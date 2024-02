"Előbb szültem gyereket, mint hogy jogsim lehessen" – 14 évesen esett teherbe a tinilány

22 évesen egy hétéves kisfiú édesanyja. A legtöbb nőben ilyen fiatalon még meg sem fordul az anyaság gondolata, ő azonban ekkorra már – mondhatni – túl volt a nehezén, vagy legalábbis az első komoly megpróbáltatásokon, és rutinos szülőnek számított. Alex ugyanis mindössze 14 éves volt, amikor teherbe esett, 15 évesen pedig életet adott a kis Milónak. Amikor kiderült, hogy babát vár, a kamaszlány szinte azonnal közölte a hírt az édesanyjával, aki – ne szépítsünk! – nem repesett az örömtől.

A 22 éves Alex ma egy hétéves gyermek édesanyja Fotó: YouTube

Magam is tini mama voltam, emiatt úgy éreztem, elbuktam, mint anya

– magyarázta Sara a Truly kamerái előtt. Természetesen ez csak az első döbbenet volt, azóta az anya-lánya páros mindenben segíti egymást – ugyanakkor Alex igyekezett minél előbb a saját lábára állni. 18 évesen elköltözött a szülői házból és ingatlanügynöknek állt. Bizonyos értelemben épp annak köszönheti, hogy jelenleg ilyen felelősségteljes életet él, hogy ilyen hamar anya lett.

– Így, hogy Milót ilyen fiatalon megszültem, kétségtelenül céltudatosabbá tett, hiszen jó életet akarok neki biztosítani – magyarázta Alex, ugyanakkor arról is beszélt: bizony nem volt mindig olyan egyszerű az élet, mint most. Főleg az anyasága első évét szenvedte meg.

– 15 évesen még nem is vezethetsz – magyarázta, kiemelve: gyakorlatilag előbb volt gyereke, mint hogy jogsija lehetett volna. Ráadásul az online térben komoly támadásokat is kap: néha egy-egy komment olyan durva, hogy azt nem is merte a kamerák előtt felemlegetni. Elárulta: sokan épp amiatt támadják, mert a kritikusok szerint ő a tini terhességet "reklámozza" – valójában azonban csak szeretne beszámolni a történetükről.