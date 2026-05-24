„Igazi hősök” – Pánikba esve hívta a mentőket a humorista, miután rázuhant egy 300 kilós hűtő

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 15:20
Három tűzoltó segítségével tudták kiszabadítani. A humorista maga hívott segítséget, miután csúnya baleset érte.
A humorista Laura Clery csúnya baleset áldozata lett, amikor egy közel 300 kilós hűtő rázuhant.

Rohantak a mentők a humoristához, akire rázuhant egy hűtő / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Durva baleset érte a humoristát

Clery egy, az Instagram-oldalán megosztott videóban már nyakmerevítőben látható, mialatt a mentőautóban beszél a mentőszolgálat munkatársaival.

Egy 270 kilós hűtő nyomott össze, igaz?

- kérdezte a felvételen, és amire igennel válaszoltak.

A bejegyzés alatt a humorista továbbá megköszönte a tűzoltók munkáját, ugyanis ők emelték le róla a hűtőt, míg a mentőszolgálat dolgozóit „igazi hősöknek” nevezte. Elmondta, hogy a videót már akkor készítette, amikor erős fájdalomcsillapítók hatása alatt állt:

Tényleg nagyon gyorsan ideértek. Áttörték a garázsajtómat, és hárman emelték le rólam a közel 300 kilós hűtőt.

Clery szerint mindez sokkal rosszabbul is végződhetett volna, de szerencsére nem tört el egyetlen csontja sem, a gyermekei pedig biztonságban voltak, ráadásul járni is tud.

Hozzátette: az egyik kiérkező mentős, miközben levette róla a hűtőt, rájött, hogy nézi a humorista videóit, és ezt azonnal el is árulta neki. Az édesanya szerint ezután mindannyian biztatták őt, mire humorosan így reagált:

Uram, éppen összenyomódom, de köszönöm szépen!

A 29 éves Clery azt is elárulta, nagyon félt a beadott fájdalomcsillapítótól, de olyan erős fájdalmai voltak, hogy tudta, szüksége lesz  rá. Gyermekei, a hétéves Alfie és az ötéves Poppy ekkor a házban tartózkodtak, ám a történtek után a humorista gyorsan üzenetet írt az  ex férjének és gyermekei apjának, Stephen Hiltonnak, hogy siessen a helyszínre.

Clery később azt is elmondta, hogy a hűtő nem volt megfelelően a falhoz rögzítve, erről azonban nem tudott, így elképzelhető, hogy pert indít a szerelők ellen - írja a Page Six.

 

