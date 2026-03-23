Születése óta agydaganattal harcol a kétéves kisfiú: "Bertold szeme feletti seb emlékeztet, milyen nehezen kezdődött ez a pici élet, de arra is, milyen erős a viselője"

Bozóki Bertold még csak két és fél éves, de már rengeteg megpróbáltatáson van túl. Az kisfiú ahelyett, hogy a gondtalan kisgyerekek életét élné és óvodába készülne, kemoterápiára és állandó kórházi kezelésekre jár. Születése után nem sokkal ugyanis kiderült, hogy egy agydaganattal született, ami látáskárosodást és epilepsziás rohamokat idéz elő. A kicsi épp kemoterápiás kezelés alatt áll, szülei pedig egy külföldön elérhető gyógyszerre gyűjtenek.
Egy december 6-i MR-vizsgálat kimutatta, hogy a Bertold agyában található tumor zsugorodni kezdett. Szülei régóta vártak már erre az eredményre, korábban ugyanis rohamos tempóban nőtt a tumor, ami komoly látásproblémákat okozott a kicsinél.
Az, hogy a kicsi az utóbbi időben jobb eredményeket produkált, valószínűleg annak a daganatellenes gyógyszernek köszönhető, amit szülőknek sikerült beszerezniük Amerikából. Magyarországi forgalomba hozatala jelenleg folyamatban van, bár a szülők arra számítottak, hogy idén év elejétől már elérhető lesz idehaza is. Sajnos azonban közbejött egy több hónapos csúszás a szabadalmaztatásba, így Bertold szüleinek továbbra is a tengerentúlról kell beszerezniük a gyógyszert.
Csakhogy így egy havi adag 7 millió forintba kerül, ami meghaladja a család képességeit.
Bertold most egy újabb, három havonta esedékes MR-vizsgálatra vár. Bár szülei úgy látják, kisfiuk az utóbbi időben jobban van és szépen fejlődik, mégis óvatosságra intik magukat:
Korábban már átéltük azt a helyzetet, amikor optimistán és bizakodva figyeltük Bertold állapotát, hittünk a javulásban, de a képalkotó vizsgálat sajnos nem igazolta vissza a megérzéseinket. Most újra átolvasva Bertold második MR-leletét, még mindig a sírás kerülget. Két hónap alatt elképesztő, nagyjából ötszörös növekedést mutatott a daganat az akkor még mindössze öt hónapos kis buksiban
— emlékszik vissza a lesújtó eredményre Bertold édesapja, Ferenc.
A kezelések közötti időszak az egyetlen, amikor Bertold igazán gyerek lehet. Amikor a napjai nem a steril kórházi szobákban telnek, hanem otthon, játékkal. Egyre ügyesebben és magabiztosabban jár, szívesen segédkezik a konyhában, vagy épp teszi próbára szülei türelmét csínytevéseivel.
Ezek a hétköznapi pillanatok számunkra felbecsülhetetlen ajándékok
— nyomatékosítják Bertold szülei.
Bertold egy hatalmas, jobb szeme alatti monoklival született. Szülei arra gondoltak, hogy kisfiuk a vajúdás közben szerezte a sérülést, ezért kezdetben nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget. Az orvosok azonban szerettek volna biztosra menni és visszarendelték a családot egy koponya ultrahangra. Így derült ki, hogy valójában mekkora a baj.
Bertold két évvel ezelőtti biopsziájáról ma már csak a szemöldöke feletti, hosszanti vágás árulkodik. Egyszer talán nekünk is csak egy emléket jelent majd ez a seb. Egy olyan emléket, amely azt juttatja majd az eszünkbe, hogy milyen nehezen kezdődött ez a pici élet, de egyben azt is jelképezi majd, milyen erős a viselője
— emeli ki Bertold édesanyja.
A Bozóki családnak két kisfia van. Bertold bátyja egy igazi kisgyermek nyelvével magyarázza kisöccse betegségét:
Nemrég a nagyobbik fiam és a férjem templomban voltak. A fiam mindig elmeséli, miről szólt a vasárnapi mise, ami most sem volt másképp. Egy vak ember történetéről hallottak, akit Jézus meggyógyított. Megkérdeztem tőle, hogy vajon miért volt beteg az a férfi? Miért lesz valaki vak? A nyolcéves fiam egy pillanatnyi gondolkodás után azt válaszolta: „Tudod, anya, a gonoszok betegítik meg az embert. Ahogyan Bertoldot is a születésekor. Szerintem a védőangyalát leütötte a gonosz. De már jobban van a védőangyal. Hiszen jó híreket kaptatok Bertoldról, nem?” Ebben az egyszerű, gyermeki magyarázatban annyi hit, remény és tisztaság volt, hogy szinte belesajdult a szívem. Azt hiszem, még sok tanulnivalóm van mindkét fiamtól
— zárta a gondolatait az édesanya.
Ahhoz, hogy Bertold továbbra is kaphassa a méregdrága, Amerikából behozott gyógyszert, az emberek segítségére is szüksége van. Ha te is hozzájárulnál a kisfiú mielőbbi gyógyulásához, akkor az alábbi bejegyzésen belül megtalálod a család számlaszámát:
