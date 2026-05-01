"15 évesen estem teherbe: rettegtem, hogy el kell mondanom a szüleimnek"

Katelynn Camp nem átlagos édesanya: mindössze 15 éves volt, amikor megtudta, hogy babát vár. A tini mami élete egyin napról a másikra vett 180 fokos fordulatot.

Katelynn Camp tini mamiként adott életet első kisfiának

Fotó: TikTok

Egy terhesség mindig nagy döntés, nagy változás, gyakorlatilag bármely életkorban. Hát még kamaszként, amikor a szülők maguk is gyerekek. Sokak szerint ebben az életkorban nem is lehet igazán jó gyerekkort biztosítani egy babának, hiszen az anyukának szinte még játékokkal kéne babáznia, nem pedig egy igazi csecsemőről gondoskodnia. Katelynn Camp is valami ilyesmit élt át. Közösségi oldalán azóta, hogy megpillantotta a pozitív eredményt, rendszeresen számol be a mindennapjairól. Története természetesen megosztja az embereket: van, aki azt látja, milyen kitartó és elkötelezett, míg más csak arra tud koncentrálni: ennek nem most kellett volna történnie, hanem évekkel később.

Így tudta meg, hogy tini mami lesz

Katelynn maga is elismeri, nem ideális a helyzet: "Nagyon nehéz felnevelni valakit, amikor még magad is gyerek vagy, és igyekszel elindítani az életedet, szóval nem ajánlom!" - szögezte le, mielőtt bárki is azt vetné a szemére: közösségi oldalán a tini mamiságot reklámozza, támogatja.

Katelynn elárulta: amikor megtudta, hogy terhes a ma már lassan egyéves Logannel, először a baráti körével osztotta meg a hírt. Attól azonban igencsak tartott, miként fogja a szüleivel közölni, hogy nagyszülők lesznek.

Amikor hazaértem, rettegtem elhagyni a szobámat, vagy bármit csinálni, mert biztos voltam benne, hogy anyu tudja

- idézte fel, hozzátéve: az édesanyja mellette állt, támogatta. "Megkérdezte, mit akarok tenni, és én azt mondtam, meg akarom tartani."

A tinilány apja már más helyzet volt: vele végül nem is a tinilány, hanem az anyukája közölte a híreket.