Agresszív vérnyulak lepik el az országot: ez az egyetlen ellenszer ellenük

Összegyűjtöttük azt az öt cikket, amely a legtöbb kattintást hozta az elmúlt napokban. Az ötödik helytől haladunk a legolvasottabb anyag felé! Jöjjön a TOP5-válogatásunk.
Az ötödik helyre egy, a Till Tamás-gyilkosság egyik újabb fordulatáról szóló cikk került.
A bajai kisfiú eltűnésének és halálának ügye évtizedek óta foglalkoztatja az országot, most pedig ismét megdöbbentő részletek láttak napvilágot. A vádlott, Fehér János a bíróságon is azt állította, hogy kényszervallatással vették rá korábbi beismerő vallomására. A tárgyaláson az is kiderült, hogy a férfi több üzenetet küldött a nyomozásban részt vevő rendőri vezetőknek, köztük Petőfi Attila vezérőrnagynak. A nyilvánosságra került sms-ek újabb kérdéseket vetettek fel az ország egyik legismertebb bűnügyében.
A negyedik legolvasottabb cikk egy csepeli incidensről szólt, ahol egy különös támadót fogtak el a rendőrök.
A történet szerint a XXI. kerületben járőröző rendőrök egy olyan férfit fogtak el, aki egy karddal és egy fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőzött. Az eset a Teller Ede úton kezdődött, végül a Kossuth Lajos utcában sikerült ártalmatlanná tenni a férfit. Sokkoló részlet, hogy a támadó egyszerre több veszélyes eszközt is magánál tartott.
A képzeletbeli dobogó harmadik fokára egy vonatgázolásról szóló tudósításunk került.
A mezőkövesdi tragédia szemtanúi szerint egy középkorú férfi hosszabb ideig nyugodtan várakozott a peronon, majd váratlanul a közeledő szerelvény elé lépett. A vonat vezetőjének esélye sem volt megállítani a szerelvényt. A helyszínre mentők, tűzoltók és rendőrök is érkeztek, de a férfi életét már nem lehetett megmenteni. A történet részleteit és a szemtanúk beszámolóit ITT olvashatod tovább.
A második helyen egy rendkívül megrázó, ugyanakkor inspiráló történet végzett.
Jakab-Abonyi Vivien élete egy rutinműtét után vett drámai fordulatot, miután egy húsevő baktérium megtámadta a szervezetét. Az állapota végül annyira súlyossá vált, hogy az orvosok csak mindkét karjának és mindkét lábának az amputálásával tudták csak megmenteni az életét. A családanya azonban nem adta fel: ma már önálló életet él, alkot, utazik és másoknak is erőt ad a történetével.
Nem csoda, hogy olvasóink figyelemmel követték a róla szóló cikket.
Nemrég még azon nevetett az egész internet, hogy egy vadnyúl felborított egy rollerezőt Százhalombattánál. Most pedig újabb videó kavarta fel az állóvizet. Egy biztonsági kamera felvételén ugyanis az látható, ahogy egy mezei nyúl nekiront egy nyestnek, és szó szerint elkergeti őt az udvarról. Ezen felvétel villámgyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, aminek hatására sokan pedig már „vérnyulakról” beszélnek. Félni azonban nem kell tőlük, egy erős kerítéssel távol tudja tartani őket a gazda, akit zavar a jelenlétük.
