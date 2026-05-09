Dudás Miki sportolóból lett egy ország kedvence - Váratlan volt, amit a rendőrség mondott a haláláról

Újabb fordulat következett be Dudás Miki halálának ügyében. Korábban az a lehetőség is felmerült, hogy idegenkezűség okozta a kajakozó halálát. A rendőrség azonban több hónapi nyomozás után nem talált arra utaló bizonyítékot, hogy bántalmazták volna Mikit, ami miatt végül balesetnek nyilvánították az esetet. Dudás Miki azonban nemcsak világbajnok sportoló volt, hanem családapa is.

Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett a kamerák előtt is összetört, amikor Mikiről kellett beszélnie (Fotó: Mediaworks)

Világbajnoki győzelemmel indult Dudás Miki karrierje

2013-ben robbant be az élsportba az akkor 22 esztendős kajakos, aki azonnal kiemelkedett a mezőnyből. Ebben az esztendőben két óriási elismerést is szerzett, mivel megnyerte az U23-as világbajnokságot, ami mellett később a felnőttek között is bronzérmet nyert. Ám nem kellett sokáig várnia, hogy szebben csillogjon az érem, mivel egy évvel később már világbajnoknak vallhatta magát Dudás Miki. Ezek után pár év kihagyással, 2018-ban ismét érmet szerzett a vb-n, ahol hasonlóan, mint öt éve, ismét a harmadik helyen szelte át a célvonalat.

Ezek után már nem sikerült kijutnia a 2021-re halasztott, tokiói olimpiára, ami miatt bejelentette visszavonulását a sporttól. Ezek után az apaságra koncentrált Miki, akinek 2019-ben született meg első gyermeke, Nara, majd három esztendőre ráb egy fiúval bővült a világbajnok családja, aki a Miló nevet kapta.

Dudás Miki gyerekei is jelen voltak a temetésén (Fotó: TV2)

Dudás Miki halála mindenkit lesokkolt

2026. január 5-én, a Bors elsőként számolt be a tragédiáról, miszerint holtan találták a kajakozót otthonában. Párja, Szigligeti Ivett értesítette a hatóságokat, miszerint napok óta semmit nem hallani szerelme felől, ami miatt a rendőrség kivonult a helyszínre. Dudás Miki ügye már hónapok óta zajlik, amivel kapcsolatban a mai napon tartott sajtótájékoztatót a rendőrség.

Számos nyomozati cselekményt végeztünk el, tanúkat hallgattunk ki. Több szemlét tartottunk, mobiladatokat, térfigyelőket elemeztünk, több szakértőt rendeltünk ki, orvost és toxikológiai szakértőket is. Nem merült fel olyan tény, hogy bántalmazták volna vagy idegenkezűség lett volna. A férfi halálát balesetszerű esés okozhatta

– ismertette a sportoló halálának okát Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.