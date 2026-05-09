"Ő volt mindannyiunk életében a fény" - tini halála miatt indult adománygyűjtés

Szívszorító sorokkal emlékezik a családja arra a fiatalra, aki egy súlyos autóbalesetben vesztette életét. Ryan Duvall három másik társával együtt szenvedett balesetet május 1-én. A baltimore-i hatóságok közlése szerint az autó egyszerűen letért az útról és egy fának csapódott, az ügyet jelenleg is vizsgálják. Ryan olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy még a helyszínen halottnak nyilvánították. A három másik tinit kórházba vitték, jelenleg is ott kezelik őket.
A családunkat teljesen összetörte ez a veszteség. Mindössze 18 éves volt. Egy fiú, szeretett nagybácsi és mindannyiunk életében a fény
- fogalmazott testvére, Jamie, hozzátéve:
Miközben próbáljuk feldolgozni ezt a felfoghatatlan gyászt, adományokat gyűjtök, hogy segítsek a szüleimnek a temetési költségekben, és hogy édesanyám ki tudjon venni egy kis időt a munkából a gyász és a felépülés miatt. Minden hozzájárulás sokat jelent számunkra.
Ryan hobbija a harcművészet volt, írja a People. Az iskola, ahová járt, erre a fajta oktatásra, így emlékezett meg róla:
Első danos fekete öves volt, és mindenki szerette és tisztelte őt a Questnél. Nagyon fog hiányozni. Ha megdicsérték, csak szerényen, kissé félénk mosollyal válaszolt és fogadta azt. Olyan ember volt, aki arra inspirált, hogy jobb emberré válj. A világ sokkal sötétebb hely nélküle.
