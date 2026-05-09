Dudás Miki halála - Szigligeti Ivett reagált a rendőrség bejelentésére: "Nincsenek nyugodt pillanataim"

Dudás Miki világbajnok kajakozó idén január 5-én vesztette életét. Halála körülményei igen rejtélyesek: saját otthonában találtak rá. A BRFK a halálesettel kapcsolatban kezdetben kizárta az idegenkezűséget, de másnap este mégis azt jelentették be, hogy a boncolás alapján halált okozó testi sértés miatt indult nyomozás, mely végül most zárult le.

A Dudás Mikit gyászoló Szigligeti Ivett megszólalt a rendőrségi bejelentés után

A rendőrség pénteken nyilvános sajtótájékoztató keretén belül számolt be arról: Dudás Miki halála egy szerencsétlen, tragikus baleset következménye volt. "Számos nyomozati cselekményt végeztünk el, tanúkat hallgattunk ki. Több szemlét tartottunk, mobiladatokat elemeztünk, térfigyelőket elemeztünk, több szakértőt rendeltünk ki, orvost és toxikológiai szakértők is. Nem merült fel olyan tény, hogy bántalmazták volna vagy idegenekezűség lett volna. A férfi halálát balesetszerű esés okozhatta" - hangzott el.

Megszólalt Szigligeti Ivett Dudás Miki haláláról

A bejelentés felemás érzéseket váltott ki. Dudás Miklós egyik barátja, az olimpiai bajnok Pulai Imre nem tudja elfogadni a rendőrség magyarázatát. "Úgy érzem, történt ott valami, amit már soha nem fogunk megtudni" - jelentette ki a Borsnak.

Szigligeti Ivett sem kapott még lezárást. A Fókusznak beszélt arról, mit érez most.

"Bennem ez abszolút nem lezárt ügy. Folyamatosan kavarognak a gondolatok. Nincsenek nyugodt pillanataim. Bennem azért folyamatosan ott van, hogy szeretném megfejteni ezt. Szeretnék válaszokat kapni azokra a kérdésekre, amik legbelül bennem vannak" - húzta alá.