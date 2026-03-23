Születése óta agydaganattal harcol a kétéves kisfiú: "Bertold szeme feletti seb emlékeztet, milyen nehezen kezdődött ez a pici élet, de arra is, milyen erős a viselője"

Bozóki Bertold még csak két és fél éves, de már rengeteg megpróbáltatáson van túl. Az kisfiú ahelyett, hogy a gondtalan kisgyerekek életét élné és óvodába készülne, kemoterápiára és állandó kórházi kezelésekre jár. Születése után nem sokkal ugyanis kiderült, hogy egy agydaganattal született, ami látáskárosodást és epilepsziás rohamokat idéz elő. A kicsi épp kemoterápiás kezelés alatt áll, szülei pedig egy külföldön elérhető gyógyszerre gyűjtenek.

Bertold születésekor arca jobb oldalát egy monokli borította, kiderült, hogy nem a vajúdás közben sérült meg, hanem egy agydaganat áll a bevérzés mögött

Fotó: Beküldött fotó

Egy december 6-i MR-vizsgálat kimutatta, hogy a Bertold agyában található tumor zsugorodni kezdett. Szülei régóta vártak már erre az eredményre, korábban ugyanis rohamos tempóban nőtt a tumor, ami komoly látásproblémákat okozott a kicsinél.

Az agydaganat kezdeten rohamosan növekedett

Az, hogy a kicsi az utóbbi időben jobb eredményeket produkált, valószínűleg annak a daganatellenes gyógyszernek köszönhető, amit szülőknek sikerült beszerezniük Amerikából. Magyarországi forgalomba hozatala jelenleg folyamatban van, bár a szülők arra számítottak, hogy idén év elejétől már elérhető lesz idehaza is. Sajnos azonban közbejött egy több hónapos csúszás a szabadalmaztatásba, így Bertold szüleinek továbbra is a tengerentúlról kell beszerezniük a gyógyszert.

Csakhogy így egy havi adag 7 millió forintba kerül, ami meghaladja a család képességeit.

Bertold most egy újabb, három havonta esedékes MR-vizsgálatra vár. Bár szülei úgy látják, kisfiuk az utóbbi időben jobban van és szépen fejlődik, mégis óvatosságra intik magukat:

Korábban már átéltük azt a helyzetet, amikor optimistán és bizakodva figyeltük Bertold állapotát, hittünk a javulásban, de a képalkotó vizsgálat sajnos nem igazolta vissza a megérzéseinket. Most újra átolvasva Bertold második MR-leletét, még mindig a sírás kerülget. Két hónap alatt elképesztő, nagyjából ötszörös növekedést mutatott a daganat az akkor még mindössze öt hónapos kis buksiban

— emlékszik vissza a lesújtó eredményre Bertold édesapja, Ferenc.

Fiatal kora ellenére már túl van egy agyműtéten, megszámlálhatatlan vérvételen és infúzión, több altatásos MRI felvételen, CT vizsgálatokon és véget nem érő kórházi tartózkodáson.

Fotó: Beküldött fotó

Bertold szellemileg és testileg picit elmaradt a társaitól, de egyre ügyesebb

A kezelések közötti időszak az egyetlen, amikor Bertold igazán gyerek lehet. Amikor a napjai nem a steril kórházi szobákban telnek, hanem otthon, játékkal. Egyre ügyesebben és magabiztosabban jár, szívesen segédkezik a konyhában, vagy épp teszi próbára szülei türelmét csínytevéseivel.

Ezek a hétköznapi pillanatok számunkra felbecsülhetetlen ajándékok

— nyomatékosítják Bertold szülei.