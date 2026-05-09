Elbánt veled az élet? Egy csillagjegynek végre véget érnek a megpróbáltatások

Az elmúlt évek igazi érzelmi hullámvasutat jelentettek sokaknak, de különösen egy csillagjegy szülöttei érezhették úgy, hogy folyamatosan kicsúszik a talaj a lábuk alól.
A háttérben a Uránusz állt, amely 2018-ban lépett a Bika jegyébe, és azóta szinte mindent felforgatott. Az asztrológusok szerint ez a bolygó a hirtelen változások és a káosz szimbóluma, így nem csoda, hogy az érintettek életében kapcsolatok mentek tönkre, karrierek inogtak meg, és a stabilitás teljesen eltűnt.
Te egyszerűen nem vagy erre az energiára kitalálva
– fogalmazott Georgina Easterbrook, aki szerint a Bikák számára különösen megterhelő volt ez az időszak.
A Bika ugyanis alapvetően a biztonságot és kiszámíthatóságot keresi, az Uránusz viszont ennek pont az ellenkezőjét hozza.
A biztonságérzeted szinte teljesen eltűnt
– magyarázta a szakértő.
Most viszont minden megváltozik, hiszen az Uránusz átlépett a Ikrek jegyébe, és ezzel véget ért a Bikák egyik legnehezebb időszaka.
Egy új fejezetbe lépsz: könnyedség, bőség és lehetőségek várnak rád
– mondta a szakértő.
Most végre elkezd helyreállni az egyensúly, és olyan dolgok történhetnek, amik eddig elképzelhetetlenek voltak. A dolgok végre értelmet nyernek.
Egy másik szakértő, Helena Hathor szerint az új időszak különösen kedvező:
A pénz gyorsabban érkezhet, és akár teljesen váratlan módokon is
– mondta.
Ugyanakkor figyelmeztetnek: az átmenet nem lesz teljesen zökkenőmentes. A sok évnyi káosz után fontos, hogy a Bikák újra megtalálják a belső egyensúlyukat, különben a hirtelen jött bőség is megterhelő lehet. Ha nem stabilizálod magad, a hirtelen változás kibillenthet.
Érdemes tudatosan készülni az új időszakra – például olyan módszerekkel, amelyek segítenek megőrizni a lelki egyensúlyt. Egy biztos: a nehéz évek után a Bika számára most végre jobb idők jönnek – írja a Your Tango.
