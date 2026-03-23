Születése óta agydaganattal harcol a kétéves kisfiú: "Bertold szeme feletti seb emlékeztet, milyen nehezen kezdődött ez a pici élet, de arra is, milyen erős a viselője"

agydaganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 08:00
adománygyűjtésdaganatellenes kezeléskemoterápia
Adott egy mindössze két és fél éves kisfiú, aki földi útja nehezen indul. Bertold ugyanis agydaganattal született és ahelyett, hogy kis barátaival a játszótéren mókázhatna, kemoterápiára jár. Bertold szülei ahhoz kérnek most segítséget, hogy áthidalhassák az átmeneti időszakot, amíg a speciális daganatellenes gyógyszer itthon is elérhető lesz. Ez a gyógyszer jelenti most minden reményüket.

Bozóki Bertold még csak két és fél éves, de már rengeteg megpróbáltatáson van túl. Az kisfiú ahelyett, hogy a gondtalan kisgyerekek életét élné és óvodába készülne, kemoterápiára és állandó kórházi kezelésekre jár. Születése után nem sokkal ugyanis kiderült, hogy egy agydaganattal született, ami látáskárosodást és epilepsziás rohamokat idéz elő. A kicsi épp kemoterápiás kezelés alatt áll, szülei pedig egy külföldön elérhető gyógyszerre gyűjtenek

Bertod agydaganattal született
Bertold születésekor arca jobb oldalát egy monokli borította, kiderült, hogy nem a vajúdás közben sérült meg, hanem egy agydaganat áll a bevérzés mögött
Egy december 6-i MR-vizsgálat kimutatta, hogy a Bertold agyában található tumor zsugorodni kezdett. Szülei régóta vártak már erre az eredményre, korábban ugyanis rohamos tempóban nőtt a tumor, ami komoly látásproblémákat okozott a kicsinél.  

Az agydaganat kezdeten rohamosan növekedett

Az, hogy a kicsi az utóbbi időben jobb eredményeket produkált, valószínűleg annak a daganatellenes gyógyszernek köszönhető, amit szülőknek sikerült beszerezniük Amerikából. Magyarországi forgalomba hozatala jelenleg folyamatban van, bár a szülők arra számítottak, hogy idén év elejétől már elérhető lesz idehaza is. Sajnos azonban közbejött egy több hónapos csúszás a szabadalmaztatásba, így Bertold szüleinek továbbra is a tengerentúlról kell beszerezniük a gyógyszert. 

Csakhogy így egy havi adag 7 millió forintba kerül, ami meghaladja a család képességeit. 

Bertold most egy újabb, három havonta esedékes MR-vizsgálatra vár. Bár szülei úgy látják, kisfiuk az utóbbi időben jobban van és szépen fejlődik, mégis óvatosságra intik magukat: 

Korábban már átéltük azt a helyzetet, amikor optimistán és bizakodva figyeltük Bertold állapotát, hittünk a javulásban, de a képalkotó vizsgálat sajnos nem igazolta vissza a megérzéseinket. Most újra átolvasva Bertold második MR-leletét, még mindig a sírás kerülget. Két hónap alatt elképesztő, nagyjából ötszörös növekedést mutatott a daganat az akkor még mindössze öt hónapos kis buksiban

emlékszik vissza a lesújtó eredményre Bertold édesapja, Ferenc

Bertold csak a kezelések között tud igazán gyerek lenni
Fiatal kora ellenére már túl van egy agyműtéten, megszámlálhatatlan vérvételen és infúzión, több altatásos MRI felvételen, CT vizsgálatokon és véget nem érő kórházi tartózkodáson.
Bertold szellemileg és testileg picit elmaradt a társaitól, de egyre ügyesebb 

A kezelések közötti időszak az egyetlen, amikor Bertold igazán gyerek lehet. Amikor a napjai nem a steril kórházi szobákban telnek, hanem otthon, játékkal. Egyre ügyesebben és magabiztosabban jár, szívesen segédkezik a konyhában, vagy épp teszi próbára szülei türelmét csínytevéseivel.  

Ezek a hétköznapi pillanatok számunkra felbecsülhetetlen ajándékok

— nyomatékosítják Bertold szülei. 

A két évvel ezelőtti biopsziáról ma már csak egy heg tanúskodik 

Bertold egy hatalmas, jobb szeme alatti monoklival született. Szülei arra gondoltak, hogy kisfiuk a vajúdás közben szerezte a sérülést, ezért kezdetben nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget.  Az orvosok azonban szerettek volna biztosra menni és visszarendelték a családot egy koponya ultrahangra. Így derült ki, hogy valójában mekkora a baj. 

Bertold két évvel ezelőtti biopsziájáról ma már csak a szemöldöke feletti, hosszanti vágás árulkodik. Egyszer talán nekünk is csak egy emléket jelent majd ez a seb. Egy olyan emléket, amely azt juttatja majd az eszünkbe, hogy milyen nehezen kezdődött ez a pici élet, de egyben azt is jelképezi majd, milyen erős a viselője

— emeli ki Bertold édesanyja. 

A Bozóki családnak két kisfia van. Bertold bátyja egy igazi kisgyermek nyelvével magyarázza kisöccse betegségét:

Nemrég a nagyobbik fiam és a férjem templomban voltak. A fiam mindig elmeséli, miről szólt a vasárnapi mise, ami most sem volt másképp. Egy vak ember történetéről hallottak, akit Jézus meggyógyított. Megkérdeztem tőle, hogy vajon miért volt beteg az a férfi? Miért lesz valaki vak? A nyolcéves fiam egy pillanatnyi gondolkodás után azt válaszolta: „Tudod, anya, a gonoszok betegítik meg az embert. Ahogyan Bertoldot is a születésekor. Szerintem a védőangyalát leütötte a gonosz. De már jobban van a védőangyal. Hiszen jó híreket kaptatok Bertoldról, nem?” Ebben az egyszerű, gyermeki magyarázatban annyi hit, remény és tisztaság volt, hogy szinte belesajdult a szívem. Azt hiszem, még sok tanulnivalóm van mindkét fiamtól

— zárta a gondolatait az édesanya. 

Ahhoz, hogy Bertold továbbra is kaphassa a méregdrága, Amerikából behozott gyógyszert, az emberek segítségére is szüksége van. Ha te is hozzájárulnál a kisfiú mielőbbi gyógyulásához, akkor az alábbi bejegyzésen belül megtalálod a család számlaszámát:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu