Nincsenek rá szavak: két héttel az érettségije előtt vesztette életét a tini

Felfoghatatlan tragédia történt Texasban, miután egy gimnazista két héttel az érettségije előtt vesztette életét egy halálos balesetben. Olivia Eichholz egy autóbalesetben hunyt el egy 18 éves társával együtt. Halálhírét követően az iskolaigazgató közölte, Oliviát mindenki szerette. Gyülekezetének egyik tagja úgy emlékezett meg róla, mint egy vidám, élettel teli tini, aki nagyon szerette az embereket és rengeteg pozitív energiát hozott mások életébe.

Két héttel az érettségije előtt vesztette életét a tini.

A beszámolók szerint Olivia arról álmodozott, hogy a légierőnél dolgozik majd, hogy nála "valami nagyobbat szolgáljon". Emellett mandarint és spanyolt tanult, hogy még több emberrel tudjon kapcsolatot teremteni.

Oliviának gyönyörű, életvidám személyisége volt, amely miatt az emberek észrevettnek, elfogadottnak és értékesnek érezték magukat Természetes módon tudott mosolyt csalni mások arcára, és öröme ragadós volt

- emlékeztek meg róla kiemelve, tiniként is dolgozott az iskola mellett. Munkahelye így gyászolta őt elvesztését követően:

Különleges ember volt, a legkedvesebb szívvel és a legragyogóbb mosollyal. Igazán egyedi személyiség volt, és áldás volt számunkra, hogy a Country Burger család tagja lehetett

- idézte a közleményt a People.