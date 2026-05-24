3 csillagjegy, akire pünkösd után elképesztően fényes élet vár

A védikus asztrológia szerint az égbolton ritka bolygóállás rajzolódik ki pünkösd idején, ami mindent elsöprő bőséget, sikert, és fényesen jó életet hoz el 3 csillagjegy szülöttének. Az elmúlt hónapokban sokan érezhették, hogy egy helyben toporognak, ám ennek a nehéz időszaknak végre vége lesz. Ha május, akkor megújulás – ez a védikus horoszkóp üzenete!
A nyugati asztrológia a naptárhoz és az évszakokhoz igazítja a jövendöléseket, a védikus horoszkóp viszont a csillagok pillanatnyi állásához. Ez egy ötezer éves indiai asztrológiai irányzat, amelyet Dzsjótisnak hívnak. Olyan misztikus rendszer, amely a lélek legmélyebb rétegei között vizsgálódik, és a hozott karmikus adósságokat térképezi fel. A bolygók itt nemcsak égitestek, hanem a sors urai, amelyek hajszálpontosan megmutatják, mikor szakadhat rád a mindent elsöprő bőség – és mikor kell megfizetned a múltbéli hibáid árát.
Az elmúlt hónapokban sokan érezhették, hogy a környezetük nem tiszteli az álmaikat, céljaikat. Számukra nemsokára eljöhet a bőség időszaka, három csillagjegy szülötteire különösen szerencsés időszak vár. A szenvedésük véget ér, május végére pedig vonzani fogják a jó karmát, fénysebességgel tanulva a múlt sérelmeiből. Ez nemcsak az anyagi bőség, hanem a lelki béke megteremtésében is segíteni fogja őket. Ez a három csillagjegy a:
A szerencsés csillagjegyekre földi paradicsom vár: a Guru (Jupiter) és a Sukra (Vénusz) támogató fényszögei találkoznak a Csadra (Hold) növekvő fázisának energiáival, aminek következtében a keleti csillagjósok szerint anyagi gyarapodásra számíthatnak az arra érdemesek.
A Kos (Mesha) számára a Jupiter anyagi elismerést vagy váratlan bevételi forrást ígér. Felejtsd el a legjobb spórolási trükköket, a bizonytalanság május végére véget ér. Végre megveheted magadnak, amire régóta vágysz.
Az Oroszlánt (Simha) a Vénusz és a Jupiter segíti, elsöprő pozitív hullámokat keltve a karrier és társadalmi státusz házában. A munkahelyeden meg fognak becsülni, abszolút középpontban leszel.
A Nyilas (Dhanu) uralkodó bolygója a Jupiter, amely pünkösd ünnepén valóságos újjászületésben részesíti a jegy szülötteit. Itt az idő, hogy elengedd a fájdalmas csalódásokat! Kitüntetett figyelemben lesz részed, szeretet és törődés vár rád. Érkezik egy ajánlat, amely bőséget teremthet a számodra, sőt a magánéleted is virágzásnak indulhat. Ha szingli vagy, a hónap végére betoppanhat a nagy ő az életedbe.
