Elbánt veled az élet? Egy csillagjegynek végre véget érnek a megpróbáltatások

Az elmúlt évek igazi érzelmi hullámvasutat jelentettek sokaknak, de különösen egy csillagjegy szülöttei érezhették úgy, hogy folyamatosan kicsúszik a talaj a lábuk alól.

Egy csillagjegy számára minden megváltozik

A háttérben a Uránusz állt, amely 2018-ban lépett a Bika jegyébe, és azóta szinte mindent felforgatott. Az asztrológusok szerint ez a bolygó a hirtelen változások és a káosz szimbóluma, így nem csoda, hogy az érintettek életében kapcsolatok mentek tönkre, karrierek inogtak meg, és a stabilitás teljesen eltűnt.

Ennek a csillagjegynek fordul most a kocka

Te egyszerűen nem vagy erre az energiára kitalálva

– fogalmazott Georgina Easterbrook, aki szerint a Bikák számára különösen megterhelő volt ez az időszak.

A Bika ugyanis alapvetően a biztonságot és kiszámíthatóságot keresi, az Uránusz viszont ennek pont az ellenkezőjét hozza.

A biztonságérzeted szinte teljesen eltűnt

– magyarázta a szakértő.

Most viszont minden megváltozik, hiszen az Uránusz átlépett a Ikrek jegyébe, és ezzel véget ért a Bikák egyik legnehezebb időszaka.

Egy új fejezetbe lépsz: könnyedség, bőség és lehetőségek várnak rád

– mondta a szakértő.

Most végre elkezd helyreállni az egyensúly, és olyan dolgok történhetnek, amik eddig elképzelhetetlenek voltak. A dolgok végre értelmet nyernek.

Egy másik szakértő, Helena Hathor szerint az új időszak különösen kedvező:

A pénz gyorsabban érkezhet, és akár teljesen váratlan módokon is

– mondta.

Ugyanakkor figyelmeztetnek: az átmenet nem lesz teljesen zökkenőmentes. A sok évnyi káosz után fontos, hogy a Bikák újra megtalálják a belső egyensúlyukat, különben a hirtelen jött bőség is megterhelő lehet. Ha nem stabilizálod magad, a hirtelen változás kibillenthet.

Érdemes tudatosan készülni az új időszakra – például olyan módszerekkel, amelyek segítenek megőrizni a lelki egyensúlyt. Egy biztos: a nehéz évek után a Bika számára most végre jobb idők jönnek – írja a Your Tango.