imádott belga klubja stadionjába. Az ALS-betegséggel küzdő Fazekas László volt a sztárvendég.
A pálya szélén köszöntötték Fazekas Lászlót a kedd esti Royal Antwerp-RAAL La Louviére (2-1) belga kupameccs előtt, miközben a Bosuilstadion lelátóin ezrek felállva ünnepelték a hazaiak hajdani sztárlabdarúgóját. 

Az ALS-beteg Fazekas Lászlót díszvendégként közöntötték a Royal Antwerp győztes kupameccse előtt
Az ALS-beteg Fazekas Lászlót díszvendégként közöntötték a Royal Antwerp győztes kupameccse előtt Fotó: Belga via AFP

A 78 éves, gyógyíthatatlan betegséggel küzdő Fazekas "Kapa" a kerekesszékében könnyeivel küszködve vette át a díszvendégnek járó virágcsokrot és 7-es számú Antwerp-mezt.

A 92-szeres magyar válogatott, olimpiai bajnok, az Újpesti Dózsa támadójaként (1965-80) 9-szeres magyar bajnok Fazekas László csak 33 éves korától légióskodhatott. Négy szezont játszott a belga Antwerpben (később a St. Truiden csapatából vonult vissza), de így is a klubtörténet valaha volt legjobbjai között tartják számon. Bő egy évtizeddel később (1995/96) edzőként is vezette az antwepenieket, ahol most nagy szeretettel fogadták újra a pálya szélén, majd a VIP-páholyban.

A háromszoros magyar gólkirály, európai ezüstcipős (1979-80) Fazekas Lászlót 2020-ban diagnosztizálták a gyógyíthatatlan izomsorvadásos betegséggel, amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS, amelyben többek között a 2024-ben elhunyt Karsai Dániel alkotmányjogász, emberjogi aktivista is szenvedett). 

Fazekas Lászlónak Budapestről üzent Pfaff

A hétfői Nemzeti Sport Gálán, az Operaház színpadáról jó barátja, a belgák egykori világklasszis kapusa, Jean-Marie Pfaff üzent neki, mondván: „László valóban jó barátom. Marbellán él, nincs jól, sajnos beteg. Remélem valamivel javul az állapota. Ő mindenki számára példakép, remek labdarúgó volt, kiváló ember nagyon nagy szívvel”.

 

