Till Tamás-gyilkosság: ezeket az elképesztő üzeneteket írta a vádlott a főrendőröknek

Mint arról a Bors beszámolt, a 11 éves Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról, és soha többé nem tért haza. 2024 nyarán azonban a 2000-ben csupán 16 éves Fehér János felkereste a rendőrséget azzal, hogy egy barátja számára vádalkut kér, cserébe pedig elárulja, hol pihennek a kisfiú földi maradványai. A rendőrség meg is találta a csontokat a megadott helyen, és rögtön megállapította: Tamáskát megölték.
Fehér János előbb ugyan beismerte, hogy ő végzett a kisfiúval, de most már azt állítja: kényszervallatással vették rá, hogy a szörnyű bűncselekményt magára vállalja. Az egyenruhások ellen feljelentést is tett, de a Központi Nyomozó Főügyészség elutasította azt, ezért Petőfi Attila vezérőrnagyot, Bogdány Gyula alezredest, illetve Ferentzi Gyula őrnagyot pótmagánvádas eljárással citálta a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa elé.
Az ügy tárgyalásán kiderült: Petőfi tartotta a kapcsolatot Fehérrel, a rendőrök pedig egyet is értettek abban, hogy általa tudják majd a bizalmi viszonyt fenntartani a férfival. Fehér élt is a lehetőséggel, így hetek alatt több sms-t is küldött a vezérőrnagynak. A rendőrtábornok a mobiltelefonját is magával vitte a tárgyalásra, és a bíró kérésére be is mutatta a szöveges üzeneteket.
Ezek egyikében ez állt: „Elnézést a hibákért, köszönöm a segítséget, és elnézést, amiért ilyen hosszan elhúzódott a dolog. Bármi van, tessék szólni, és megyek. Akkor ki fog derülni, hogy én voltam, vagy -e téren mire számíthatok majd”.
A magas rangú rendőr ügyvédje természetesen rákérdezett, hogy mindezt hogyan kell érteni.
Petőfi Attilának megköszöntem a segítségét, mert a nagy nyomás alatt és a fenyegetések mellett a jó dolgot ő mutatta meg. Mellettem állt, segíteni akart, de ő is kérte a segítségemet. Ez oda-vissza működött
– magyarázta Fehér, és kifejtette, hogy a vezérőrnagy afelől is megnyugtatta, hogy titkosítás miatt soha nem fog a nyilvánosság számára kiderülni, hogy mit mondott el a tanúvallomásában. Férfi ugyanis aggódott, hogy az információk kiszivárgása esetén megjelennek nála – az ő szavaival megfogalmazva - az igazságosztók.
A védő annak az üzenetnek a magyarázatára is kíváncsi volt, amelyben Fehér egy személyes találkozót kért Petőfi Attilától.
„Szeretnék pár dolgot elmondani, ami lehet, hogy tisztább látást adna a cselekedetemre az ügy kapcsán. Nagyon fontos lenne, hogy tudjunk beszélni, mert egyedül önben látom azt, hogy meg tudnék teljesen nyílni” – fogalmazott az sms-ben Fehér János, aki a tárgyaláson azt mondta, hogy ezekkel a szavakkal nem Till Tamás halálának körülményeire utalt, hanem a sok borzalomra, amiket állítása szerint intézetis korában el kellett szenvednie.
Szerettem volna, hogy valaki végre kinyomozza a történteket!
– nyomatékosította Fehér János, aki azt állítja: társaival együtt ő maga is rendszeresen abúzust élt át annak idején.
A három rendőr, köztük Petőfi Attila is tagadja, hogy Fehért bármire is kényszerítették volna. Állításuk szerint nem igaz, hogy a férfit megfenyegették, hogy amennyiben nem ismeri be a bűncselekményt, gondjuk lesz rá, hogy a hatóságok rászálljanak a cégeire és a kárpátaljai szeretteit kitoloncolják az országból. A vezérőrnagy azonban kinyilvánította, hogy kihallgatás-taktikai okokból valóban elnyerte Fehér bizalmát, mi több, a férfi idővel egyszerűen a korkülönbségre való tekintet nélkül letegezte.
A három főrendőrt egyébként a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa első fokon felmentette Fehér János vádjai alól, de az ítélet nem jogerős, mert a pótmagánvádló és a jogi képviselője fellebbezett a döntés ellen. Az ügy a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa előtt folytatódik.
